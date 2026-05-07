Vé máy bay giảm 50%, nhiều chặng bay quốc tế "rẻ kỷ lục"
H.Linh
07/05/2026 11:25 AM (GMT+7)
Đây là đợt kích cầu du lịch quy mô cực lớn, săn vé bay đồng giá 999K, giảm đến 50%...
Từ ngày 05/05 đến hết ngày 08/05, nền tảng du lịch trực tuyến Trip.com chính thức triển khai chương trình "5.5 Mega Sale". Đây là đợt kích cầu du lịch quy mô lớn tập trung vào các chặng bay quốc tế và dịch vụ lưu trú nhằm phục vụ nhu cầu đi lại trong cao điểm hè và mùa thu năm 2026.
Chương trình 5.5 Mega Sale triển khai nhiều ưu đãi nổi bật (chỉ trong 1 ngày duy nhất). Trong đó, nổi bật như bay Thái Lan đồng giá trọn gói chỉ từ 1.555.000 đồng, bay quốc tế đồng giá trọn gói chỉ từ 999.000 đồng: Áp dụng cho các chặng phổ biến như Hà Nội/TP.HCM - Seoul, Manila, Cebu.
Mã giảm giá vé máy bay lên đến 50% (tối đa 1 triệu đồng): Số lượng có hạn trong các khung giờ flash sale.
Mã giảm giá vé máy bay trị giá 555.000 đồng và 333.000 đồng: Áp dụng linh hoạt cho chuyến bay nội địa và quốc tế, cả chiều đi và chiều về.
Ngoài ra, ưu đãi có thể kể đến như giảm thêm 11%, tối đa 200.000 đồng cho tất cả chuyến bay hay uu đãi khách sạn lên đến 400.000 đồng, cùng ưu đãi "early bird" 350.000 đồng cho phép khách hàng thu thập mã từ ngày 4 tháng 5 và đặt vé trong ngày 5 tháng 5 cho người đặt sớm.
Trong khuôn khổ 5.5 Mega Sale, Trip.com phối hợp cùng nhiều hãng hàng không triển khai các mức giảm giá riêng biệt: Qatar Airways (mã giảm giá lên đến 2,5 triệu VND), các hãng hàng không khu vực như Singapore Airlines giảm đến 800.000 đồng, các chặng Trung Quốc giảm 600.000 đồng, giảm 30% cho Philippine Airlines (tối đa 900.000 đồng) và Malaysia Airlines (tối đa 700.000 đồng); hãng hàng không nội địa: Vietnam Airlines giảm 500.000 đồng; VietJet Air giảm 400.000 đồng.
Đối với phương thức thanh toán qua ngân hàng, người dùng nhận thêm các lớp giảm giá bổ sung như Techcombank Visa: Giảm đến 1,5 triệu VND cho vé máy bay. Ưu đãi giảm giá khi thanh toán bằng thẻ Visa (999.000 đồng, 333.000 đồng) và JCB (800.000 đồng, 300.000 đồng).
Theo thông tin từ đơn vị tổ chức, các ưu đãi được áp dụng theo nguyên tắc ưu tiên người đến trước (first- come, first-served) cho đến khi hết số lượng voucher quy định.
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