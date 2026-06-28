Vì sao doanh nghiệp không còn đổ tiền vào quảng cáo như trước?

Tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing) đang mở ra cơ hội kiếm tiền cho hàng triệu người sáng tạo nội dung, đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng với chi phí hiệu quả hơn. Nhưng phía sau những đường link mua hàng xuất hiện ngày càng dày đặc trên mạng xã hội là một sự thay đổi lớn hơn, marketing đang dịch chuyển từ cuộc đua mua lượt hiển thị sang cuộc đua giành lấy niềm tin của người tiêu dùng.

Doanh nghiệp đang trả tiền cho kết quả, không còn cho lời hứa

Trong nhiều năm trước đây, quảng cáo số được xem là "vũ khí" quan trọng nhất của doanh nghiệp. Từ quảng cáo truyền hình, pano ngoài trời đến Facebook Ads hay Google Ads, doanh nghiệp phải chi ngân sách trước với kỳ vọng sẽ tiếp cận được khách hàng và tạo ra doanh số sau đó.

Tuy nhiên, tiếp thị liên kết đã làm thay đổi tư duy này. Thay vì trả tiền cho số lượt xem hay số lần hiển thị, doanh nghiệp chỉ trả hoa hồng khi giao dịch thực sự phát sinh. Rủi ro được chia sẻ với người giới thiệu sản phẩm, còn hiệu quả có thể đo lường rõ ràng thông qua từng cú nhấp chuột, từng đơn hàng và từng tỷ lệ chuyển đổi.

Đó cũng là lý do mô hình này phát triển nhanh trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Không chỉ các thương hiệu lớn, nhiều doanh nghiệp nhỏ cũng có cơ hội tiếp cận khách hàng mà không cần sở hữu ngân sách quảng cáo khổng lồ. Họ có thể hợp tác với hàng trăm, thậm chí hàng nghìn nhà sáng tạo nội dung, KOL, KOC hay những người dùng bình thường để đưa sản phẩm đến đúng nhóm khách hàng mục tiêu.

Nói cách khác, doanh nghiệp không còn đơn thuần mua quảng cáo mà họ đang mua khả năng tạo ra đơn hàng.

Sự phát triển của tiếp thị liên kết cũng đang làm thay đổi bản chất của hoạt động marketing. Trong quá khứ, thương hiệu chủ yếu giao tiếp trực tiếp với khách hàng thông qua các thông điệp do chính mình tạo ra. Ngày nay, rất nhiều quyết định mua sắm lại được hình thành từ lời giới thiệu của một người khác trên TikTok, Facebook, YouTube hay Instagram.

Người tiêu dùng không còn chỉ nghe doanh nghiệp nói sản phẩm của mình tốt. Họ muốn nghe trải nghiệm của một người đã sử dụng, một người họ theo dõi hằng ngày hoặc đơn giản là một tài khoản có phong cách gần gũi. Chính sự dịch chuyển này khiến giá trị lớn nhất của người làm tiếp thị liên kết không nằm ở số lượng người theo dõi, mà nằm ở mức độ tin cậy mà họ xây dựng được.

Một tài khoản chỉ vài chục nghìn người theo dõi nhưng có cộng đồng gắn kết, thường xuyên chia sẻ trải nghiệm chân thực, đôi khi tạo ra doanh số tốt hơn nhiều so với một tài khoản sở hữu hàng triệu lượt theo dõi nhưng nội dung thiếu sự thuyết phục.

Ở góc độ đó, doanh nghiệp không thực sự trả tiền cho một đường link mà họ sẵn sàng chi trả chính là niềm tin mà người sáng tạo nội dung đã tích lũy với cộng đồng của mình.

Có thể nói, marketing đang bước từ "nền kinh tế của sự chú ý" sang "nền kinh tế của niềm tin", nơi khả năng tạo ảnh hưởng không chỉ được đo bằng lượt xem mà còn bằng khả năng thuyết phục người khác đưa ra quyết định mua hàng.

Khi mọi nội dung đều có thể trở thành một "cửa hàng"

Nếu trước đây hoạt động bán hàng chủ yếu diễn ra trên website hoặc các gian hàng thương mại điện tử, thì nay bất kỳ nền tảng nội dung nào cũng có thể trở thành điểm bán.

Một video nấu ăn có thể dẫn đến đường link mua nồi chiên. Một bài chia sẻ kinh nghiệm chăm con có thể gắn link sữa, bỉm hay đồ chơi. Một chuyến du lịch có thể đi kèm danh sách khách sạn, vali, máy ảnh, kem chống nắng.

Ngay cả những bài viết về sách, học tập hay chăm sóc sức khỏe cũng có thể trở thành cầu nối đưa người đọc đến sản phẩm phù hợp.

Ranh giới giữa nội dung và thương mại vì thế ngày càng mờ đi. Điều này không đồng nghĩa mọi lời giới thiệu đều thiếu khách quan. Ngược lại, rất nhiều người sáng tạo nội dung đã đầu tư nghiêm túc để thử nghiệm sản phẩm trước khi chia sẻ với cộng đồng.

Tuy nhiên, khi lợi ích kinh tế gắn trực tiếp với mỗi quyết định mua hàng, yêu cầu về tính minh bạch cũng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Người tiêu dùng cần biết đâu là trải nghiệm cá nhân, đâu là nội dung hợp tác thương mại và đâu là quảng cáo được trả phí. Chỉ khi thông tin được minh bạch, niềm tin mới có thể được duy trì lâu dài.

Đó cũng là lý do các quy định mới của Luật Thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 đặt ra yêu cầu rõ ràng hơn về trách nhiệm của người bán, người tiếp thị liên kết và các nền tảng trong việc xác thực danh tính, minh bạch thông tin và phối hợp xử lý vi phạm. Mục tiêu không phải là làm chậm sự phát triển của thương mại điện tử, mà là tạo nền tảng để thị trường vận hành lành mạnh và bền vững hơn.

Tài sản lớn nhất vẫn là uy tín

Sự phát triển của tiếp thị liên kết phản ánh một xu hướng tất yếu của nền kinh tế số, đó là mọi cá nhân đều có thể trở thành một mắt xích trong chuỗi bán hàng. Đó là cơ hội để nhiều người tạo thêm thu nhập, để doanh nghiệp tối ưu chi phí tiếp thị và để người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm qua những trải nghiệm gần gũi hơn.

Nhưng cũng giống như bất kỳ mô hình kinh doanh nào, tiếp thị liên kết chỉ có thể phát triển bền vững khi niềm tin được đặt lên hàng đầu. Một đường link có thể tạo ra doanh thu trong vài phút. Một video có thể giúp bán hàng chỉ sau vài giờ. Nhưng uy tín được xây dựng bằng sự trung thực và nhất quán lại cần rất nhiều thời gian.

Trong cuộc cạnh tranh của thương mại điện tử, thuật toán sẽ còn thay đổi, nền tảng sẽ còn thay đổi và cách thức bán hàng sẽ tiếp tục đổi mới nhưng có một điều không thay đổi đó là người tiêu dùng vẫn lựa chọn dựa trên niềm tin. Và niềm tin mới là loại "hoa hồng" có giá trị nhất mà cả doanh nghiệp lẫn người sáng tạo nội dung đều phải gìn giữ.