Việt Nam hướng tới làng outlet rộng tới 50.000 m², kết hợp mua sắm và vui chơi

Hình thành điểm đến mua sắm gắn với du lịch

Bộ Công Thương vừa phê duyệt Đề án phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án hướng tới hình thành những điểm đến mua sắm, du lịch và trải nghiệm, góp phần kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại, dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường bán lẻ.

Outlet là mô hình bán lẻ tập trung các thương hiệu, nơi nhà sản xuất hoặc nhà phân phối bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng với mức giá phù hợp với đặc thù của mô hình. Hàng hóa có thể gồm hàng tồn kho, hàng lỗi nhẹ hoặc hàng được sản xuất riêng để kinh doanh tại outlet.

Theo đề án, đến năm 2030, Việt Nam hình thành ít nhất một mô hình outlet, từng bước hoàn thiện khung pháp lý và tích hợp định hướng phát triển vào quy hoạch, kế hoạch của những địa phương có tiềm năng. Trong giai đoạn 2030-2045, mô hình này được định hướng phát triển tại cả ba khu vực Bắc, Trung, Nam, mỗi khu vực có ít nhất một mô hình.

Cùng với phát triển hạ tầng bán lẻ, đề án đặt mục tiêu tập huấn, nâng cao năng lực cho ít nhất 5.000 cán bộ, công chức và doanh nghiệp liên quan đến quản lý, vận hành, phát triển outlet. Việc chuẩn bị đội ngũ quản lý và vận hành là một phần trong định hướng xây dựng mô hình hiện đại, minh bạch và có kiểm soát.

Ba mô hình outlet được định hướng phát triển có quy mô và cách tổ chức khác nhau, phù hợp với nhu cầu mua sắm của người dân và khách du lịch.

Làng outlet cao cấp có diện tích cho thuê từ 30.000-50.000 m², phát triển theo kiến trúc làng mở. Không gian mua sắm được kết hợp với nhà hàng, quán cà phê, khu vui chơi, giải trí và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Mô hình quy tụ những thương hiệu từ trung cấp đến cao cấp, xa xỉ, định hướng đặt gần đô thị lớn, điểm du lịch và các đầu mối giao thông như cao tốc, sân bay.

Cách tổ chức này tạo điều kiện để hoạt động mua sắm trở thành một phần trong hành trình tham quan, nghỉ dưỡng. Khách có thể lựa chọn hàng hóa, sử dụng dịch vụ ăn uống, vui chơi và tham gia các sự kiện trong cùng một không gian.

Trung tâm outlet đô thị hoặc ngoại vi có diện tích cho thuê từ 5.000-25.000 m², được tổ chức trong nhà hoặc ngoài trời tùy điều kiện vị trí, quỹ đất. Các thương hiệu phổ thông, trung cấp là nhóm chủ yếu, đặc biệt ở những ngành hàng thời trang, thể thao và đồ gia dụng. Mô hình này hướng đến nhu cầu mua sắm thường xuyên của người dân địa phương và khách du lịch.

Trong khi đó, outlet tích hợp có diện tích cho thuê từ 15.000-50.000 m², nằm trong các tổ hợp đa chức năng gồm nhà ở, văn phòng, giải trí, chăm sóc sức khỏe và những dịch vụ khác. Mô hình được định hướng phát triển tại khu đô thị, vị trí chiến lược hoặc những địa phương đông dân cư, có lượng khách du lịch lớn.

Sự đa dạng về mô hình cho phép các địa phương lựa chọn hướng phát triển phù hợp với thị trường. Khu vực có sức mua thường xuyên có thể chú trọng trung tâm phục vụ cư dân; địa bàn có lợi thế du lịch có thể phát triển không gian mua sắm kết hợp nhiều dịch vụ trải nghiệm.

Dành thêm không gian cho hàng Việt

Một nội dung đáng chú ý của đề án là mục tiêu tỷ lệ hàng hóa, sản phẩm Việt Nam tại các mô hình outlet thí điểm đạt tối thiểu 30-40%. Đây là định hướng mở thêm kênh tiêu thụ cho sản phẩm trong nước trong quá trình hình thành những điểm đến mua sắm mới.

Đến năm 2030, đề án đặt mục tiêu hình thành ít nhất 10 nhóm sản phẩm “quà tặng quốc gia” để kinh doanh trong outlet. Những sản phẩm được ưu tiên gồm sản phẩm thương hiệu quốc gia, OCOP 5 sao, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và hàng Việt tiên phong.

Việc gắn hàng Việt với không gian mua sắm phục vụ cả cư dân và du khách có thể tạo thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng. Đối với nhóm quà tặng, sự kết nối giữa thương mại và du lịch còn mở ra khả năng đưa sản phẩm mang dấu ấn Việt Nam vào hành trình chi tiêu của khách.

Để triển khai, đề án khuyến khích Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh và An Giang, với địa bàn Phú Quốc, nghiên cứu, thu hút đầu tư mô hình outlet thí điểm. Không gian phát triển được định hướng tại những khu vực có lợi thế về sức mua, du lịch và kết nối giao thông.

Tại Hà Nội, các khu vực có tiềm năng được xác định dọc những trục kết nối Hà Nội–Móng Cái, Hà Nội–Lào Cai, Nhật Tân–Nội Bài và Hà Nội–Hải Phòng. Những hướng tuyến này được chú ý nhằm tiếp cận nhu cầu của người dân Thủ đô, các địa phương lân cận và khách du lịch đến miền Bắc.

Ở khu vực TP.HCM, định hướng phát triển tập trung dọc cao tốc TP.HCM–Long Thành–Dầu Giây và khu vực gần sân bay quốc tế Long Thành. Tại Đà Nẵng và Hội An, các vị trí tiềm năng nằm trên trục đường ven biển kết nối hai địa bàn.

Đề án cũng định hướng nghiên cứu phát triển outlet tại các trung tâm du lịch biển đảo có quỹ đất lớn, gần những khu nghỉ dưỡng phức hợp như Cam Ranh thuộc Khánh Hòa, Phú Quốc thuộc An Giang và các khu thương mại tự do.

Các vị trí trên mới là định hướng nghiên cứu phát triển. Việc lựa chọn mô hình, quy mô và địa điểm cụ thể cần được triển khai phù hợp với quy hoạch, điều kiện địa phương và nhu cầu thị trường.

Cùng với thu hút đầu tư, địa phương có trách nhiệm tổ chức các hoạt động thương mại, du lịch, văn hóa tại outlet để thu hút khách hàng và quảng bá hình ảnh; phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng những nhóm sản phẩm Việt, hình thành sản phẩm “quà tặng quốc gia”.

Với thị trường bán lẻ, đề án mở ra hướng kết nối nguồn hàng, sức mua và dòng khách du lịch trong cùng một không gian. Khi được triển khai phù hợp, outlet có thể tạo thêm lựa chọn mua sắm cho người tiêu dùng, đồng thời giúp doanh nghiệp Việt mở rộng cơ hội bán hàng và giới thiệu thương hiệu.