Vì sao cổ phiếu SpaceX liên tục lao dốc?

Ảnh minh họa Getty Images.

Áp lực bán gia tăng sau khi SpaceX công bố kế hoạch phát hành trái phiếu đầu tiên kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán. Tuy nhiên, đà giảm đã phần nào được thu hẹp sau khi mảng trí tuệ nhân tạo của công ty công bố một hợp đồng mới với startup AI mã nguồn mở ReflectionAI.

SpaceX bước vào giai đoạn biến động mạnh

Sau khi huy động hơn 85 tỷ USD thông qua đợt IPO, SpaceX hiện tiếp tục tìm kiếm thêm nguồn vốn bằng cách phát hành trái phiếu.

Theo các nguồn tin thị trường, công ty đang muốn huy động ít nhất 20 tỷ USD thông qua việc bán trái phiếu không có tài sản bảo đảm nhằm thanh toán các khoản vay ngắn hạn (bridge loan) còn tồn đọng.

Dù thông tin phát hành nợ khiến nhà đầu tư lo ngại, SpaceX cũng tiết lộ rằng tính đến cuối tuần trước, công ty đang nắm giữ khoảng 100,8 tỷ USD tiền mặt và các khoản tương đương tiền, cho thấy tình hình tài chính vẫn rất mạnh.

Tin vui từ mảng AI

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng đón nhận thông tin tích cực từ SpaceXAI – bộ phận AI trước đây mang tên xAI.

SpaceXAI đã ký hợp đồng với startup ReflectionAI để cung cấp năng lực tính toán AI. Theo thỏa thuận, ReflectionAI sẽ trả khoảng 150 triệu USD mỗi tháng để sử dụng hạ tầng xử lý dựa trên nền tảng chip AI hiệu năng cao GB300 của Nvidia.

Đáng chú ý, quỹ đầu tư mạo hiểm của Nvidia từng tham gia vào vòng gọi vốn đầu tiên của ReflectionAI.

Nếu được duy trì đến năm 2029, hợp đồng này có thể mang lại cho SpaceX doanh thu lên tới 6,3 tỷ USD.

Nhà đầu tư bắt đầu chốt lời

Dù đây là thông tin tích cực đối với hoạt động kinh doanh của SpaceX, giới phân tích cho rằng cổ phiếu đã tăng quá nóng sau IPO.

Ngay sau khi lên sàn, cổ phiếu SpaceX đã tăng vọt nhờ sự hưng phấn của nhà đầu tư, đẩy giá trị công ty lên mức khổng lồ. Tuy nhiên, sau đợt tăng mạnh đó, nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu bán ra để hiện thực hóa lợi nhuận.

Theo Motley Fool, cổ phiếu SpaceX nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới do định giá vẫn ở mức rất cao, trong khi các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh, AI và vũ trụ có thể liên tục tác động tới tâm lý thị trường.

Bài học cho nhà đầu tư

Các chuyên gia cho rằng đợt điều chỉnh hiện nay là lời nhắc nhở rằng nhà đầu tư không nên quá phấn khích trước những cổ phiếu mới niêm yết có sức hút lớn.

Dù SpaceX sở hữu nhiều lĩnh vực tăng trưởng hấp dẫn như tên lửa, vệ tinh Starlink và AI, giá cổ phiếu đã phản ánh phần lớn kỳ vọng tích cực trong ngắn hạn. Vì vậy, nhà đầu tư cần kiên nhẫn chờ mức định giá hợp lý hơn và chuẩn bị tâm lý cho những biến động mạnh trên thị trường.

Có nên mua cổ phiếu SpaceX lúc này?

The Motley Fool lưu ý rằng, SpaceX không nằm trong danh sách 10 cổ phiếu được nhóm phân tích của họ đánh giá là hấp dẫn nhất hiện nay.

Dù vậy, công ty vẫn được xem là một trong những doanh nghiệp công nghệ và hàng không vũ trụ có tiềm năng tăng trưởng dài hạn đáng chú ý. Vấn đề lớn nhất hiện nay không phải là triển vọng kinh doanh, mà là mức định giá và sự biến động mạnh của cổ phiếu sau khi lên sàn.