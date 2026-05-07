Việt Nam, Thái Lan "thống trị" xu hướng du lịch Đông Nam Á: TP.HCM, Đà Nẵng trở thành thiên đường mới của người Thái
Phương Đăng (theo TTW)
07/05/2026 10:30 AM (GMT+7)
Thái Lan và Việt Nam đangngày càng trở thành một phần không thể thiếu trong sự chuyển dịch mang tính bước ngoặt của bức tranh du lịch Đông Nam Á. Trong khi đó TP.HCM và Đà Nẵng đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành những lựa chọn hàng đầu của du khách từ xứ sở Chùa Vàng, tờ Travel and Tour World (TTW) nhấn mạnh.
Trong bối cảnh thị hiếu du lịch đang thay đổi, ngày càng nhiều du khách Thái Lan ưu tiên lựa chọn Việt Nam nhờ chiều sâu văn hóa và chi phí hợp lý. Trong đó, TP.HCM và Đà Nẵng là hai cái tên dẫn đầu làn sóng này, tờ TTW nhấn mạnh.
Nếu TP.HCM từ lâu đã khẳng định vị thế một đô thị sôi động với nguồn năng lượng không nghỉ và nền ẩm thực phong phú, thì sự trỗi dậy của Đà Nẵng lại gây chú ý bởi sự kết hợp giữa các bãi biển tuyệt đẹp và vị trí cửa ngõ dẫn vào các di sản như Hội An – mang đến một không gian thư thái đối lập hoàn toàn với nhịp sống hối hả tại các thành phố lớn.
Kỷ nguyên mới trong thị hiếu du lịch khu vực
Những năm gần đây, Việt Nam đã vươn mình trở thành một đối thủ đáng gờm của Thái Lan trên bản đồ du lịch, với TP.HCM và Đà Nẵng là những "đầu tàu" thúc đẩy sự chuyển đổi này. Du khách Thái Lan hiện nay có xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm mang lại sự giàu có về mặt tinh thần thông qua việc khám phá những cảnh quan và di sản mới mẻ.
Sự bùng nổ này không phải là ngẫu nhiên. Đà Nẵng – nổi tiếng với đường bờ biển dài và vị trí đắc địa gần các di tích lịch sử – chính là minh chứng cho xu hướng "tìm về những điểm đến ít xô bồ nhưng đầy mê hoặc" của du khách Thái.
TP.HCM: Sự giao thoa giữa lịch sử và nhịp sống hiện đại
Thành phố này mang đến một sức hút khó cưỡng nhờ sự hòa quyện giữa tính hiện đại và những tầng nấc lịch sử. Từ những khu chợ sầm uất, các tòa nhà chọc trời cho đến các địa danh mang tính biểu tượng như Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh hay Nhà thờ Đức Bà, TP.HCM cung cấp một trải nghiệm đô thị toàn diện.
Đối với người Thái, khoảng cách địa lý gần, chi phí du lịch tối ưu và tần suất các chuyến bay dày đặc từ Bangkok là những đòn bẩy chính khiến thành phố này luôn duy trì được sức nóng.
Đà Nẵng: "Ngôi sao đang lên" của Việt Nam
Nếu TP.HCM là điểm đến truyền thống, thì Đà Nẵng đang bứt phá để trở thành điểm đến "phải ghé thăm".
Tọa lạc tại miền Trung Việt Nam, Đà Nẵng sở hữu một nhịp sống thư thái hơn. Sự thăng hạng của thành phố này còn nhờ vào hạ tầng du lịch được đầu tư bài bản, sự mở rộng của sân bay quốc tế và hệ thống khách sạn, nghỉ dưỡng cao cấp – đáp ứng hoàn hảo tiêu chuẩn của du khách Thái về cả sự tiện nghi lẫn bản sắc địa phương.
Các yếu tố then chốt thúc đẩy dòng khách Thái
Theo TTW, sự ưu ái của du khách Thái Lan dành cho Việt Nam đến từ 4 yếu tố cốt lõi:
Khoảng cách địa lý: Thuận tiện cho các chuyến đi ngắn ngày (short-haul) mà không tốn quá nhiều thời gian di chuyển.
Chi phí tối ưu: Sự cạnh tranh của các hãng hàng không giá rẻ giúp việc du lịch sang Việt Nam trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Sự tương đồng văn hóa: Du khách Thái tìm thấy sự kết nối gần gũi trong di sản và lối sống của người dân Đông Nam Á tại Việt Nam.
Hạ tầng nâng cấp: Những khoản đầu tư vào dịch vụ lưu trú và môi trường du lịch thân thiện đã tạo ra điểm cộng lớn.
Phản ứng chiến lược từ ngành du lịch
Chính phủ Việt Nam và các cơ quan xúc tiến du lịch đang nỗ lực tối đa hóa đà tăng trưởng này thông qua các chiến dịch tiếp thị trọng điểm và hợp tác chiến lược với các hãng hàng không.
Các ông lớn như Vietnam Airlines hay VietJet Air đã nhanh chóng nắm bắt nhu cầu bằng cách tăng cường các đường bay giá rẻ. Đồng thời, các địa phương cũng chú trọng nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua các tour văn hóa đặc thù, lớp học ẩm thực và các hành trình khám phá di sản UNESCO.
Triển vọng tương lai
Với đà phát triển hiện tại, TP.HCM và Đà Nẵng được dự báo sẽ tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu trong việc thu hút khách ngoại vùng. Đối với người Thái, Việt Nam không chỉ là một điểm đến giá rẻ mà còn là một hành trình giàu trải nghiệm về lịch sử, văn hóa và thiên nhiên – một sự thay thế đầy sức nặng cho các điểm đến truyền thống khác.
Sự chuyển dịch này phản ánh một nhu cầu thực tế: du lịch giá rẻ nhưng phải đi đôi với sự chân thực và dễ dàng tiếp cận. Cả hai thành phố này kỳ vọng sẽ tiếp tục chiếm lĩnh thị phần lớn trong thị trường du lịch nước ngoài của Thái Lan, đóng góp mạnh mẽ vào động lực tăng trưởng chung của du lịch khu vực.
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