Vàng tiến đến mức giá cao nhất mọi thời đại khi tiền điện tử, cổ phiếu lao dốc

Giá vàng tiến gần mức kỷ lục, tiền số lao dốc

Theo Decrypt, hợp đồng tương lai vàng đang giao dịch ở mức 4.262,35 USD, chỉ thấp hơn 2,95% so với mức cao kỷ lục 4.381,44 USD. Kim loại quý này chỉ còn cách mức đỉnh mới khoảng 130 USD.

Đà lao dốc của Bitcoin đã khiến tổng vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử giảm hơn 6% trong ngày, từ 3,191 nghìn tỷ USD xuống còn 3,016 nghìn tỷ USD. Bitcoin giảm 6% trong ngày và hiện đang giao dịch quanh mức dưới 86.000 USD, theo dữ liệu từ CoinGecko.

Giá Bitcoin giảm đã kéo Ethereum, XRP và nhiều altcoin khác đi xuống. Trong tháng vừa qua, Bitcoin đã giảm hơn 21% và kết thúc tháng 10 với đà giảm.

Trong phiên, Bitcoin rơi xuống mức thấp nhất trong ngày 85.694 USD và hiện giao dịch quanh 86.800 USD, giảm 31% so với mức cao kỷ lục. Các tài sản beta như Ethereum và XRP, vốn theo sát Bitcoin, giảm lần lượt 5,6% và 6,5% trong ngày, cho thấy tình hình nhạy cảm trên thị trường altcoin.

Chỉ số S&P 500 cũng giảm 0,5% trong giao dịch trước giờ mở cửa, phản ánh tâm lý bi quan của các nhà đầu tư cổ phiếu Mỹ. Trong khi đó, Nasdaq và Dow Jones cũng đang chịu áp lực giảm do nhà đầu tư thận trọng trước các dữ liệu kinh tế và diễn biến chính sách Fed. Các cổ phiếu nhạy cảm với tăng trưởng và công nghệ chịu ảnh hưởng mạnh nhất, tạo áp lực giảm giá chung cho thị trường chứng khoán Mỹ.

Lý do vàng thăng hoa

Theo Illia Otychenko, nhà phân tích trưởng tại CEX.IO, đà tăng ổn định của vàng trong tháng 11 đến từ sự thận trọng gia tăng của nhà đầu tư và kỳ vọng ngày càng cao về việc Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 12.

Ông Otychenko nhận định, kỳ vọng Chủ tịch Fed tiếp theo sẽ ôn hòa hơn đang thúc đẩy nhu cầu vàng.

Mặc dù khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 vẫn ở mức khoảng 88% theo công cụ CME FedWatch, các nhà đầu tư vẫn thận trọng giữa các khoảng trống dữ liệu do chính phủ Mỹ tạm đóng cửa.

Trên thị trường dự đoán Myriad, do công ty mẹ của Decrypt sở hữu, khả năng Fed cắt lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 12 được đánh giá 86%, trong khi khả năng Jerome Powell rời ghế Chủ tịch Fed trước cuối năm chỉ 9%.

“Do đó, nhiều nhà đầu tư đang rút khỏi các tài sản rủi ro hoặc ở chế độ chờ xem”, ông Otychenko nói, đồng thời nhấn mạnh rằng báo cáo việc làm ADP vào thứ Tư và dữ liệu PCE lõi vào thứ Sáu sẽ cung cấp “tín hiệu rõ ràng hơn về bước đi tiếp theo của Fed".



Về việc Fed kết thúc thắt chặt định lượng (QT), ông Otychenko lưu ý: “Các tài sản rủi ro trông yếu đi vì hiệu ứng thanh khoản từ việc kết thúc QT cần thời gian để lan tỏa tới thị trường".

QT là một chính sách tiền tệ, trong đó ngân hàng trung ương thu hẹp bảng cân đối kế toán bằng cách giảm cung tiền. Điều này được thực hiện thông qua việc để các tài sản như trái phiếu Kho bạc và chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp đáo hạn mà không tái đầu tư.