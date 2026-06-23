Vì sao cổ phiếu SpaceX liên tục lao dốc?
Phương Đăng (theo Motley Fool)
23/06/2026 8:30 AM (GMT+7)
Cổ phiếu của Space Exploration Technologies (SpaceX) tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 22/6, không chỉ vì làn sóng hưng phấn sau IPO đang dần hạ nhiệt, theo Motley Fool.
Áp lực bán gia tăng sau khi SpaceX công bố kế hoạch phát hành trái phiếu đầu tiên kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán. Tuy nhiên, đà giảm đã phần nào được thu hẹp sau khi mảng trí tuệ nhân tạo của công ty công bố một hợp đồng mới với startup AI mã nguồn mở ReflectionAI.
SpaceX bước vào giai đoạn biến động mạnh
Sau khi huy động hơn 85 tỷ USD thông qua đợt IPO, SpaceX hiện tiếp tục tìm kiếm thêm nguồn vốn bằng cách phát hành trái phiếu.
Theo các nguồn tin thị trường, công ty đang muốn huy động ít nhất 20 tỷ USD thông qua việc bán trái phiếu không có tài sản bảo đảm nhằm thanh toán các khoản vay ngắn hạn (bridge loan) còn tồn đọng.
Dù thông tin phát hành nợ khiến nhà đầu tư lo ngại, SpaceX cũng tiết lộ rằng tính đến cuối tuần trước, công ty đang nắm giữ khoảng 100,8 tỷ USD tiền mặt và các khoản tương đương tiền, cho thấy tình hình tài chính vẫn rất mạnh.
Tin vui từ mảng AI
Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng đón nhận thông tin tích cực từ SpaceXAI – bộ phận AI trước đây mang tên xAI.
SpaceXAI đã ký hợp đồng với startup ReflectionAI để cung cấp năng lực tính toán AI. Theo thỏa thuận, ReflectionAI sẽ trả khoảng 150 triệu USD mỗi tháng để sử dụng hạ tầng xử lý dựa trên nền tảng chip AI hiệu năng cao GB300 của Nvidia.
Đáng chú ý, quỹ đầu tư mạo hiểm của Nvidia từng tham gia vào vòng gọi vốn đầu tiên của ReflectionAI.
Nếu được duy trì đến năm 2029, hợp đồng này có thể mang lại cho SpaceX doanh thu lên tới 6,3 tỷ USD.
Nhà đầu tư bắt đầu chốt lời
Dù đây là thông tin tích cực đối với hoạt động kinh doanh của SpaceX, giới phân tích cho rằng cổ phiếu đã tăng quá nóng sau IPO.
Ngay sau khi lên sàn, cổ phiếu SpaceX đã tăng vọt nhờ sự hưng phấn của nhà đầu tư, đẩy giá trị công ty lên mức khổng lồ. Tuy nhiên, sau đợt tăng mạnh đó, nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu bán ra để hiện thực hóa lợi nhuận.
Theo Motley Fool, cổ phiếu SpaceX nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới do định giá vẫn ở mức rất cao, trong khi các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh, AI và vũ trụ có thể liên tục tác động tới tâm lý thị trường.
Bài học cho nhà đầu tư
Các chuyên gia cho rằng đợt điều chỉnh hiện nay là lời nhắc nhở rằng nhà đầu tư không nên quá phấn khích trước những cổ phiếu mới niêm yết có sức hút lớn.
Dù SpaceX sở hữu nhiều lĩnh vực tăng trưởng hấp dẫn như tên lửa, vệ tinh Starlink và AI, giá cổ phiếu đã phản ánh phần lớn kỳ vọng tích cực trong ngắn hạn. Vì vậy, nhà đầu tư cần kiên nhẫn chờ mức định giá hợp lý hơn và chuẩn bị tâm lý cho những biến động mạnh trên thị trường.
Có nên mua cổ phiếu SpaceX lúc này?
The Motley Fool lưu ý rằng, SpaceX không nằm trong danh sách 10 cổ phiếu được nhóm phân tích của họ đánh giá là hấp dẫn nhất hiện nay.
Dù vậy, công ty vẫn được xem là một trong những doanh nghiệp công nghệ và hàng không vũ trụ có tiềm năng tăng trưởng dài hạn đáng chú ý. Vấn đề lớn nhất hiện nay không phải là triển vọng kinh doanh, mà là mức định giá và sự biến động mạnh của cổ phiếu sau khi lên sàn.
Cục đúc tiền Hoa Kỳ sản xuất đồng xu 1 USD mang hình ông Trump, bản thật khác thiết kế cuối cùng
Cục đúc tiền Hoa Kỳ đã bắt đầu sản xuất đồng xu 1 USD mới mang hình ảnh Tổng thống Donald Trump để kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của nước Mỹ, Bộ Tài chính cho biết hôm thứ Tư.
Trung Quốc: Tăng trưởng lao dốc, thị trường tiêu dùng và đầu tư trì trệ
Trong quý II/2026, tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc đã rơi xuống mức thấp nhất trong hơn ba năm qua. Sự sụt giảm này phơi bày những vết nứt trong mô hình tăng trưởng khi tiêu dùng nội địa yếu kém đang trở thành "gót chân Achilles", đối lập hoàn toàn với đà tăng của lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu.
Không mua vàng, đầu tư mạo hiểm, người đẩy xe hàng trở thành triệu phú có nhà đẹp, xe sang nhờ bí quyết ít ai ngờ
Trong khi nhiều người đổ tiền vào vàng, chứng khoán hay các khoản đầu tư rủi ro để tìm kiếm cơ hội đổi đời, một người đàn ông Mỹ lại trở thành triệu phú chỉ nhờ gắn bó gần 40 năm với công việc đẩy xe hàng rồi làm thu ngân tại Costco. Bí quyết giúp ông sở hữu hơn 1 triệu USD, nhà đẹp có bể bơi và cuộc sống dư dả không nằm ở những cú đầu tư "ăn may", mà ở kỷ luật tài chính, sức mạnh của lãi kép và chính sách đãi ngộ đặc biệt của doanh nghiệp.
Mỹ - Iran tấn công lẫn nhau ở eo biển Hormuz, giá dầu tăng vọt, người tiêu dùng lo lắng
Giá dầu tăng vọt sau các cuộc tấn công cuối tuần ở Trung Đông , trong khi những khoản lỗ tiếp theo của các công ty sản xuất chip máy tính và các công ty khác hưởng lợi từ sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo đã kéo thị trường chứng khoán xuống thấp hơn.
Bán hơn 3 triệu cổ phiếu, VinaCapital lùi tỷ lệ sở hữu PNJ còn dưới 5%
Nhóm quỹ do VinaCapital quản lý vừa hoàn tất bán ra hơn 3 triệu cổ phiếu PNJ, chính thức hạ tỷ lệ sở hữu xuống mức 4,9999%. Động thái cơ cấu danh mục này đưa nhóm nhà đầu tư ngoại rời khỏi ghế cổ đông lớn tại PNJ, trong đó một số quỹ thành viên đã thoái toàn bộ vốn.
Tiền vẫn chảy vào vàng và bất động sản, nhà đầu tư đang chờ điều gì?
Nhà đầu tư Việt ngày càng quan tâm đến đa dạng hóa danh mục và quản trị tài sản, nhưng dòng tiền vẫn chủ yếu tập trung ở tiền gửi, vàng và bất động sản. Báo cáo mới của CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS) không chỉ phản ánh bức tranh đầu tư hiện nay mà còn gợi mở những xu hướng đáng chú ý về cách phân bổ tài sản trong thời gian tới.
Cục đúc tiền Hoa Kỳ sản xuất đồng xu 1 USD mang hình ông Trump, bản thật khác thiết kế cuối cùng
Trung Quốc: Tăng trưởng lao dốc, thị trường tiêu dùng và đầu tư trì trệ
Trong quý II/2026, tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc đã rơi xuống mức thấp nhất trong hơn ba năm qua. Sự sụt giảm này phơi bày những vết nứt trong mô hình tăng trưởng khi tiêu dùng nội địa yếu kém đang trở thành "gót chân Achilles", đối lập hoàn toàn với đà tăng của lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu.
Không mua vàng, đầu tư mạo hiểm, người đẩy xe hàng trở thành triệu phú có nhà đẹp, xe sang nhờ bí quyết ít ai ngờ
Trong khi nhiều người đổ tiền vào vàng, chứng khoán hay các khoản đầu tư rủi ro để tìm kiếm cơ hội đổi đời, một người đàn ông Mỹ lại trở thành triệu phú chỉ nhờ gắn bó gần 40 năm với công việc đẩy xe hàng rồi làm thu ngân tại Costco. Bí quyết giúp ông sở hữu hơn 1 triệu USD, nhà đẹp có bể bơi và cuộc sống dư dả không nằm ở những cú đầu tư "ăn may", mà ở kỷ luật tài chính, sức mạnh của lãi kép và chính sách đãi ngộ đặc biệt của doanh nghiệp.
Mỹ - Iran tấn công lẫn nhau ở eo biển Hormuz, giá dầu tăng vọt, người tiêu dùng lo lắng
Bán hơn 3 triệu cổ phiếu, VinaCapital lùi tỷ lệ sở hữu PNJ còn dưới 5%
Tiền vẫn chảy vào vàng và bất động sản, nhà đầu tư đang chờ điều gì?
Nhà đầu tư Việt ngày càng quan tâm đến đa dạng hóa danh mục và quản trị tài sản, nhưng dòng tiền vẫn chủ yếu tập trung ở tiền gửi, vàng và bất động sản. Báo cáo mới của CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS) không chỉ phản ánh bức tranh đầu tư hiện nay mà còn gợi mở những xu hướng đáng chú ý về cách phân bổ tài sản trong thời gian tới.