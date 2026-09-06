Vì sao Kem Tràng Tiền dừng bán tại số 35 Tràng Tiền?

Ảnh: Page Kem Tràng tiền



Ngày 4/9, fanpage chính thức của Kem Tràng Tiền đăng thông báo với tiêu đề “Tạm biệt điểm bán Flagship Store 35 Tràng Tiền”, cho biết cửa hàng sẽ chính thức dừng đón khách từ ngày 15/9/2026.

Theo đại diện thương hiệu, sau gần 70 năm đồng hành cùng Hà Nội, cửa hàng tại số 35 Tràng Tiền đã “hoàn thành sứ mệnh lịch sử”. Đây là nơi lưu giữ nhiều ký ức của người dân Thủ đô cũng như du khách từng ghé thăm khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Kem Tràng Tiền được thành lập năm 1958. Tên gọi của thương hiệu bắt nguồn từ chính địa điểm đầu tiên sản xuất và bán kem tại số 35 phố Tràng Tiền. Từ một cửa hàng kem nằm giữa trung tâm Hà Nội, những que kem cốm, đậu xanh, sữa dừa, cacao hay socola dần trở thành món ăn quen thuộc với nhiều thế hệ.

Không chỉ người Hà Nội, nhiều du khách khi đến Thủ đô cũng xem việc ghé phố Tràng Tiền, mua một que kem rồi đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm là một trải nghiệm khó bỏ qua. Bởi vậy, thông tin điểm bán số 35 dừng hoạt động nhanh chóng thu hút sự quan tâm, đồng thời gợi lại những kỷ niệm của nhiều khách hàng từng gắn bó với địa chỉ này.

Sức hút của Kem Tràng Tiền đến từ những hương vị gần gũi và mức giá phù hợp với số đông người tiêu dùng. Theo CafeF, có thời điểm các loại kem tại cửa hàng số 35 Tràng Tiền chỉ có giá khoảng 7.000-8.000 đồng một chiếc. Đến năm 2026, dòng kem que quen thuộc được bán với giá khoảng 15.000-17.000 đồng.

Qua nhiều năm, danh mục sản phẩm của thương hiệu cũng được mở rộng. Bên cạnh kem que truyền thống, người tiêu dùng có thể lựa chọn kem ốc quế, kem mochi, kem hộp và kem tươi với nhiều hương vị như trà xanh, dâu tây, sầu riêng, khoai môn hay mơ tây.

Theo giới thiệu trên website Kem Tràng Tiền, dù hoạt động sản xuất đã có sự hỗ trợ của máy móc hiện đại, một số công đoạn sơ chế nguyên liệu như sàng và nhặt cốm, thái khoai môn, tách và lọc sợi dừa vẫn được thực hiện thủ công. Đây được xem là một trong những cách giúp thương hiệu duy trì hương vị đặc trưng của các dòng kem truyền thống.

Ảnh: Page Kem Tràng tiền



Kem Tràng Tiền nhấn mạnh việc dừng đón khách tại số 35 Tràng Tiền không đồng nghĩa với thương hiệu ngừng hoạt động. Doanh nghiệp gọi đây là một “trạm chuyển giao” để tiếp tục hành trình tại những không gian mới, hướng đến trải nghiệm hiện đại và thuận tiện hơn cho khách hàng.

Sau ngày 15/9, người tiêu dùng vẫn có thể mua và thưởng thức Kem Tràng Tiền tại ba địa chỉ được thương hiệu giới thiệu, gồm Flagship Store 18 Hàng Bài, phường Cửa Nam; Flagship Store 44 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm và điểm bán số 18 Ngô Quyền, phường Cửa Nam.