Hình minh họa: Quartz

Theo Quartz, việc lựa chọn một điểm đến cho kỳ nghỉ dài ngày không hề dễ dàng khi thời gian nghỉ phép có hạn, chi phí vé máy bay và lưu trú ngày càng tốn kém. Trong bối cảnh có quá nhiều chiến dịch quảng bá du lịch, bảng xếp hạng dựa trên đánh giá của chính những người yêu du lịch mang đến một góc nhìn đáng tham khảo.

Theo kết quả giải thưởng Readers' Choice Awards 2026 của tạp chí Condé Nast Traveler, độc giả đã bình chọn 20 quốc gia yêu thích nhất thế giới. Danh sách được xếp hạng dựa trên điểm số, nhưng tạp chí không công bố số lượng người tham gia, thời gian bình chọn hay phương pháp tính điểm chi tiết.

Dưới đây là 10 quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng.

Việt Nam đứng thứ 10 với 92,99 điểm

Việt Nam đứng thứ 10 với 92,99 điểm, chỉ nhỉnh hơn Hàn Quốc (92,98 điểm) đúng 0,01 điểm. Trong khi đó, Panama - quốc gia xếp ngay phía trên - đạt 93,02 điểm, cao hơn Việt Nam 0,03 điểm.

Nhật Bản đứng đầu với 95,52 điểm, cao hơn Việt Nam 2,53 điểm. Đức xếp cuối danh sách 20 quốc gia với 91,93 điểm, thấp hơn Việt Nam 1,06 điểm.

Hà Nội - nơi giao thoa giữa lịch sử và đời sống đường phố

Thủ đô Hà Nội được ghi nhận là mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm văn hóa và lịch sử đặc sắc. Những điểm tham quan nổi bật gồm Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hoàng thành Thăng Long.

Khu phố cổ là nơi kết hợp giữa những tuyến phố buôn bán lâu đời, kiến trúc thời Pháp thuộc, các cửa hàng lưu niệm và văn hóa ẩm thực đường phố sôi động.

Ẩm thực cũng là một phần không thể thiếu trong trải nghiệm Hà Nội. Món bún chả từng được chú ý trên chương trình Parts Unknown khi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng đầu bếp Anthony Bourdain thưởng thức món ăn này.

TP.HCM - trung tâm kinh tế và điểm đến năng động

Trong khi đó, TP.HCM là trung tâm kinh tế của Việt Nam và đầu mối du lịch quan trọng ở khu vực phía Nam.

Một số điểm tham quan tiêu biểu gồm Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Nhà thờ Đức Bà và chợ Bến Thành.

Thành phố còn hấp dẫn du khách bởi nền ẩm thực phong phú với bánh mì, bánh xèo và cơm tấm – những món ăn đặc trưng góp phần tạo nên dấu ấn riêng của ẩm thực miền Nam.

Việt Nam tiếp tục khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch quốc tế

Việc Việt Nam góp mặt trong top 10 quốc gia được độc giả Condé Nast Traveler yêu thích nhất thế giới năm 2026 là một kết quả đáng chú ý.

Với sự kết hợp giữa di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, ẩm thực phong phú và nhịp sống đô thị đặc sắc, Việt Nam mang đến nhiều trải nghiệm đa dạng cho du khách quốc tế.

Đáng chú ý, khoảng cách điểm số giữa các quốc gia trong nhóm cuối top 10 rất nhỏ. Việt Nam chỉ kém Panama 0,03 điểm và hơn Hàn Quốc 0,01 điểm. Điều này cho thấy sự cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng sít sao, đồng thời phản ánh sức hấp dẫn của Việt Nam trong lựa chọn của cộng đồng du khách quốc tế.

Những quốc gia còn lại trong top 10

Xếp hạng và điểm số theo Condé Nast Traveler Readers' Choice Awards 2026.

1. Nhật Bản – 95,52 điểm

Đứng đầu bảng xếp hạng. Vùng Tohoku nổi bật với cảnh sắc hoa anh đào mùa xuân, suối nước nóng, làng cổ và các hoạt động leo núi, trượt tuyết.

2. Italy – 94,80 điểm

Quốc gia châu Âu có điểm số cao nhất, nổi bật với những thị trấn ven biển, kiến trúc lịch sử và văn hóa ẩm thực.

3. Ireland – 94,15 điểm

Thu hút bởi cảnh quan xanh mướt, di tích tôn giáo và những công trình lịch sử như Rock of Cashel.

4. Campuchia – 93,57 điểm

Ngoài quần thể Angkor nổi tiếng, du khách ngày càng quan tâm đến Phnom Penh, các bãi biển phía Nam và những hòn đảo trong vịnh Thái Lan.

5. Tây Ban Nha – 93,37 điểm

Chỉ hơn Bồ Đào Nha 0,01 điểm, với sức hút từ kiến trúc, văn hóa và những thành phố ven biển.

6. Bồ Đào Nha – 93,36 điểm

Nổi bật với thung lũng rượu vang Douro và các cung đường đi bộ ven biển.

7. Pháp – 93,14 điểm

Hấp dẫn với những vùng trồng nho, làng cổ và các thành phố giàu di sản như Lyon, Bordeaux.

8. Hy Lạp – 93,12 điểm

Được yêu thích nhờ các hòn đảo Địa Trung Hải, bãi biển, di tích cổ và những thị trấn ven biển.

9. Panama – 93,02 điểm

Đại diện duy nhất của Trung Mỹ trong top 10, nổi bật với kênh đào Panama và quần đảo Bocas del Toro.