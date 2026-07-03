VEC tiếp tục mở rộng hệ sinh thái đối tác chiến lược, hoàn thiện chuỗi giá trị triển lãm và sự kiện quốc tế tại Việt Nam

VEC và các đối tác sẽ phối hợp triển khai nhiều chương trình xúc tiến thương mại, hội nghị, hội thảo, triển lãm chuyên ngành và hoạt động kết nối doanh nghiệp; cùng nghiên cứu phát triển các mô hình hợp tác mới nhằm gia tăng hiệu quả khai thác hạ tầng triển lãm, mở rộng mạng lưới khách hàng quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành triển lãm Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và các đối tác COEX, Chan Chao International, VEAS (Minh Vi), VCCorp ngày 1/7/2026, đánh dấu bước tiến mới trong việc phát triển các triển lãm và sự kiện quốc tế, thúc đẩy giao thương và kết nối doanh nghiệp toàn cầu.

Ở lĩnh vực tổ chức sự kiện, việc ký kết hợp tác với các đối tác uy tín như COEX, Chan Chao International, Minh Vi sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu trải nghiệm khách hàng và gia tăng sức hút của VEC đối với các sự kiện quy mô quốc gia, khu vực và toàn cầu.

VEC và COEX – doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc trong lĩnh vực MICE – chính thức thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược, cùng mở rộng mạng lưới triển lãm và hội nghị quốc tế tại Việt Nam.

VEC và Chan Chao International đánh dấu cột mốc hợp tác chiến lược, kết nối kinh nghiệm của một tập đoàn triển lãm hàng đầu châu Á với hạ tầng triển lãm hiện đại của VEC, hướng tới phát triển các triển lãm quốc tế quy mô lớn.

VEC và VEAS (Minh Vi) cùng ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, hướng tới thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại và phát triển chuỗi triển lãm quốc tế tại Việt Nam.

Ở lĩnh vực truyền thông, VEC hợp tác với VCCorp trong việc phát triển các giải pháp truyền thông số, quảng bá sự kiện và xây dựng các nền tảng tiếp cận cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

VEC và VCCorp chính thức trở thành đối tác chiến lược, cùng phát triển các giải pháp truyền thông số, quảng bá sự kiện và mở rộng kết nối với cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, bà Phạm Thị Hiền - Phó Tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing, Trung tâm Triển lãm Việt Nam cho biết: “Lễ ký kết hôm nay không chỉ mở rộng hệ sinh thái đối tác của VEC mà còn tạo nền tảng kết nối mạnh mẽ giữa doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế. Chúng tôi tin rằng sự cộng hưởng giữa hạ tầng, kinh nghiệm tổ chức và năng lực kết nối của các đối tác sẽ tạo nên những sự kiện có tầm ảnh hưởng khu vực và thế giới, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến mới của ngành triển lãm, sự kiện và giao thương toàn cầu."

Trước đó, ngày 18/6/2026, Trung tâm Triển lãm Việt Nam đã ký hợp tác chiến lược với các đối tác hàng đầu trong ngành triển lãm, sự kiện và xúc tiến thương mại gồm Informa Markets, NC Network, Exporum, Vinexad và Hiệp hội Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VECA), mở ra cơ hội phát triển các chuỗi triển lãm và sự kiện quy mô quốc tế tại Việt Nam.

Với định hướng “Hợp tác chiến lược – Thiết lập chuẩn mực – Dẫn dắt tương lai”, việc VEC liên tiếp mở rộng mối quan hệ đối tác chiến lược đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái triển lãm – sự kiện toàn diện, tạo động lực thu hút các thương hiệu triển lãm quốc tế, gia tăng cơ hội giao thương cho doanh nghiệp và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ triển lãm toàn cầu. Qua đó, VEC tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm kết nối thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến triển lãm và sự kiện hàng đầu khu vực châu Á.

Về Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC): Là tổ hợp triển lãm Top 1 Đông Nam Á với tổng diện tích hơn 90 ha và là điểm đến của những sự kiện tầm cỡ quốc gia – quốc tế, VEC theo đuổi sứ mệnh “Đưa Việt Nam ra thế giới và mang thế giới về Việt Nam” – trở thành cửa ngõ giao thoa, nơi tinh hoa toàn cầu hội tụ và bản sắc Việt Nam lan tỏa năm châu; góp phần thúc đẩy các ngành kinh tế mũi nhọn; khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ thế giới. (https:/vec.global)



Về COEX: Thành lập năm 1986, COEX là doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc trong lĩnh vực MICE (hội nghị, hội thảo, triển lãm và sự kiện), đồng thời là đơn vị vận hành trung tâm triển lãm COEX tại Seoul – một trong những trung tâm triển lãm lớn nhất châu Á. Với năng lực tổ chức sự kiện quy mô lớn và mạng lưới đối tác toàn cầu, COEX đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại và chuyển giao công nghệ giữa Hàn Quốc với các thị trường quốc tế. Thông qua hợp tác với VEC, trong năm 2026 COEX sẽ tổ chức Automation World Vietnam (9–11/9) và Vietbaby Fair & VietEdu Fair (15–18/10), mở đầu cho chuỗi triển lãm quốc tế được triển khai tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. (https://www.coexcenter.com)



Về Chan Chao International: Chan Chao International là tập đoàn triển lãm quốc tế có trụ sở tại Đài Loan, hoạt động mạnh tại nhiều quốc gia châu Á. Doanh nghiệp chuyên tổ chức các hội chợ thương mại và triển lãm chuyên ngành trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, điện tử, cơ khí, dệt may, nội thất và công nghệ. Với hơn ba thập kỷ kinh nghiệm, Chan Chao đã xây dựng hệ sinh thái xúc tiến thương mại đa nền tảng, kết nối hiệu quả giữa nhà sản xuất, nhà cung ứng và khách hàng quốc tế, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh doanh xuyên biên giới. Trong khuôn khổ hợp tác chiến lược với VEC, Chan Chao International sẽ tổ chức chuỗi triển lãm Hanoi Print Pack 2026, HanoiPlas 2026 và Intelligent Asia Hanoi 2026 tại VEC từ 1–4/7/2026. (https://www.chanchao.com.tw)



Về Minh Vi (VEAS): Thành lập năm 2007, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Quảng cáo và Triển lãm Minh Vi (VEAS) là một trong những đơn vị tổ chức triển lãm và xúc tiến thương mại quốc tế hàng đầu tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, đồng thời vận hành nhiều triển lãm chuyên ngành trong lĩnh vực công nghiệp, cơ khí, nông nghiệp, thực phẩm, y tế và công nghệ. Với kinh nghiệm tổ chức hàng trăm sự kiện quốc tế, VEAS đóng vai trò cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp Việt Nam và thị trường toàn cầu. Trong năm 2026, VEAS sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái triển lãm tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) với Triển lãm ngành công nghiệp chăm sóc thú cưng Việt Nam – PetFair 2026 cùng chuỗi 8 triển lãm chuyên ngành được tổ chức đồng thời, góp phần đưa VEC trở thành điểm đến của các triển lãm quốc tế, thúc đẩy kết nối giao thương và mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế. (https://veas.com.vn)



Về VCCorp: Thành lập năm 2006, VCCorp là một trong những doanh nghiệp công nghệ và truyền thông số lớn nhất Việt Nam với hệ sinh thái truyền thông trực tuyến có sức ảnh hưởng rộng lớn với các nền tảng như CafeF, CafeBiz, Soha, Kenh14 và Afamily. Bên cạnh thế mạnh về nội dung số, VCCorp còn phát triển các giải pháp quảng cáo trực tuyến, dữ liệu, công nghệ tiếp thị và chuyển đổi số cho doanh nghiệp. VCCorp là đối tác truyền thông chiến lược của nhiều sự kiện, tổ chức và doanh nghiệp lớn trong nước. (https://vccorp.vn)