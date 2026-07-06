Vì sao Shopee, TikTok Shop, Lazada đồng loạt siết định danh người bán?

Không còn là nơi ai cũng có thể mở gian hàng

Có một thời, việc bán hàng trên sàn thương mại điện tử gần như chỉ cần vài thao tác đăng ký tài khoản. Chỉ trong thời gian ngắn, một cá nhân có thể mở gian hàng, đăng sản phẩm, nhận đơn và rút tiền về tài khoản. Chính sự thuận tiện này đã góp phần tạo nên sự bùng nổ của thương mại điện tử Việt Nam trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng nhanh cũng kéo theo không ít hệ lụy. Hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, tình trạng sử dụng thông tin không chính xác để mở gian hàng, trốn tránh nghĩa vụ thuế hay lợi dụng nền tảng để thực hiện các hành vi gian lận khiến yêu cầu nâng cao tính minh bạch ngày càng trở nên cấp thiết.

Những thay đổi mới trên các sàn thương mại điện tử vì thế không phải là những quyết định riêng lẻ. Theo thông báo chính thức của Shopee, từ ngày 8/7, nền tảng triển khai theo từng đợt tính năng xác thực tài khoản ngân hàng trên Kênh Người bán. Tài khoản ngân hàng liên kết phải thuộc quyền sở hữu hợp pháp của chủ shop hoặc doanh nghiệp và phù hợp với thông tin định danh đã đăng ký. Nếu chưa hoàn tất xác thực, việc rút tiền có thể bị ảnh hưởng.

Trước đó, Shopee cũng đã yêu cầu người bán hoàn thiện thông tin định danh, xác thực căn cước hoặc hộ chiếu, thực hiện xác thực sinh trắc học và cập nhật thông tin thuế trước khi hoàn tất hồ sơ bán hàng.

TikTok Shop cũng áp dụng quy trình xác minh người bán với các yêu cầu về thông tin cửa hàng, giấy tờ định danh hoặc giấy đăng ký hộ kinh doanh, doanh nghiệp. Chỉ khi hồ sơ được phê duyệt, người bán mới đủ điều kiện đưa sản phẩm lên hệ thống.

Trong khi đó, Lazada tiếp tục triển khai việc xác thực danh tính người bán theo lộ trình, yêu cầu hoàn thiện hồ sơ trước khi hoạt động kinh doanh trên nền tảng.

Nếu nhìn riêng từng động thái, đây chỉ là những thay đổi trong quy trình vận hành. Nhưng khi đặt cạnh các quy định mới của pháp luật, có thể thấy các nền tảng đang cùng đi theo một hướng: mọi người bán đều phải được định danh rõ ràng trước khi tham gia thị trường.

Điểm đáng chú ý là phạm vi định danh ngày càng đầy đủ hơn. Không chỉ xác thực căn cước, người bán còn phải đồng bộ thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin thuế và loại hình kinh doanh. Điều này tạo nên một chuỗi dữ liệu thống nhất, giúp xác định chính xác chủ thể của mỗi gian hàng.

Khi sàn thương mại điện tử trở thành "người gác cổng"

Sự thay đổi lớn hơn nằm ở chính vai trò của các nền tảng. Trong giai đoạn đầu phát triển thương mại điện tử, Shopee, TikTok Shop hay Lazada chủ yếu đóng vai trò là "người mở chợ" - xây dựng hạ tầng công nghệ, thu hút người bán, kết nối giao dịch và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ.

Ngày nay, yêu cầu đối với các nền tảng đã khác. Luật Thương mại điện tử đặt ra nhiều trách nhiệm hơn đối với chủ quản nền tảng, từ việc xác thực người bán, lưu trữ và cung cấp thông tin theo quy định, phối hợp với cơ quan quản lý trong xử lý vi phạm, đến thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến quản lý hoạt động kinh doanh trên môi trường số.

Song song với đó, Nghị định 252/2026/NĐ-CP về quản lý thuế cũng giao thêm trách nhiệm cho chủ quản nền tảng thương mại điện tử trong việc khấu trừ, khai thay và nộp thay thuế đối với một số đối tượng theo quy định. Điều này khiến các sàn không còn chỉ là nơi diễn ra giao dịch, mà trở thành một mắt xích trong hệ thống quản lý thương mại điện tử.

Nói cách khác, các nền tảng đang chuyển từ vai trò "người mở chợ" sang "người gác cổng". Vai trò "gác cổng" không chỉ dừng ở việc kiểm tra danh tính người bán. Đó còn là việc góp phần ngăn chặn gian lận ngay từ đầu vào, nâng cao khả năng truy xuất khi xảy ra tranh chấp, hỗ trợ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo lập môi trường cạnh tranh công bằng hơn giữa các chủ thể kinh doanh.

Đối với những người bán kinh doanh bài bản, việc chuẩn hóa hồ sơ có thể phát sinh thêm một số thủ tục ban đầu nhưng cũng mang lại nhiều lợi ích. Khi danh tính được xác thực, uy tín của gian hàng được củng cố, niềm tin của khách hàng được nâng lên và cơ hội phát triển kinh doanh bền vững cũng lớn hơn.

Ngược lại, những mô hình kinh doanh dựa trên thông tin không chính xác, sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác hoặc cố tình che giấu doanh thu sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong thời gian tới.

Chị Thu Uyên (nhân viên văn phòng tại Hà Nội)- người thường xuyên mua hàng online chia sẻ: Tôi mua hàng online gần như mỗi tuần nên điều quan tâm nhất là biết rõ mình đang mua của ai. Nhiều lần gặp gian hàng biến mất sau khi bán hàng lỗi hoặc hàng không đúng mô tả khiến việc khiếu nại rất khó. Nếu các sàn xác thực kỹ người bán và tài khoản nhận tiền, tôi nghĩ người tiêu dùng sẽ có thêm niềm tin khi mua sắm. Điều tôi kỳ vọng là việc xác thực không chỉ là thủ tục, mà còn đi kèm với cơ chế xử lý nhanh các gian hàng vi phạm để người mua được bảo vệ tốt hơn.

Theo nhiều chuyên gia, trọng tâm của các quy định mới không phải là "siết" người bán, mà là làm rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong hệ sinh thái thương mại điện tử. Khi mỗi gian hàng đều gắn với một cá nhân hoặc tổ chức có thể xác định, thị trường sẽ minh bạch hơn, việc xử lý vi phạm cũng hiệu quả hơn.

Nhìn rộng hơn, đây là bước chuyển tất yếu của một thị trường đã bước sang giai đoạn phát triển mới. Sau nhiều năm ưu tiên mở rộng quy mô, mục tiêu hiện nay không chỉ là có thêm nhiều gian hàng hay nhiều giao dịch hơn, mà là xây dựng một môi trường kinh doanh số minh bạch, công bằng và bền vững. Trong bức tranh đó, Shopee, TikTok Shop, Lazada và các nền tảng khác không còn đơn thuần là nơi kết nối người mua với người bán, mà đang trở thành những "người gác cổng", góp phần định hình các chuẩn mực mới của thương mại điện tử Việt Nam.

Có thể những thay đổi về xác thực tài khoản, định danh hay thông tin thuế khiến không ít người bán cảm thấy thủ tục trở nên chặt chẽ hơn. Nhưng xét ở góc độ dài hạn, đây là nền tảng để thị trường thương mại điện tử phát triển lành mạnh hơn, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người tiêu dùng và tạo điều kiện cho những người kinh doanh chân chính cạnh tranh bằng chất lượng thay vì sự thiếu minh bạch.