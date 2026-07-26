Vì sao Shop Mall trên Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki ngày càng bán chạy?

Shop Mall ít đi, doanh số vẫn tăng mạnh

Theo báo cáo của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, tổng doanh số trên bốn sàn thương mại điện tử lớn gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt 291.600 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước.

Hơn 2,186 tỷ sản phẩm đã được bán ra, tăng gần 14%. Số lượng nhà bán có hoạt động trên các nền tảng đạt khoảng 613.800 shop, cũng tăng 14%.

Riêng trong quý II, doanh số của bốn sàn đạt 143.000 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Theo Metric.vn, thị trường duy trì tốc độ tăng trưởng cao qua từng tháng, dao động từ 38% đến 52%. Trong đó, Shopee và TikTok Shop tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt khi tổng doanh số cộng dồn của hai nền tảng trong nửa đầu năm vượt 280.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô hàng trăm nghìn tỷ đồng, mà còn ở sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu.

Shop Mall hiện chỉ chiếm 2,79% tổng số nhà bán trên Shopee, Lazada và TikTok Shop nhưng đóng góp tới 34,2% tổng doanh số của ba nền tảng. Như vậy, cứ 100 đồng được chi tiêu trên các sàn này thì hơn 34 đồng chảy vào các gian hàng chính hãng.

Đáng chú ý, số lượng Shop Mall giảm 6% so với cùng kỳ năm trước nhưng doanh số của nhóm này vẫn tăng tới 54%. Doanh thu bình quân trên mỗi gian hàng nhờ đó tăng khoảng 64%.

Diễn biến này cho thấy doanh thu đang tập trung ngày càng rõ vào nhóm nhà bán chính hãng có hiệu quả kinh doanh cao. Thay vì mở rộng bằng mọi giá, các gian hàng còn hoạt động đang cải thiện đáng kể khả năng tạo doanh thu.

Các sàn bước vào cuộc đua hàng chính hãng

Sự nổi lên của Shop Mall phản ánh thay đổi trong chiến lược cạnh tranh giữa các nền tảng thương mại điện tử.

Trước đây, các sàn thường tập trung trợ giá, miễn phí vận chuyển và mở rộng thật nhanh số lượng nhà bán. Khi thị trường dần đi vào chiều sâu, lợi thế cạnh tranh không còn chỉ được quyết định bởi mức giảm giá hay số lượng gian hàng. Khả năng thu hút thương hiệu chính hãng, kiểm soát chất lượng hàng hóa và tạo dựng niềm tin với người mua đang trở nên quan trọng hơn.

Shopee tiếp tục mở rộng hệ thống Shopee Mall, gia tăng sự hiện diện của các thương hiệu trong và ngoài nước, đồng thời triển khai những chương trình hỗ trợ dành riêng cho nhà bán chính hãng.

TikTok Shop cũng đẩy mạnh phát triển hệ thống gian hàng Mall. Lợi thế của nền tảng này nằm ở mô hình mua sắm kết hợp giải trí, khi thương hiệu có thể tiếp cận khách hàng thông qua video ngắn, nội dung sáng tạo và các phiên livestream bán hàng.

Trong khi đó, Lazada tập trung nâng chất lượng nguồn cung thông qua LazMall. Nền tảng này phát triển hệ sinh thái gồm các thương hiệu nội địa và quốc tế, đồng thời mở rộng nguồn hàng thông qua hợp tác với Gmarket của Hàn Quốc và Tmall của Trung Quốc.

Lazada cũng đẩy mạnh kiểm soát chất lượng hàng chính hãng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để cá nhân hóa gợi ý sản phẩm và tối ưu hành trình mua sắm của người dùng.

Việc các nền tảng cùng tăng đầu tư vào gian hàng chính hãng cho thấy Shop Mall không còn là một khu vực bán hàng riêng biệt trên sàn. Đây đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, nhất là khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, chất lượng và chính sách bảo hành của sản phẩm.

Thị trường được dự báo còn dư địa mở rộng trong quý III. Metric.vn ước tính tổng doanh số của Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki có thể đạt khoảng 146.300 tỷ đồng, tăng 2,3% so với quý II. Sản lượng tiêu thụ dự kiến đạt khoảng 1,084 tỷ sản phẩm, tăng gần 4%.

Cả doanh số và số lượng sản phẩm bán ra được kỳ vọng tiếp tục đi lên, tuy nhiên, nếu xu hướng hiện nay được duy trì, phần tăng trưởng lớn của thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục chảy về những gian hàng chính hãng vận hành hiệu quả, thay vì đến từ việc gia tăng số lượng nhà bán như những năm trước.