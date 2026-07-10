Vì sao 2.000 gian hàng trên sàn thương mại điện tử bị chặn?





Siết chặt quản lý TMĐT

Trong vài năm trở lại đây, thương mại điện tử (TMĐT) trở thành một trong những kênh phân phối hàng hóa phát triển nhanh nhất. Tuy nhiên, cùng với tốc độ tăng trưởng của thị trường là sự gia tăng của hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Không gian số với đặc tính mở, tốc độ giao dịch nhanh và khả năng tạo lập gian hàng dễ dàng cũng trở thành môi trường để nhiều đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy cơ quan quản lý đang chuyển mạnh sang phương thức kiểm soát chủ động đối với thương mại điện tử.

Một trong những kết quả đáng chú ý là chỉ trong thời gian ngắn triển khai đợt cao điểm thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã phối hợp với các sàn TMĐT gỡ bỏ hơn 9.000 sản phẩm vi phạm, chặn trên 2.000 gian hàng có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, lực lượng quản lý thị trường trực tiếp xử lý hơn 300 vụ việc trên môi trường mạng.

Con số này cho thấy trách nhiệm của các sàn TMĐT trong việc rà soát, xử lý hàng hóa vi phạm đang được nâng lên rõ rệt. Thay vì chỉ đóng vai trò là nền tảng kết nối người mua và người bán, các sàn ngày càng phải tham gia tích cực hơn vào quá trình kiểm soát chất lượng hàng hóa và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Không chỉ tập trung vào môi trường trực tuyến, công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cũng được đẩy mạnh trên phạm vi rộng. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã xử lý trên 1.500 vụ việc giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Số vụ xử lý, số tiền xử phạt và giá trị tang vật đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, vượt khoảng 400% so với mục tiêu đề ra trong Công điện số 38/CĐ-TTg.

Đáng chú ý, 24 vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển sang cơ quan điều tra. Đây là tín hiệu cho thấy việc xử lý các hành vi vi phạm nghiêm trọng đang dần chuyển từ xử phạt hành chính sang áp dụng các chế tài mạnh hơn nhằm tăng tính răn đe.

Sàn TMĐT tiếp tục vào tầm ngắm

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, bên cạnh hoạt động kiểm tra và xử lý, Bộ Công Thương cũng tập trung hoàn thiện khung pháp lý để nâng cao hiệu quả quản lý thị trường trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển nhanh.

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ đã ban hành các thông tư liên quan đến truy xuất nguồn gốc hàng hóa, chất lượng sản phẩm và danh mục hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý. Đây được xem là những công cụ quan trọng nhằm tăng tính minh bạch của hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Đồng thời, Bộ cũng trình Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch phòng, chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trên nền tảng số giai đoạn 2026-2030. Theo định hướng này, công tác quản lý sẽ được xây dựng trên nền tảng dữ liệu số, kết hợp trí tuệ nhân tạo, hệ thống truy xuất nguồn gốc và cơ sở dữ liệu liên thông để nâng cao khả năng giám sát và cảnh báo sớm.

Dù vậy, cơ quan quản lý cũng thừa nhận cuộc chiến chống hàng giả trên môi trường số vẫn còn nhiều thách thức. Các đối tượng vi phạm liên tục thay đổi phương thức hoạt động, lợi dụng mạng xã hội, nền tảng số và thương mại điện tử để che giấu dấu vết. Việc thu thập chứng cứ điện tử, xác định chủ thể vi phạm hay giám định quyền sở hữu trí tuệ vẫn mất nhiều thời gian, trong khi chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm trên môi trường mạng vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện.

Trong 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương xác định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt trên các nền tảng thương mại điện tử và những lĩnh vực có nguy cơ cao. Song song với đó là việc đẩy mạnh phối hợp giữa cơ quan quản lý, chủ sở hữu quyền, các sàn thương mại điện tử và các nền tảng số nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn và gỡ bỏ các sản phẩm, gian hàng vi phạm.

Việc tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cơ sở dữ liệu và hệ thống truy xuất nguồn gốc cũng được xác định là giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả giám sát, cảnh báo sớm và xử lý vi phạm.

Những động thái này cho thấy quản lý thương mại điện tử đang bước sang một giai đoạn mới, trong đó việc làm sạch môi trường kinh doanh không chỉ dựa vào các đợt kiểm tra, xử lý mà hướng tới xây dựng cơ chế phòng ngừa chủ động. Khi cơ quan quản lý, nền tảng thương mại điện tử và doanh nghiệp cùng chia sẻ trách nhiệm, thị trường trực tuyến sẽ có thêm điều kiện để phát triển minh bạch hơn, qua đó bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người tiêu dùng và những doanh nghiệp làm ăn chân chính.