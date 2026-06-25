Vì sao thời trang được chọn là ngành ưu tiên của TMĐT Việt Nam?

Nơi hội tụ của người tiêu dùng số

Những năm gần đây, thời trang luôn nằm trong nhóm ngành hàng sôi động nhất trên các nền tảng thương mại điện tử. Không chỉ là nhu cầu thiết yếu, thời trang còn gắn liền với phong cách sống, xu hướng tiêu dùng và sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế sáng tạo.

Tại hội thảo “Thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trong ngành thời trang”, bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho biết, thương mại điện tử Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng trên 20% trong giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở Luật Thương mại điện tử 2025 và Chiến lược phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026-2030, ngành dệt may và thời trang được xác định là một trong những lĩnh vực trọng điểm cần được thúc đẩy.

Việc lựa chọn thời trang không phải ngẫu nhiên. Theo các số liệu được công bố, hiện có hơn 50 triệu người dùng Việt Nam quan tâm đến nội dung thời trang trên TikTok. Riêng năm 2025, hơn 100.000 nhà bán hàng thời trang đã phát sinh doanh thu trên TikTok Shop.

Đây là những con số cho thấy thời trang đang trở thành một trong những ngành hàng có khả năng tận dụng hiệu quả nhất các công cụ của nền kinh tế số, từ video ngắn, livestream bán hàng đến hoạt động tiếp thị thông qua các nhà sáng tạo nội dung.

Không giống nhiều ngành hàng khác, thời trang có lợi thế lớn về khả năng trực quan hóa sản phẩm. Một bộ quần áo, đôi giày hay phụ kiện có thể được giới thiệu sinh động qua video vài chục giây, giúp người tiêu dùng nhanh chóng đưa ra quyết định mua sắm. Điều này tạo ra sự cộng hưởng mạnh mẽ giữa thương mại điện tử và ngành thời trang.

Theo dữ liệu của nền tảng nghiên cứu thị trường ECDB, quy mô thị trường thời trang Việt Nam hiện đạt khoảng 123.000 tỷ đồng, chiếm từ 20-25% tổng thị trường bán lẻ và duy trì tốc độ tăng trưởng từ 10-15% mỗi năm. Đáng chú ý, doanh thu thời trang trên các sàn thương mại điện tử đang tăng trưởng 20-30% mỗi năm, cao hơn đáng kể so với kênh bán lẻ truyền thống.

Không chỉ bán quần áo, mà bán cả thương hiệu

Nếu trước đây thương mại điện tử chủ yếu được xem là một kênh bán hàng thì hiện nay nó đang trở thành công cụ xây dựng thương hiệu hiệu quả đối với doanh nghiệp thời trang.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam nhận định thương mại điện tử hiện đóng góp khoảng 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của cả nước, đồng thời chiếm gần 2/3 giá trị nền kinh tế số Việt Nam. Theo ông, thời trang là lĩnh vực hội tụ nhiều yếu tố của nền kinh tế sáng tạo, từ thiết kế, sản xuất, marketing, sáng tạo nội dung cho đến trải nghiệm khách hàng.

Thực tế cho thấy nhiều thương hiệu thời trang Việt đã tận dụng hiệu quả môi trường số để mở rộng quy mô kinh doanh. Các doanh nghiệp như Yody, Coolmate, Owen hay Routine không chỉ bán sản phẩm mà còn xây dựng cộng đồng khách hàng, phát triển câu chuyện thương hiệu và tạo ra sự gắn kết với người tiêu dùng thông qua các nền tảng trực tuyến.

Đây cũng là lý do khiến ngành thời trang được đánh giá có tiềm năng tạo ra giá trị gia tăng cao hơn so với nhiều ngành hàng khác. Một sản phẩm thời trang thành công không chỉ mang lại doanh thu từ bán hàng mà còn tạo việc làm cho các lĩnh vực thiết kế, truyền thông, logistics, công nghệ và thương mại điện tử.

Thương mại điện tử đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng thương mại, giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh và nâng cao khả năng kết nối với người tiêu dùng. Tuy nhiên, cơ hội luôn đi kèm thách thức. Sự phát triển mạnh của thương mại điện tử cũng khiến doanh nghiệp thời trang Việt phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các thương hiệu quốc tế và các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới.

Sự xuất hiện của những tên tuổi như Shein hay Temu đang tạo ra sức ép không nhỏ về giá bán, tốc độ cập nhật mẫu mã và khả năng tiếp cận khách hàng. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển chuỗi cung ứng bền vững đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp thời trang trong nước.

Theo các chuyên gia, bài toán lớn nhất của ngành thời trang hiện nay không nằm ở việc có thêm bao nhiêu doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử mà là làm thế nào để các doanh nghiệp có đủ năng lực chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Ông Phạm Văn Việt, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Việt Thắng Jean cho rằng, để phát triển bền vững, doanh nghiệp thời trang không chỉ đầu tư máy móc, công nghệ sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn xanh mà còn cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quảng bá và xây dựng thương hiệu.

Nhận định này phản ánh xu hướng mới của ngành thời trang toàn cầu, khi yếu tố xanh, minh bạch và bền vững ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng trong quyết định mua sắm của người tiêu dùng.

Có thể nói, việc thời trang được lựa chọn là ngành ưu tiên không chỉ xuất phát từ quy mô thị trường hay tốc độ tăng trưởng doanh thu trực tuyến. Quan trọng hơn, đây là lĩnh vực có khả năng lan tỏa mạnh mẽ sang nhiều ngành kinh tế khác, từ sản xuất, logistics đến marketing số và sáng tạo nội dung.

Trong giai đoạn phát triển mới của kinh tế số Việt Nam, thời trang đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Tuy nhiên, cơ hội đó chỉ có thể trở thành hiện thực khi doanh nghiệp không chỉ biết bán hàng trên môi trường số mà còn biết xây dựng niềm tin, phát triển thương hiệu và tạo ra giá trị bền vững cho người tiêu dùng.