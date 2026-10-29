Ảnh minh họa Shutterstock/The Street.

Du khách chọn điểm đến để chi tiêu tiết kiệm hơn

Thay vì chỉ quan tâm đến cảnh đẹp hay trải nghiệm mới lạ, nhiều du khách hiện cân nhắc cả tỉ giá hối đoái khi lên kế hoạch cho kỳ nghỉ. Nói đơn giản, xu hướng du lịch săn tỉ giá là cách chọn quốc gia hoặc thành phố nơi số tiền mình mang theo có thể mua được nhiều hàng hóa, dịch vụ hơn nhờ tỉ giá thuận lợi và mức chi phí phù hợp.

Trong báo cáo Xu hướng Du lịch năm 2027, nền tảng tìm kiếm và đặt dịch vụ du lịch Skyscanner xác định đây là một trong những xu hướng đang phát triển trên toàn cầu.

Khảo sát 28.000 du khách của Skyscanner cho thấy 41% người được hỏi từng thay đổi điểm đến để chọn nơi có tỉ giá thuận lợi hơn. Đáng chú ý, con số này tăng lên 72% ở nhóm Gen Z.

Việt Nam là một trong những điểm đến được chú ý trong xu hướng này. Lượng tìm kiếm về Việt Nam trên Skyscanner tăng 64% từ năm 2025 đến năm 2026. Thành phố Đà Nẵng cũng góp mặt trong danh sách những điểm đến được nhóm du khách ưu tiên tiết kiệm chi phí quan tâm, bên cạnh Wrocław của Ba Lan, Tirana của Albania và Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan.

Vì sao Việt Nam hấp dẫn du khách quốc tế?

Một trong những lý do khiến du khách quan tâm đến Việt Nam là khả năng tận dụng ngân sách hiệu quả hơn so với một số điểm đến có chi phí sinh hoạt cao.

Islas dos Santos, Giám đốc thương mại khu vực châu Mỹ của Skyscanner, cho biết du khách đang nhận ra rằng lựa chọn đúng điểm đến có thể giúp họ kéo dài kỳ nghỉ mà không cần tăng ngân sách.

“Nếu có 100 USD, bạn có thể chi tiêu được rất nhiều trong một tuần ở Việt Nam. Nhưng nếu có 100 USD tại New York, có lẽ bạn sẽ tiêu hết số tiền đó chỉ trong một ngày”, ông nói trong cuộc phỏng vấn với TheStreet.

Theo đại diện Skyscanner, du khách càng linh hoạt về thời gian và địa điểm thì càng có cơ hội tiết kiệm.

Với Đà Nẵng, sự chú ý từ nhóm khách này mở ra cơ hội thu hút thêm du khách muốn kết hợp nghỉ dưỡng biển, khám phá ẩm thực và trải nghiệm địa phương với ngân sách hợp lý.

Tuy nhiên, tỉ giá có lợi không đồng nghĩa toàn bộ chuyến đi chắc chắn rẻ hơn. Giá vé máy bay, khách sạn, ăn uống và các dịch vụ du lịch vẫn là những yếu tố quyết định tổng chi phí.

Nhật Bản và nhiều điểm đến khác cũng được chú ý

Không chỉ Việt Nam, Nhật Bản cũng trở thành lựa chọn đáng cân nhắc đối với du khách muốn tiết kiệm nhờ đồng yen suy yếu trong những năm gần đây. Quốc gia từng nổi tiếng đắt đỏ này vì thế hấp dẫn hơn với một bộ phận khách quốc tế.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng tiếp tục được quan tâm, dù giá cả tại đây đã tăng đáng kể trong năm qua.

Ngoài xu hướng chọn điểm đến theo tỉ giá, Skyscanner còn ghi nhận hai xu hướng khác trong năm 2027. Thứ nhất là merch tourism, tức du lịch kết hợp mua sắm những sản phẩm đặc trưng chỉ có tại một địa phương hoặc cửa hàng nhất định. Thứ hai là grand odysseys, những hành trình khám phá nền văn minh cổ đại và các địa danh lịch sử.

Khảo sát của Skyscanner cho thấy 34% trong số 28.000 người tham gia đã thử lên kế hoạch cho chuyến đi lấy cảm hứng từ bộ phim The Odyssey trong năm 2026. Trong khi đó, 43% khách thuộc thế hệ Millennials và 42% Gen Z từng cân nhắc chuyến đi gắn với thành Troy hoặc Hy Lạp cổ đại.

Những xu hướng này cho thấy du khách ngày càng cân nhắc đồng thời chi phí, trải nghiệm văn hóa và sở thích cá nhân khi lựa chọn điểm đến. Với lượng tìm kiếm tăng mạnh trên Skyscanner, Việt Nam có thêm cơ hội thu hút sự quan tâm của thị trường quốc tế trong năm 2027.