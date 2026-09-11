Vé mời miễn phí bị rao bán giá tiền triệu, Quảng Ninh yêu cầu siết chặt quản lý

Thời gian gần đây, Thành phố Quảng Ninh liên tục trở thành tâm điểm thu hút du khách trong và ngoài nước khi tổ chức hàng loạt chương trình nghệ thuật, concert và lễ hội quy mô lớn chưa từng có, thu hút hàng vạn khán giả tham dự. Nhằm tạo điều kiện cho nhân dân và người có công thụ hưởng các giá trị văn hóa, phần lớn vé mời, giấy mời tham dự các sự kiện này đều được Nhà nước và thành phố cấp phát hoàn toàn miễn phí

Tuy nhiên, lợi dụng sức hút lớn cùng số lượng vé mời có hạn, trên các hội nhóm, trang mạng xã hội (Facebook, Zalo...) đã xuất hiện tình trạng nhiều đối tượng đăng tải thông tin rao bán, trao đổi, "sang nhượng" các tấm vé mời miễn phí này với giá từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng nhằm mục đích trục lợi

Tình trạng đầu cơ, mua bán vé mời tri ân, vé sự kiện chính trị không chỉ gây bất bình trong dư luận mà còn làm sai lệch mục đích, ý nghĩa nhân văn cao đẹp của các chương trình nghệ thuật do thành phố tổ chức dành tặng nhân dân

Thành phố Quảng Ninh liên tục khẳng định vị thế của một trung tâm văn hóa - du lịch hàng đầu cả nước bằng chuỗi chương trình nghệ thuật hoành tráng, quy mô chưa từng có. Ảnh: Quang Sơn

Để ngăn chặn triệt để kẽ hở và không để tái diễn tình trạng trục lợi, UBND Thành phố Quảng Ninh yêu cầu tất cả các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân về trách nhiệm sử dụng vé mời miễn phí

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND thành phố nếu để xảy ra vi phạm, tiêu cực hoặc phân phối vé sai đối tượng thuộc phạm vi quản lý. Quy trình giao nhận, phân phối vé phải được lập hồ sơ theo dõi, kiểm soát chặt chẽ để phục vụ truy xuất khi cần thiết

Song song đó, UBND thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiêm túc rút kinh nghiệm; nghiên cứu ứng dụng ngay các giải pháp công nghệ kỹ thuật hiện đại như định danh mã QR, truy nguồn mã vé cá nhân hóa và xây dựng quy trình đăng ký khoa học

Công an Thành phố Quảng Ninh đã chủ động vào cuộc rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng và triệu tập làm việc đối với nhiều trường hợp cá nhân có hành vi thu gom, rao bán vé mời miễn phí trên các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: Công an TP.Quảng Ninh

Thành phố cũng yêu cầu siết chặt các điều khoản chế tài trong hợp đồng với doanh nghiệp tổ chức sự kiện, kiên quyết không để phát sinh "lợi ích nhóm" hay hành vi vi phạm làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của địa phương

Sự vào cuộc đồng bộ từ việc siết chặt quy trình phân phối, ứng dụng công nghệ truy xuất mã vé đến sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an khẳng định quyết tâm của TP.Quảng Ninh trong việc lập lại trật tự quản lý sự kiện

