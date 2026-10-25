Về vùng chè Trại Cài ở Thái Nguyên, du khách được thử tài hái chè “một tôm, hai lá”
Hà Thanh - Kiều Hải
25/10/2026 4:36 PM (GMT+7)
Với chủ đề “Chuyện trà Trại Cài – Hương đất, tình người Đồng Hỷ”, chuỗi hoạt động hưởng ứng Festival Trà Quốc tế – Thái Nguyên 2026 tại xã Đồng Hỷ mở ra không gian trải nghiệm văn hóa trà, tôn vinh người làm chè và quảng bá sản phẩm đặc trưng. Từ những đồi chè, nghệ thuật thưởng trà đến các hoạt động giao lưu cộng đồng, địa phương hướng tới kết nối sản xuất chè với phát triển du lịch, nâng cao giá trị thương hiệu trà Trại Cài.
Đưa câu chuyện vùng chè Trại Cài đến gần hơn với du khách
Tại vùng chè Trại Cài, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, cây chè không chỉ là cây trồng chủ lực gắn với sinh kế của người dân mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa được vun đắp qua nhiều thế hệ. Bởi vậy, các hoạt động hưởng ứng Festival Trà Quốc tế – Thái Nguyên 2026 được địa phương xây dựng theo hướng lấy cây chè, người làm trà và văn hóa bản địa làm trung tâm, tạo không gian để du khách trực tiếp khám phá đời sống của một vùng chè truyền thống.
Mang chủ đề “Chuyện trà Trại Cài – Hương đất, tình người Đồng Hỷ”, chương trình kết hợp hoạt động thưởng trà, trưng bày sản phẩm, trải nghiệm thu hái và chế biến chè với giao lưu nghệ thuật, giới thiệu ẩm thực địa phương. Điểm nhấn là chương trình giao lưu cùng khách mời đặc biệt, trong đó nghệ sĩ, nghệ nhân trà và người trồng chè cùng chia sẻ những câu chuyện về vùng nguyên liệu, cách làm trà và nét đẹp trong văn hóa thưởng trà.
Theo đó, không gian tổ chức tập trung tại khu vực vùng chè xóm 13, xóm 14 và khuôn viên Đền Thác Nhật. Các hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chè được huy động tham gia trưng bày, giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm OCOP, chè an toàn, chè hữu cơ và chè đặc sản. Cùng với đó là không gian giới thiệu các món ăn truyền thống, đặc sản địa phương, tạo điều kiện để du khách tìm hiểu sâu hơn về sản vật và đời sống văn hóa của người dân.
Một trong những hoạt động đáng chú ý là trải nghiệm “Theo dấu búp trà”. Thay vì chỉ thưởng thức thành phẩm, du khách có cơ hội tìm hiểu quy trình chăm sóc, thu hái chè, thực hành hái chè theo nguyên tắc “một tôm, hai lá” và giao lưu với những người trực tiếp gắn bó với cây chè. Từ đó, câu chuyện về chất lượng trà được bắt đầu ngay trên nương chè, nơi điều kiện tự nhiên, kinh nghiệm canh tác và sự tỉ mỉ của người sản xuất góp phần tạo nên đặc trưng của sản phẩm.
Trong chương trình “Chuyện trà Trại Cài” diễn ra các hoạt động giao lưu cùng khách mời, trình diễn pha trà và thử thách “Ai hiểu trà hơn”. Người tham gia được thử khả năng nhận biết búp chè, cảm nhận hương trà, đoán loại trà, tìm hiểu cách pha và mời trà. Những hoạt động này góp phần đưa kiến thức về trà đến với công chúng bằng hình thức gần gũi, sinh động, đồng thời tạo cơ hội để nghệ nhân và người làm chè giới thiệu kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình sản xuất.
Đặc biệt, nghi thức “Chén trà kết nối” mang ý nghĩa tôn vinh sự gắn bó giữa những người làm trà với cộng đồng. Những chén trà được pha, dâng mời nghệ nhân, người cao tuổi và người trồng chè tiêu biểu không chỉ thể hiện nét đẹp trong văn hóa tiếp khách mà còn gửi gắm sự trân trọng đối với những người đang gìn giữ nghề truyền thống.
Chương trình còn dành không gian cho hội thi hái chè, trao giải các đội thi và trình chiếu phóng sự về vùng chè Trại Cài. Các tiết mục nghệ thuật chào mừng kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại, góp phần tạo không khí lễ hội, đồng thời giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người Đồng Hỷ đến với đại biểu và du khách.
Ở khu vực trải nghiệm, các HTX và cơ sở sản xuất chè trực tiếp giới thiệu sản phẩm, trình diễn sao chè và hướng dẫn khách tìm hiểu quy trình chế biến thủ công. Việc kết hợp giữa thưởng trà, tham quan vùng nguyên liệu và trải nghiệm chế biến giúp du khách có cái nhìn đầy đủ hơn về hành trình từ búp chè trên nương đến sản phẩm trong chén trà.
Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm ban ngày, chương trình liên hoan văn nghệ “Tiếng hát người làm chè” tạo không gian giao lưu giữa các xóm trên địa bàn. Những tiết mục ca ngợi quê hương, đất nước, Bác Hồ và thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, đưa không khí lễ hội gắn với sinh hoạt cộng đồng.
Từ thương hiệu chè đến hướng phát triển du lịch cộng đồng
Theo lãnh đạo UBND xã Đồng Hỷ, địa phương hiện có 1.045ha chè, trong đó khoảng 1.000ha đang cho thu hoạch, sản lượng chè búp tươi đạt trên 13.000 tấn mỗi năm. Toàn xã có 193,3ha chè được chứng nhận VietGAP, hữu cơ; 11 mã số vùng trồng với diện tích 85ha; 10 HTX và 10 làng nghề sản xuất, chế biến chè. Địa phương hiện có 10 sản phẩm trà đạt chứng nhận OCOP từ 3 đến 4 sao.
Những con số này cho thấy cây chè có vị trí quan trọng trong cơ cấu sản xuất và đời sống kinh tế của người dân Đồng Hỷ. Tuy nhiên, để nâng cao giá trị sản phẩm, địa phương không chỉ hướng đến mở rộng sản xuất mà còn đặt mục tiêu nâng chất lượng vùng nguyên liệu, phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường và tăng cường liên kết giữa người trồng chè, HTX, doanh nghiệp với hoạt động du lịch.
Trong định hướng đến năm 2030, xã Đồng Hỷ phấn đấu bảo vệ tối đa diện tích chè hiện có, duy trì năng suất, nâng sản lượng lên khoảng 14.220 tấn chè búp tươi mỗi năm. Địa phương đặt mục tiêu nâng diện tích chè được chứng nhận VietGAP, hữu cơ lên 70% tổng diện tích; nâng tỷ lệ diện tích được cấp mã số vùng trồng lên 70%; đồng thời phấn đấu có 25 sản phẩm trà đạt OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó có sản phẩm OCOP 5 sao. Cùng với đó là yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và phát triển thương mại điện tử.
Về lâu dài, địa phương định hướng phát triển vùng chè gắn với bảo vệ chất lượng nguyên liệu, nâng cao kỹ thuật chế biến, khuyến khích các cơ sở sản xuất liên kết trong HTX, tổ hợp tác và làng nghề. Việc kết nối sản xuất với tiêu thụ, xây dựng thương hiệu và phát triển du lịch trải nghiệm sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế cho cộng đồng.
Với chủ đề “Chuyện trà Trại Cài – Hương đất, tình người Đồng Hỷ”, các hoạt động hưởng ứng Festival Trà Quốc tế – Thái Nguyên 2026 là dịp để địa phương giới thiệu những giá trị đặc trưng của vùng chè, từ sản phẩm, nghề truyền thống đến con người và văn hóa bản địa. Qua đó, Đồng Hỷ hướng tới đưa thương hiệu chè Trại Cài đến gần hơn với du khách, từng bước xây dựng những trải nghiệm du lịch gắn với vùng nguyên liệu và đời sống của người làm chè.
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