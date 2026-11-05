Theo báo cáo thường niên e-Conomy SEA 2026 mới nhất do Google, Temasek và Bain & Company công bố 5/11, Việt Nam hiện là nền kinh tế số tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, dự kiến chạm mốc 49 tỉ USD tổng giá trị hàng hoá (GMV) trong năm 2026 với mức tăng trưởng 20% - đồng hạng với Malaysia.

Đà bứt phá này được thúc đẩy bởi mức tăng trưởng hai chữ số trên cả bốn lĩnh vực cốt lõi, dẫn đầu là thương mại điện tử và du lịch trực tuyến, song hành cùng sự vươn lên nhanh chóng của nhóm dịch vụ tài chính số, đặc biệt là cho vay số và thanh toán số.

Tăng trưởng hai chữ số trên các lĩnh vực trọng điểm, với thương mại điện tử là động lực chính, theo báo cáo.

Nền kinh tế số tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ấn tượng. Ảnh minh họa: Báo cáo mới của Google, Temasek và Bain & Company

Hầu hết các lĩnh vực kinh tế số tại Việt Nam đang duy trì mức tăng trưởng hai chữ số, nhờ các nền tảng liên tục mở rộng quy mô và khai thác hiệu quả doanh thu từ thói quen của người dùng. Trong đó, thương mại điện tử tiếp tục đóng vai trò là động lực chính khi chiếm tới 2/3 tổng quy mô nền kinh tế số.

Lĩnh vực này ghi nhận mức tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, đạt 32 tỉ USD trong năm 2026 và dự kiến chạm mốc 61 tỉ USD vào năm 2030.

Động lực bứt phá này đến từ việc các nền tảng tích hợp AI để tối ưu hóa khả năng tiếp cận và nâng cao tỷ lệ chốt đơn của người tiêu dùng, đồng thời tinh gọn quy trình vận hành cho người bán thông qua các công cụ chuyên biệt như tự động hóa khâu đăng tải sản phẩm.

Du lịch trực tuyến tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng tại Việt Nam, ghi nhận mức tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, đạt 5 tỉ USD tổng giá trị hàng hoá, sánh ngang với Malaysia là thị trường có tốc độ mở rộng nhanh nhất Đông Nam Á.

Trên toàn khu vực, các nền tảng AI tạo sinh (GenAI) chuyên biệt đã vượt qua mạng xã hội để trở thành lựa chọn phổ biến thứ hai khi người dùng bắt đầu lên kế hoạch du lịch. Sự dịch chuyển này phản ánh vai trò ngày càng lớn của AI trong việc khám phá điểm đến và thiết kế lịch trình chuyến đi.

Đà tăng trưởng hai chữ số này lan tỏa rộng khắp hệ sinh thái số, thể hiện rõ qua mảng truyền thông trực tuyến (tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, đạt 7 tỉ USD tổng giá trị hàng hoá trong năm 2026).

Bên cạnh đó, mảng gọi xe công nghệ và giao đồ ăn cũng ghi nhận mức tăng 17% so với cùng kỳ, chạm mốc 6 tỉ USD tổng giá trị hàng hóa, trong bối cảnh các hãng xe điện đang đẩy mạnh cạnh tranh ở phân khúc này.