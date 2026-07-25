Việt Nam phải đối mặt mức thuế cao hơn của Mỹ so với các đối thủ xuất khẩu dệt may
V.N (Theo Reuters)
25/07/2026 8:00 AM (GMT+7)
Việt Nam phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn của Mỹ so với các nước cùng ngành và có nguy cơ bị suy giảm hơn nữa khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực may mặc. Là nước xuất khẩu hàng may mặc lớn nhất sang Mỹ, Việt Nam bị loại trừ khỏi một cơ chế có thể cắt giảm thuế của Mỹ đối với một số mặt hàng dệt may nhập khẩu.
Quyết định này được công bố trong một thông báo trên Công báo Liên bang hôm thứ Năm 23/7, có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng của các thương hiệu may mặc lớn có cơ sở sản xuất quy mô lớn tại Việt Nam.
Trong số các nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam có Nike, Gap, Ralph Lauren và Under Armour
Các mức thuế mới 10% và 12,5%, có hiệu lực từ thứ Sáu, nhắm vào 60 đối tác thương mại do cáo buộc thực thi lỏng lẻo các lệnh cấm lao động cưỡng bức.
Việt Nam, quốc gia vẫn đang đàm phán thỏa thuận thương mại với Mỹ dưới thời chính quyền Trump, phải đối mặt với mức thuế quan 12,5%, tương tự như Trung Quốc. Các đối thủ cạnh tranh như Bangladesh, Campuchia, Indonesia và Malaysia, những nước đã ký kết thỏa thuận thương mại, phải chịu mức thuế 10%.
Các biện pháp này nhằm thay thế mức thuế tạm thời 10% sẽ hết hạn vào thứ Sáu mà chính quyền Trump áp đặt sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hồi tháng Hai bác bỏ các mức thuế "tương hỗ" từ 10% đến 50% được ban hành theo quyền hạn khẩn cấp.
Năm ngoái, Việt Nam đã vượt Trung Quốc để trở thành nước xuất khẩu hàng may mặc lớn nhất sang Mỹ, và cũng là một trong những quốc gia có thặng dư thương mại lớn nhất với Washington, theo số liệu thương mại của Mỹ.
Ngành công nghiệp may mặc quy mô lớn của Việt Nam hiện đang phải đối mặt với bất lợi kép.
Không chỉ hưởng thuế thấp hơn Việt Nam, các nước Bangladesh, Campuchia, Indonesia và Malaysia cũng là những quốc gia được hưởng lợi trong thông báo về "cơ chế dệt may" mới, có thể miễn một phần hàng xuất khẩu may mặc của họ sang Mỹ khỏi các mức thuế mới.
Cơ chế này, dự kiến được thiết lập "khi khả thi" và ban đầu kéo dài 3 năm, được thiết kế để khuyến khích nhập khẩu bông và hàng dệt may của Mỹ.
Theo thông báo, một phần hàng may mặc xuất khẩu đủ điều kiện từ các quốc gia này sẽ được hưởng mức thuế bổ sung giảm hoặc bằng không theo hệ thống hạn ngạch liên quan đến việc mua bông và nguyên liệu dệt may của Mỹ.
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