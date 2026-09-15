Vì sao suất cơm trưa dưới 30.000 đồng ngày càng khó tìm

Bữa trưa bình dân bước sang mặt bằng giá mới

Không ít nhân viên văn phòng từng coi khoảng 30.000-40.000 đồng là mức giá phổ biến cho một bữa trưa. Thế nhưng, mặt bằng này đang dần lùi lại, nhất là tại những khu vực tập trung đông cơ quan, trường học và khu công nghiệp. Một suất cơm có món mặn, rau và canh hiện thường tiến gần hoặc vượt 50.000 đồng, nếu gọi thêm đồ uống, chi phí có thể lên tới 60.000-70.000 đồng.

Sự thay đổi này được thể hiện khá rõ trong Báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam sáu tháng đầu năm 2026 do iPOS.vn và Nestlé Professional công bố. Khảo sát được thực hiện với 934 thực khách tại 15 tỉnh, thành cho thấy tỷ lệ người chi dưới 30.000 đồng cho bữa trưa giảm từ 15,16% trong năm 2025 xuống còn 12,42% trong nửa đầu năm nay.

Nhóm chi từ 31.000-50.000 đồng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, nhưng cũng giảm từ 53,05% xuống 43,90%. Ngược lại, tỷ lệ thực khách trả từ 51.000-70.000 đồng tăng khá mạnh, từ 19,28% lên 26,23%. Hai nhóm chi tiêu cao hơn cũng cùng đi lên từ mức 71.000 đến 100.000 đồng tăng từ 7,39% lên 8,67%, còn nhóm trên 100.000 đồng tăng từ 5,12% lên 8,78%.

Nếu tính chung, tỷ lệ người chi từ 51.000 đồng trở lên cho một bữa trưa đã tăng từ 31,79% lên 43,68%. Trong khi đó, nhóm chi không quá 50.000 đồng thu hẹp từ 68,21% xuống 56,32%. Chỉ sau nửa năm, ranh giới của một bữa trưa bình dân đã dịch chuyển đáng kể.

Song, số tiền tăng lên chưa hẳn đồng nghĩa người tiêu dùng chủ động ăn ngon hơn hoặc chuyển sang nhà hàng cao cấp. Báo cáo nhận định, trong nhiều trường hợp, thực khách vẫn sử dụng suất ăn quen thuộc, chỉ khác là món ăn ấy được bán ở một mức giá mới.

Báo cáo Thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 - IPOS.VN & NESTLÉ PROFESSIONAL

Sức ép giá bữa cơm tăng đến từ nhiều phía. Giá nguyên liệu, gas, vận chuyển, nhân công và mặt bằng đều ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vận hành của hàng quán. Theo số liệu của Cục Thống kê được báo cáo dẫn lại, giá ăn uống ngoài gia đình trong sáu tháng đầu năm 2026 tăng 6,85%. Khi đầu vào cùng đi lên, khoảng trống để các quán duy trì một suất cơm ở mức 30.000-40.000 đồng ngày càng hẹp.

Với những hàng ăn bình dân, tăng giá không phải quyết định dễ dàng. Khách hàng của phân khúc này khá nhạy cảm với giá, trong khi quán khó cắt giảm thêm chi phí nếu vẫn muốn bảo đảm khẩu phần và chất lượng. Nhiều nơi lựa chọn tăng từng bước nhỏ, bớt món phụ hoặc tách đồ uống khỏi suất ăn. Có quán giữ giá niêm yết nhưng điều chỉnh lượng thức ăn, khiến người mua phải gọi thêm món mới đủ no.

Vì vậy, mặt bằng giá mới không xuất hiện bằng một đợt tăng đồng loạt mà diễn ra âm thầm qua từng suất cơm, từng lần điều chỉnh 5.000-10.000 đồng. Cho đến hiện tại, bữa trưa dưới 30.000 đồng đã trở thành lựa chọn khó tìm tại nhiều khu vực đô thị.

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Khoản chi khó cắt của người lao động

Nếu cà phê, trà sữa hay những cuộc tụ tập cuối tuần có thể được cắt giảm khi túi tiền eo hẹp, bữa trưa trong ngày làm việc lại khó trì hoãn. Đây là lý do giá tăng nhưng tần suất ăn bên ngoài của thực khách gần như không thay đổi.

Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ người ăn trưa bên ngoài hàng ngày tăng từ 13,76% lên 15,74%. Nhóm ăn thường xuyên, khoảng 3-4 lần mỗi tuần, giảm từ 24,37% xuống 22,59%. Các nhóm còn lại chỉ biến động nhẹ.

Đằng sau sự ổn định ấy là nhịp sống khó thay đổi của người lao động đô thị. Thời gian nghỉ trưa phổ biến chỉ khoảng một giờ đến một giờ rưỡi, vừa đủ để ăn uống và nghỉ ngắn trước khi trở lại làm việc. Không phải ai cũng có điều kiện về nhà hoặc đi xa hơn để tìm một bữa ăn rẻ. Mà thông thường, nhân viên văn phòng thường lựa chọn hàng quán trong bán kính hẹp, công nhân ăn theo ca, còn sinh viên chủ yếu tìm suất cơm quanh trường.

Khi không thể bỏ bữa, người tiêu dùng buộc phải điều chỉnh theo những cách khác. Một số người mang cơm nhà xen kẽ vài ngày trong tuần, chọn món đơn giản hơn hoặc cắt đồ uống sau bữa ăn. Người đặt qua ứng dụng có xu hướng so sánh giá, tận dụng mã giảm hoặc đặt chung để chia phí vận chuyển. Tuy nhiên, đây chỉ là những giải pháp tiết kiệm phần nào, khó bù lại hoàn toàn mức tăng của giá thức ăn.

Một phép tính đơn giản cho thấy áp lực không hề nhỏ khi bữa cơm tăng giá. Nếu chi phí bữa trưa tăng thêm 10.000 đồng, một người làm việc 22 ngày mỗi tháng sẽ phải bỏ thêm khoảng 220.000 đồng. Với mức tăng 20.000 đồng, khoản phát sinh lên tới 440.000 đồng mỗi tháng. Cộng thêm cà phê, gửi xe hoặc phí giao hàng, ngân sách dành cho một buổi trưa có thể tăng đáng kể.

Sự dịch chuyển này cũng đặt các hàng quán trước một bài toán khó, khi người mua ngày càng cân nhắc kỹ hơn giữa số tiền bỏ ra và những gì nhận lại. Một suất ăn trên 50.000 đồng không chỉ cần đủ no mà còn phải sạch sẽ, ổn định, phục vụ nhanh và thuận tiện. Khi mặt bằng giá cùng tăng, quán nào không tạo được cảm giác “đáng tiền” rất dễ mất khách.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu ăn trưa bên ngoài gần như không giảm đang mở ra dư địa cho các mô hình cơm văn phòng, suất ăn theo tuần hoặc thực đơn trưa gọn nhẹ. Thay vì chạy theo quá nhiều món, hàng quán có thể tập trung vào một số lựa chọn vừa túi tiền, thay đổi theo ngày và kiểm soát tốt định lượng. Đây cũng là cách tận dụng mặt bằng vào khung giờ trưa, đồng thời tạo nguồn khách ổn định.

Bữa trưa vốn là khoản chi nhỏ nhưng lặp lại gần như mỗi ngày, bởi vậy, mức tăng vài nghìn đồng trên từng suất ăn có thể không gây chú ý ngay lập tức, song lại tác động trực tiếp đến túi tiền của hàng triệu người lao động. Khi suất cơm không thay đổi nhiều mà giá phải trả liên tục nhích lên, câu chuyện không còn nằm ở việc người Việt “chịu chi” hơn, mà là họ đang phải thích nghi với một mặt bằng sinh hoạt mới.