Vé máy bay, vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 mở bán

Từ cuối tháng 8/2026, thị trường vận tải phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 đã chính thức khởi động. Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu di chuyển tăng cao của người dân từ ngày 22/1 đến 20/2/2027 (tức từ ngày 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng âm lịch), các hãng hàng không và đường sắt đã đồng loạt công bố kế hoạch cung ứng quy mô lớn cùng lộ trình mở bán linh hoạt.

Hàng không điều phối thêm slot, tung hàng triệu vé sớm

Nhằm nâng cao năng lực khai thác tại các sân bay lớn trong cao điểm Tết, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định điều chỉnh tăng tham số điều phối slot (lượt cất, hạ cánh). Tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài, tham số đường cất hạ cánh và dịch vụ điều hành bay khung giờ đêm (0h - 5h59) được nâng lên 37 chuyến/giờ. Tại Tân Sơn Nhất, tham số tăng lên 46 chuyến/giờ trong khung 6h - 23h59 và 42 chuyến/giờ trong khung giờ đêm. Việc bổ sung này tạo điều kiện thuận lợi cho các hãng bay chủ động tối ưu năng lực khai thác hành khách.

Vietnam Airlines Group mở bán vé Tết Đinh Mùi 2027 từ ngày 25/8, với gần 3,7 triệu chỗ. Ảnh: VNA

Mở đầu cho chiến dịch phục vụ cao điểm Tết là Vietnam Airlines Group (bao gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) khi chính thức mở bán gần 3,7 triệu chỗ trên toàn mạng bay từ ngày 25/8, ghi nhận mức tăng khoảng 11% so với cao điểm Tết năm ngoái. Hãng tập trung tăng tải mạnh trên các trục trọng điểm. Điển hình, lượng chỗ trên trục vàng Hà Nội - TP Hồ Chí Minh dự kiến tăng hơn 15%, TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng tăng 7%, và các đường kết nối TP Hồ Chí Minh đi Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế... tăng từ 6% đến 13% so với Tết 2026. Đồng thời, các chuyến bay khởi hành từ sau 21h hôm trước đến 5h sáng hôm sau cũng được hãng tăng cường khai thác, chiếm khoảng 17% tổng số chuyến bay.

Ở thị trường quốc tế, Vietnam Airlines Group cung ứng đạt hơn 1,1 triệu chỗ (tăng 10%). Hãng đặc biệt tăng tải mạnh ở các chặng có nhu cầu cao: Đà Nẵng - Seoul tăng 94%, Hà Nội - Osaka tăng 81%, Hà Nội - Đài Bắc tăng 64% và Đà Nẵng - Tokyo tăng 58%.

Vietjet mở bán sớm 3,1 triệu vé cho Tết Đinh Mùi. Ảnh: Vietjet Air

Tiếp sức cho thị trường, Vietjet cũng chính thức công bố mở bán sớm khoảng 3,1 triệu vé giai đoạn từ 22/1 đến 20/2/2027, tăng 6% so với cùng kỳ. Hãng dành khoảng 2 triệu vé cho mạng bay nội địa và 1,1 triệu vé cho các đường bay quốc tế. Đại diện Vietjet chia sẻ, lượng cung ứng vé sẽ không cố định mà hãng sẽ liên tục theo dõi sát sức mua thực tế của thị trường để điều chỉnh tăng chuyến linh hoạt. Vietjet cũng chủ động tăng tần suất bay đến các điểm du xuân, thăm thân ở Đài Loan, Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines và Indonesia.

Đường sắt mở bán có lộ trình chặt chẽ, chống đầu cơ

Bên cạnh hàng không, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (VNR) cũng đã công bố kế hoạch mở bán vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 trên tuyến đường sắt Thống Nhất Hà Nội - TP Hồ Chí Minh nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách.

Từ 8h ngày 5/9/2026, VNR sẽ chính thức mở bán rộng rãi vé tàu Tết Đinh Mùi cho hành khách cá nhân qua hệ thống trực tuyến và trực tiếp tại ga, các đại lý chính thức.

Giai đoạn đầu, ngành đường sắt ưu tiên tiếp nhận đăng ký và phân phối vé cho các đơn vị, tập thể xã hội như lực lượng vũ trang nhân dân, các trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, khu chế xuất và các doanh nghiệp. Danh sách đăng ký tập thể được tiếp nhận đến hết ngày 28/8/2026 và đợt mở bán diễn ra từ 10h ngày 30/8 đến hết ngày 4/9/2026.

Từ 8h ngày 5/9/2026, VNR sẽ chính thức mở bán rộng rãi cho hành khách cá nhân qua hệ thống trực tuyến dsvn.vn, các ứng dụng đặt vé tàu di động hoặc bán trực tiếp tại ga và các đại lý chính thức. Để hạn chế tối đa tình trạng đầu cơ vé, đảm bảo cơ hội tiếp cận công bằng cho mọi người dân, ngành đường sắt áp dụng quy định chặt chẽ: mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa không quá 10 vé cho một chiều trong mỗi lần giao dịch.

Linh hoạt chọn hành trình lệch đầu, cân đối giá vé

Do tính chất vận tải dịp Tết thường lệch đầu rõ rệt, các hãng bay khuyến nghị người dân nên lên lịch trình và đặt chỗ sớm để dễ dàng sở hữu mức giá tốt cùng giờ bay thuận tiện.

Để hành khách có thêm phương án di chuyển linh hoạt, Vietjet đưa ra giá vé trước Tết chặng từ TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng... khởi điểm từ 890.000 đồng/chiều; đi Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Ma Thuột... từ 490.000 đồng/chiều (chưa thuế, phí). Ở chiều ngược lại sau Tết, Vietnam Airlines áp dụng mức giá hấp dẫn từ 888.000 đồng/chiều cho chặng Hà Nội - TP Hồ Chí Minh và từ 666.000 đồng/chiều cho một số chặng bay từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Huế, Tuy Hòa, Quy Nhơn (đã bao gồm thuế, phí).

Nhận định về xu hướng đi lại dịp Tết, ông Nguyễn Quang Trung - Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines chia sẻ: "Bên cạnh nhu cầu về quê, thăm thân, ngày càng nhiều gia đình chọn kỳ nghỉ Tết để sum họp và cùng nhau đi du lịch. Nếu linh hoạt chọn chuyến bay ngược chiều cao điểm, hành khách thường có nhiều phương án hơn về giờ bay và mức giá. Đây cũng là cách tận dụng kỳ nghỉ dài cho một chuyến đi cùng gia đình, trong khi lượng khách giữa hai chiều được cân đối tốt hơn."

Các đơn vị vận tải đặc biệt lưu ý hành khách chỉ nên mua vé qua các kênh phân phối chính thức đã công bố để tránh mua phải vé giả hoặc bị nâng giá vô lý trong mùa cao điểm cuối năm.