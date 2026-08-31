Vàng SJC và vàng nhẫn tiếp tục duy trì dưới mức 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC và vàng nhẫn đều tăng mạnh trở lại sau những ngày trượt dài, tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 147,6 triệu đồng/lượng.