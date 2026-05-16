Việt Nam gây mê hoặc du khách toàn cầu với Vịnh Hạ Long kỳ vĩ và đồng bằng Mekong huyền bí

Ảnh minh họa do AI tạo. Nguồn TTW

Theo Tạp chí Mỹ Travel and Tour World (TTW), sự kết hợp giữa thiên nhiên ngoạn mục, văn hóa bản địa giàu bản sắc và trải nghiệm du lịch đa dạng đang giúp Việt Nam trở thành “ngôi sao mới” của ngành du lịch khu vực.

Vịnh Hạ Long tiếp tục là biểu tượng du lịch của Việt Nam

TTW cho rằng, Vịnh Hạ Long vẫn là điểm đến mang tính biểu tượng hàng đầu của Việt Nam trong năm 2026. Với hàng nghìn đảo đá vôi nhô lên giữa làn nước xanh ngọc, nơi đây tiếp tục thu hút du khách yêu thiên nhiên, nghỉ dưỡng và khám phá.

Di sản thiên nhiên được UNESCO công nhận này nổi tiếng nhờ phong cảnh ngoạn mục. Những dãy núi đá vôi phủ xanh cùng mặt nước yên bình tạo nên khung cảnh được nhiều du khách quốc tế mô tả là “siêu thực”. Những điểm nhấn hút khách đến với Vịnh Hạ Long bao gồm du thuyền sang trọng, hoạt động chèo kayak và trải nghiệm ngủ đêm giữa vịnh...

TTW cũng nhấn mạnh rằng du khách hiện không chỉ đến Hạ Long để ngắm cảnh, mà còn để tìm kiếm trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch chăm sóc sức khỏe và khám phá văn hóa ven biển Việt Nam.

Đồng bằng sông Cửu Long tạo sức hút khác biệt

Bên cạnh Hạ Long, vùng đồng bằng sông Cửu Long được đánh giá là điểm đến mang lại trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cho du khách quốc tế.

Travel and Tour World mô tả khu vực này như một “mê cung sông nước” với chợ nổi, làng nghề truyền thống, vườn trái cây nhiệt đới và nhịp sống chậm đặc trưng miền Tây Nam Bộ. Theo bài viết, đây là nơi du khách có thể cảm nhận rõ nét đời sống bản địa và văn hóa nông nghiệp đặc sắc của Việt Nam.

Các chuyến đi bằng thuyền qua những con kênh nhỏ, trải nghiệm ẩm thực địa phương và khám phá cộng đồng ven sông đang trở thành xu hướng được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi muốn tìm kiếm hành trình “chậm và sâu”.

Nhìn chung, TTW nhận định, chi phí du lịch cạnh tranh, hạ tầng ngày càng cải thiện và mạng bay quốc tế mở rộng cũng giúp Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn với khách toàn cầu. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng, Việt Nam đang ở vị thế thuận lợi để cạnh tranh với các “cường quốc du lịch” trong khu vực như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia.

Theo Travel and Tour World, nếu tiếp tục duy trì tốc độ phát triển hạ tầng, nâng cấp dịch vụ và quảng bá hình ảnh hiệu quả, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một trong những trung tâm du lịch quan trọng nhất châu Á trong thập kỷ tới.