Việt Nam đẹp đến nao lòng qua những cung đường sắt, du khách nước ngoài mê mẩn

Từ tuyến đường sắt Bắc - Nam đến hành trình qua đèo Hải Vân, những chuyến tàu đang trở thành một phần của trải nghiệm du lịch. Thay vì chỉ coi tàu hỏa là phương tiện di chuyển giữa hai điểm đến, du khách có thể tận hưởng chính hành trình với những vùng quê, đô thị, núi rừng và đường bờ biển hiện ra qua khung cửa sổ, theo TTW.

Ảnh minh họa Vietnam Tourism/TTW

Những cung đường gắn với cảnh quan và di sản

Nổi bật nhất là tuyến đường sắt Bắc - Nam dài khoảng 1.726 km, kết nối Hà Nội và TP.HCM. Tuyến đường đi qua nhiều địa phương ven biển và những khu vực có giá trị về cảnh quan, lịch sử, văn hóa.

Hành trình này thường được biết đến với tên gọi Tàu Thống Nhất, đồng thời là một cách để du khách trải nghiệm Việt Nam theo chiều dài đất nước. Với những người không quá chú trọng tốc độ, chuyến tàu mang đến cơ hội quan sát sự thay đổi của cảnh quan từ đồng bằng, đô thị đến vùng núi và biển.

Tại miền Trung, tuyến tàu Huế - Đà Nẵng được xem là một trong những hành trình giàu giá trị cảnh quan. Đoàn tàu đi qua khu vực đèo Hải Vân, nơi hành khách có thể quan sát núi, rừng và biển Đông. Hai đầu tuyến cũng là hai điểm đến có sức hút riêng: Huế nổi bật với hệ thống di sản gắn với triều Nguyễn, trong khi Đà Nẵng được biết đến với các bãi biển và hạ tầng du lịch hiện đại.

Ở miền Bắc, tuyến Hà Nội - Ninh Bình tạo thuận lợi cho du khách tiếp cận các điểm tham quan của Ninh Bình, trong đó có Quần thể danh thắng Tràng An. Những dãy núi đá vôi, sông nước và các di tích lịch sử tạo nên một hệ thống điểm đến phù hợp với xu hướng kết hợp du lịch thiên nhiên và văn hóa.

Trong khi đó, tuyến TP.HCM - Phan Thiết kết nối trung tâm kinh tế lớn ở phía Nam với một điểm đến biển nổi tiếng. Từ Phan Thiết, du khách có thể tiếp tục khám phá Mũi Né, các bãi biển, đồi cát và nhiều hoạt động thể thao dưới nước.

Với khu vực Tây Bắc, các chuyến tàu đêm Hà Nội - Lào Cai từ lâu đóng vai trò cửa ngõ để du khách tiếp tục hành trình tới Sa Pa. Hình thức tàu giường nằm giúp hành khách tiết kiệm thời gian ban ngày và có thêm lựa chọn khi di chuyển đến các điểm đến miền núi.

Du lịch chậm tạo thêm giá trị cho hành trình

Sự phát triển của du lịch đường sắt phù hợp với xu hướng "du lịch chậm", trong đó trải nghiệm trên đường đi được coi trọng không kém điểm đến.

Với Việt Nam, mô hình này còn có ý nghĩa trong việc phân bổ dòng khách tới các địa phương. Khi đường sắt kết nối các thành phố lớn với những điểm đến nhỏ hơn, du khách có thêm lựa chọn để kéo dài hành trình và chi tiêu tại cộng đồng địa phương.

Một số tuyến tàu cũng được phát triển theo hướng chuyên biệt cho du lịch, kết hợp dịch vụ trên tàu với trải nghiệm văn hóa và cảnh quan. Hành trình Huế - Đà Nẵng là một ví dụ, khi việc đi tàu được định vị như một trải nghiệm thay vì chỉ là phương án vận chuyển.

Xu hướng đường sắt cao cấp

Bên cạnh các chuyến tàu phổ thông và tàu di sản, thị trường đường sắt Việt Nam đang xuất hiện những sản phẩm hướng tới phân khúc cao cấp. Các hành trình dài ngày kết hợp nghỉ ngơi, tham quan và khám phá văn hóa mở ra thêm lựa chọn cho du khách quốc tế.

Một số sản phẩm cao cấp khai thác tuyến Bắc - Nam trong hành trình kéo dài nhiều ngày, tập trung vào trải nghiệm văn hóa và cảnh quan thay vì đơn thuần rút ngắn thời gian di chuyển.

Việc phát triển các sản phẩm này cho thấy du lịch đường sắt có thể trở thành một phần trong chiến lược đa dạng hóa sản phẩm du lịch của Việt Nam. Bên cạnh biển, đô thị và các điểm tham quan truyền thống, du khách có thể khám phá đất nước thông qua ẩm thực, di sản, thiên nhiên và đời sống địa phương ngay trên hành trình.

Trong bối cảnh du khách ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm mang tính bản địa và có chiều sâu, những tuyến đường sắt lịch sử của Việt Nam đang có thêm cơ hội được khai thác như một sản phẩm du lịch độc lập. Khi đó, hành trình không còn chỉ là khoảng thời gian để đi từ nơi này đến nơi khác, mà trở thành một phần đáng nhớ của chuyến đi, theo TTW.