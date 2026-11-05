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Vàng và Bitcoin từng là hai khoản đầu tư gây thất vọng nhất trong năm 2026. Tuy nhiên, sáng 4/11, ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, cả hai bất ngờ bật tăng mạnh trong bối cảnh đồng USD suy yếu.

Giá vàng tương lai tăng hơn 3%, vượt trở lại mốc 4.000 USD/ounce. Bitcoin tăng gần 4%, vượt 80.000 USD. Bạc thậm chí tăng khoảng 5%, vượt trội so với hai tài sản còn lại.

Trong khi đó, chỉ số USD Index giảm cùng thời điểm đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo tại Quốc hội Mỹ. Có thời điểm, chỉ số này hướng tới mức giảm mạnh nhất trong hơn hai tháng trước khi thu hẹp đà mất giá.

Diễn biến trên phản ánh xu hướng đầu tư được gọi là debasement trade – chiến lược đặt cược rằng thâm hụt ngân sách lớn và chính sách tiền tệ nới lỏng sẽ làm suy giảm giá trị đồng USD, thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến những tài sản không thể được chính phủ tùy ý phát hành như vàng và Bitcoin.

Đáng chú ý, theo Charlie Bilello thuộc Creative Planning, tính đến hết tháng 10, Bitcoin và vàng là hai tài sản lớn có hiệu suất kém nhất năm 2026. Đây là lần đầu tiên hiện tượng này xuất hiện trong một năm dương lịch.

Ông Luca Paolini, chiến lược gia trưởng tại Pictet Asset Management, cho biết đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ và Bitcoin trong đêm bầu cử đã nhanh chóng đảo chiều. Theo ông, các tài sản gắn với chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump, trong đó có Bitcoin, đã điều chỉnh khoảng 10% so với mức đỉnh gần đây trước cuộc bầu cử.

Lo ngại nợ công Mỹ tiếp tục nâng đỡ vàng và Bitcoin

Đà tăng của vàng và Bitcoin còn diễn ra khi Bộ Tài chính Mỹ điều chỉnh định hướng vay nợ.

Trong thông báo ngày 4/11 về kế hoạch hoàn trả nợ hàng quý, Bộ Tài chính Mỹ đã loại bỏ cụm từ “ít nhất” khỏi cam kết duy trì quy mô các phiên đấu giá trái phiếu ổn định. Điều này mở ra khả năng thay đổi lượng trái phiếu chính phủ được phát hành trong năm tới.

Trước đó, các cố vấn trái phiếu của Bộ Tài chính nhận định chưa có bằng chứng cho thấy lượng trái phiếu liên quan đến lĩnh vực công nghệ phát hành trong năm 2026 đã lấn át nhu cầu đối với trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài.

Dù vậy, nhà đầu tư vàng và Bitcoin vẫn đang tìm cách phòng ngừa rủi ro.

Tuy nhiên, đợt phục hồi hiện tại chưa đủ bù đắp những tổn thất trước đó. Tính đến hết phiên thứ Ba (3/11), vàng vẫn thấp hơn khoảng 26% so với mức kỷ lục ngày 29/1; Bitcoin giảm 38% so với đỉnh tháng 10/2025, còn bạc thấp hơn 57% so với mức cao nhất hồi tháng 1.

USD chưa mất vị thế, cuộc chiến ngân sách tháng 12 sẽ là phép thử

Dù vàng và Bitcoin tăng mạnh, thị trường chưa xuất hiện làn sóng tháo chạy khỏi đồng USD. Chỉ số USD Index vẫn tăng gần 4% từ đầu năm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống khoảng 4,9%, cho thấy giới đầu tư trái phiếu đang nghiêng về kịch bản bế tắc chính trị thay vì một đợt chi tiêu ngân sách ồ ạt.

Wells Fargo Investment Institute nhận định đà tăng của vàng có thể phản ánh sự bất định chính trị gia tăng tại Mỹ trong thời gian tới, cùng với lãi suất thực giảm.

Tâm điểm tiếp theo sẽ là cuộc tranh luận ngân sách tại Washington vào tháng 12.

Dù vàng và Bitcoin đang lấy lại sức hút, Wells Fargo vẫn đánh giá đồng USD có triển vọng tích cực hơn trong dài hạn, nhờ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tương đối cứng rắn, lợi suất trái phiếu cao và tăng trưởng kinh tế Mỹ thuận lợi.

Theo tổ chức này, những yếu tố trên có thể giúp đồng USD tăng giá ở mức vừa phải trong năm 2027.