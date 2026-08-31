Vàng SJC và vàng nhẫn tiếp tục duy trì dưới mức 150 triệu đồng/lượng
V.A
31/08/2026 8:09 AM (GMT+7)
Vàng SJC và nhẫn đồng loạt đi ngang so với hôm trước do trải qua ngày chủ nhật cuối tuần. Trong đó, vàng miếng SJC các thương hiệu bán ra duy trì ổn định so với đầu giờ sáng qua, hiện giao dịch ở mức 148,7 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC và nhẫn các thương hiệu tiếp tục giảm mạnh
Giá vàng miếng SJC và nhẫn các thương hiệu tiếp tục giảm mạnh ngày thứ 3 liên tiếp khi giá dầu và đồng USD tăng cao.
Giá vàng SJC và nhẫn các thương hiệu đồng loạt giảm mạnh
Giá vàng miếng SJC tất cả các thương hiệu bán ra "bốc hơi" 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 146,6 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC các thương hiệu "bất động" ngày đầu tuần
Giá vàng SJC bán ra tại tất cả các thương hiệu đều đi ngang so với đầu giờ sáng qua, hiện giao dịch ở mức 147,6 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC và vàng nhẫn đang "im hơi lặng tiếng"
Giá vàng SJC và vàng nhẫn hầu hết các thương hiệu đều "im hơi lặng tiếng", duy nhất Bảo Tín Minh Châu có biến động.
Giá vàng SJC bất ngờ tăng vọt
Giá vàng SJC và vàng nhẫn đều tăng mạnh trở lại sau những ngày trượt dài, tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 147,6 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC bất ngờ tăng vọt so với sáng qua
Giá vàng miếng SJC và nhẫn bất ngờ tăng vọt so với sáng qua sau nhiều phiên giảm mạnh, giao dịch hiện tại ở mức 146,5 triệu đồng/lượng.