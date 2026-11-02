Giúp người mua nhận biết thực phẩm nhiều natri

Tại tọa đàm “Một số khuyến nghị chính sách và tuyên bố đồng thuận về giảm tiêu thụ natri để phòng ngừa bệnh tim mạch và đột quỵ”, các chuyên gia đã trao đổi về những giải pháp giảm natri trong khẩu phần.

Từ muối, nước mắm, bột canh đến thực phẩm chế biến sẵn, natri hiện diện trong nhiều thành phần của bữa ăn hàng ngày. Theo PGS.TS Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng, đây cũng là những nguồn cung cấp phần lớn natri trong khẩu phần của người Việt. Giảm muối và gia vị mặn vì thế là một trong những giải pháp hiệu quả để phòng ngừa tăng huyết áp, đột quỵ và bệnh tim mạch.

PGS.TS Trần Thanh Dương cho biết, bệnh tim mạch và đột quỵ hiện là những nguyên nhân tử vong hàng đầu tại Việt Nam. Ông nhấn mạnh tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ quan trọng nhất của đột quỵ, trong khi lượng muối người Việt tiêu thụ trung bình vẫn khoảng 8 gam mỗi ngày.

Theo ông, nhãn dinh dưỡng mặt trước bao bì dạng diễn giải, đặc biệt là nhãn cảnh báo, giúp người tiêu dùng nhanh chóng nhận ra sản phẩm có hàm lượng natri cao. Việc cung cấp thông tin này đồng thời tạo động lực để doanh nghiệp cải tiến công thức gia vị mặn.

“Đây là biện pháp mà Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị và đang có cơ hội được đưa vào khung pháp lý của nước ta trong quá trình xây dựng Dự án Luật An toàn thực phẩm sửa đổi”, PGS.TS Trần Thanh Dương nhấn mạnh.

ThS.BS Phạm Thị Quỳnh Nga, Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, cho biết nhãn dinh dưỡng mặt trước bao bì là một phần của chiến lược giảm natri toàn diện. Với cách thể hiện đơn giản, dễ hiểu, nhãn giúp người mua nhận biết thông tin dinh dưỡng và lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn. Theo bà, việc triển khai giải pháp này phù hợp với định hướng của Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030.

Cũng tại tọa đàm, TS Lê Thái Hà, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), lưu ý truyền thông thay đổi hành vi là cần thiết nhưng cần đi cùng những giải pháp giúp người dân dễ lựa chọn thực phẩm ít muối hơn. Ghi nhãn dinh dưỡng mặt trước, nhất là nhãn cảnh báo, được đề cập như một công cụ hỗ trợ người tiêu dùng nhận biết sản phẩm nhiều natri ngay khi mua hàng.

Ăn thức ăn nhiều muối là thói quen phổ biến của nhiều người Việt.

Kiến nghị đưa nhãn mặt trước vào quá trình sửa đổi luật

Trong quá trình xây dựng Luật An toàn thực phẩm sửa đổi giai đoạn 2026-2027 do Bộ Y tế chủ trì, các chuyên gia đề nghị xem xét đưa nhãn dinh dưỡng mặt trước bao bì vào luật như một quy định bắt buộc. Kiến nghị được nêu tại tọa đàm nhằm hỗ trợ người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm lành mạnh và khuyến khích doanh nghiệp cải tiến thành phần sản phẩm.

Hiện Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đề xuất sửa đổi Quyết định số 1325/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030 và Nghị định số 40/2017/NĐ-CP về quản lý sản xuất, kinh doanh muối. Các trao đổi tại sự kiện vì thế đề cập cả chính sách ghi nhã

Ở phạm vi quốc tế, ngày 12/5/2026, WHO công bố phiên bản thứ hai của gói hướng dẫn kỹ thuật SHAKE, hỗ trợ các quốc gia xây dựng và triển khai chương trình giảm tiêu thụ natri. Trong đó, nhãn dinh dưỡng mặt trước bao bì được đặt cùng các biện pháp cải tiến công thức thực phẩm, truyền thông thay đổi hành vi và điều chỉnh môi trường cung cấp thức ăn.

WHO cũng đề cập việc thiết lập giới hạn tối đa hoặc mục tiêu về hàm lượng natri trong thực phẩm đóng gói. Theo cách tiếp cận này, thông tin trên nhãn và việc điều chỉnh sản phẩm cùng phục vụ mục tiêu giảm natri, với sự điều phối của cơ quan quản lý. Người mua được hỗ trợ nhận biết thông tin, còn các biện pháp cải tiến công thức hướng đến giảm natri ngay trong thực phẩm.