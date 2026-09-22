Vì sao Gen Z mê du lịch Thái Lan, Việt Nam còn Millennials chọn Australia?

Du khách quốc tế tham gia trải nghiệm bắt cá tại Ninh Bình. Ảnh: getyourguide

Muốn đi nhiều hơn nhưng không chi quá tay

Cùng lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ, nhưng Gen Z và Millennials không hẳn nhìn vào một bản đồ giống nhau. Với người trẻ, sức hấp dẫn của điểm đến ngày càng gắn với chi phí, độ mới lạ và những trải nghiệm có thể chia sẻ. Millennials có xu hướng dành sự quan tâm nhiều hơn cho những quốc gia quen thuộc, nổi tiếng nhưng cũng đắt đỏ hơn.

Sự khác biệt này được thể hiện qua dữ liệu của Adventure360, doanh nghiệp chuyên tổ chức các chuyến du lịch dành cho giới trẻ tại Anh. Sau khi phân tích hơn 4.700 lượt đặt chỗ trong một năm, đơn vị này chia khách thành hai nhóm Gen Z và Millennials, sau đó xếp hạng các quốc gia dựa trên tỷ lệ lượt đặt chỗ có hành trình đi qua từng điểm đến.

Kết quả cho thấy Thái Lan đứng đầu danh sách của Gen Z, tiếp theo là Australia, Indonesia và Việt Nam. Các vị trí còn lại trong Top 10 lần lượt thuộc về Campuchia, Lào, Peru, Philippines, New Zealand và Ma-rốc.

Với Millennials, Australia giữ vị trí số một, theo sau là Thái Lan, Philippines, Nhật Bản, Indonesia, Peru, Ma-rốc, Hy Lạp, Iceland và Việt Nam.

Thái Lan là trường hợp hiếm hoi duy trì sức hút mạnh với cả hai thế hệ. Quốc gia này xuất hiện trong 29,2% lượt đặt chỗ của Gen Z, tỷ lệ cao nhất trong toàn bộ dữ liệu được phân tích. Với Millennials, Thái Lan đứng thứ hai với 17,4%, chỉ thấp hơn Australia ở mức 17,8%.

Sự khác biệt rõ hơn nằm ở những vị trí còn lại. Campuchia, Lào và New Zealand góp mặt trong Top 10 của Gen Z nhưng hoàn toàn vắng bóng ở bảng xếp hạng dành cho Millennials. Ngược lại, Nhật Bản, Hy Lạp và Iceland được nhóm khách lớn tuổi hơn lựa chọn nhưng không có tên trong danh sách của Gen Z.

Đằng sau sự phân hóa ấy trước hết là bài toán ngân sách. Có 60% Gen Z tại Anh được hỏi dự kiến đi du lịch nước ngoài nhiều hơn trong năm nay, nhưng chỉ 45% có kế hoạch tăng chi tiêu cho vé máy bay. Nhu cầu đi nhiều hơn trong khi ngân sách không tăng tương ứng buộc người trẻ phải tính toán kỹ về giá vé, chỗ ở, ăn uống và khả năng kết hợp nhiều trải nghiệm trong cùng một chuyến đi.

Điều này giúp lý giải vì sao Đông Nam Á chiếm tới sáu vị trí trong Top 10 của Gen Z. Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Campuchia, Lào và Philippines đều có thể đáp ứng nhu cầu khám phá với mức chi phí tương đối dễ tiếp cận.

Theo bà Jane McLellan-Green, chuyên gia du lịch của Adventure360, Iceland và Nhật Bản là hai điểm đến thường được khách hàng thuộc thế hệ Millennials hỏi đến. Bà dẫn một so sánh khá thực tế như số tiền mua một cốc cà phê tại Reykjavík có thể đủ trả cho một đêm lưu trú tại Viêng Chăn. Mức giá ấy khó thuyết phục Gen Z nhưng lại dễ được Millennials chấp nhận hơn.

Tuy nhiên, chi phí không phải yếu tố duy nhất. New Zealand đứng thứ chín trong lựa chọn của Gen Z nhưng không xuất hiện trong danh sách của Millennials. Adventure360 cho rằng điều này có thể liên quan đến thị thực kỳ nghỉ kết hợp làm việc, cho phép người mang hộ chiếu của nhiều quốc gia trong độ tuổi từ 18 đến 35 lưu trú tối đa 36 tháng. Nhiều Millennials đã vượt quá giới hạn tuổi để tiếp cận loại thị thực này.

Sắc hoa cải vàng nổi bật giữa không gian núi rừng Sa Pa. Ảnh: pystravel

Mạng xã hội đưa điểm đến mới vào hành trình

Nếu Millennials thường hướng đến những địa danh đã tạo dựng vị thế, Gen Z lại dễ bị hấp dẫn bởi một điểm đến đang nổi lên trên mạng xã hội. Chỉ một video đủ khác biệt cũng có thể biến nơi ít được biết tới thành địa chỉ được nhiều người trẻ tìm kiếm.

Tại Campuchia, những video mô phỏng trò chơi Temple Run trong các hành lang của quần thể Angkor Wat đã thu hút hơn hai triệu lượt xem. Bãi Long Beach trên đảo Koh Rong cũng được chú ý sau khi xuất hiện trong danh sách 10 bãi biển đẹp nhất thế giới. Ở Lào, hình ảnh thác Kuang Si lan truyền mạnh trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và được nhiều du khách đưa vào danh sách những nơi muốn đến.

Trước đây, Campuchia và Lào thường đóng vai trò là chặng bổ sung trong hành trình đến Thái Lan hoặc Việt Nam. Dữ liệu mới cho thấy hai quốc gia này đang dần được lựa chọn như những điểm đến độc lập. Giá lưu trú thấp là một lợi thế, nhưng mạng xã hội đã góp phần quan trọng trong việc giúp cảnh quan, văn hóa và trải nghiệm tại đây tiếp cận trực tiếp với khách trẻ.

Không chỉ tìm kiếm điều mới mẻ, Gen Z còn muốn tránh những nơi quá đông. Dữ liệu của Skyscanner được nghiên cứu dẫn lại cho thấy 76% Gen Z sẵn sàng chọn một điểm đến ít nổi tiếng thay vì nơi đã quá phổ biến. Có 51% từng chủ động lên kế hoạch cho một chuyến đi yên tĩnh hơn vì lo ngại tình trạng đông đúc. Cứ ba người được hỏi thì có một người cho biết đám đông từng ảnh hưởng đến kỳ nghỉ của họ.

Xu hướng này mở ra cơ hội cho những điểm đến nằm ngoài các tuyến du lịch quen thuộc. Thay vì tập trung toàn bộ du khách vào một vài thành phố hoặc khu nghỉ dưỡng nổi tiếng, các quốc gia có thể giới thiệu thêm những địa danh mới, trải nghiệm bản địa và hành trình quy mô nhỏ. Đây cũng là cách giảm áp lực lên những nơi đang chịu tình trạng quá tải du lịch.

Việt Nam đứng thứ tư trong danh sách của Gen Z, nhưng chỉ xếp thứ mười trong lựa chọn của Millennials. Khoảng cách này cho thấy Việt Nam khá phù hợp với những tiêu chí đang định hình quyết định của khách trẻ, gồm chi phí có thể kiểm soát, nhiều cảnh quan khác nhau, ẩm thực phong phú và khả năng tạo ra những trải nghiệm dễ chia sẻ.

Trong một chuyến đi, du khách có thể kết hợp khám phá đô thị, thưởng thức ẩm thực, nghỉ dưỡng biển, đi bộ đường dài, tìm hiểu văn hóa bản địa và tham gia các hoạt động ngoài trời. Các điểm đến mới ngoài Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng hay những trung tâm du lịch quen thuộc cũng có cơ hội tiếp cận khách quốc tế thông qua video ngắn và nội dung do du khách tự sản xuất.