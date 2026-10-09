Việt Nam: Tọa độ vàng trên bản đồ du lịch thế giới - khi trải nghiệm cao cấp lên ngôi!

Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng: Ba cực tăng trưởng du lịch lớn

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Việt Nam đang đặt du lịch vào vị trí trung tâm trong chiến lược kinh tế dài hạn của mình với các mục tiêu đầy tham vọng nhằm nâng cao đóng góp của ngành này vào GDP, đồng thời chuyển đổi mô hình từ tập trung chạy theo số lượng sang chú trọng mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài hơn và tăng trưởng bền vững. Du lịch được kỳ vọng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030 và 14-15% vào năm 2045.

Chính sách này đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm đến du lịch hàng đầu Đông Nam Á vào năm 2030, thu hút từ 45-50 triệu lượt khách quốc tế và 160 triệu lượt khách nội địa. Doanh thu du lịch dự kiến đạt 80-90 tỷ USD, trong đó chính phủ ưu tiên rõ ràng nhóm du khách có mức chi tiêu cao và thời gian lưu trú kéo dài.

Đến năm 2045, Việt Nam đặt mục tiêu đón 70 triệu lượt khách quốc tế và nằm trong nhóm 30 nền kinh tế du lịch cạnh tranh hàng đầu thế giới.

Chiến lược này thể hiện sự thay đổi rõ rệt về trọng tâm. Thay vì chạy theo lượng khách bằng mọi giá, các nhà quản lý muốn đo lường mức độ tăng trưởng du lịch thông qua mức chi tiêu, thời gian lưu trú, chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của du khách, hiệu quả môi trường và tổng giá trị tạo ra cho nền kinh tế.

Ba cực tăng trưởng du lịch lớn sẽ được phát triển quanh Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, cùng sự hỗ trợ của 10 trung tâm du lịch chủ chốt và 20 khu du lịch quốc gia. Nước ta dự kiến có khoảng 1,5 triệu phòng lưu trú vào năm 2030, tạo ra 2,3 triệu việc làm trực tiếp và 3,5 triệu việc làm gián tiếp.

Đầu tư hạ tầng sẽ tập trung kết nối các cửa ngõ quốc tế với các trung tâm du lịch qua đường hàng không, đường sắt, đường thủy, cảng biển và bến du thuyền. Việt Nam cũng muốn nâng cao năng lực đón các tàu du lịch biển cỡ lớn và phát triển các khu nghỉ dưỡng tích hợp, văn hóa, giải trí, thể thao và mua sắm.

Phát triển đa dạng sản phẩm và công nghệ

Cơ cấu sản phẩm sẽ được mở rộng đáng kể. Các ưu tiên bao gồm du lịch văn hóa - di sản, du lịch biển đảo, sinh thái núi rừng, chăm sóc sức khỏe và y tế, thể thao, MICE, mua sắm, ẩm thực, du lịch cộng đồng cùng các trải nghiệm đường sắt và đường thủy cao cấp.

Phú Quốc, Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng được xác định là các trung tâm tăng trưởng lớn, bên cạnh các thành phố di sản và điểm đến quan trọng khác.

Việt Nam cũng lên kế hoạch đưa công nghệ số trở thành cốt lõi trong quản lý du lịch. Cơ sở dữ liệu du lịch quốc gia và nền tảng du lịch số sẽ hỗ trợ số hóa các điểm đến, vé điện tử, bản đồ số, trợ lý ảo và phân tích dữ liệu.

Trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) sẽ được ứng dụng để tiếp thị điểm đến và quản lý danh tiếng, trong khi công nghệ Internet Vạn Vật (IoT) giúp giám sát tiêu thụ năng lượng, điều kiện môi trường và sức chứa của điểm đến.

Chính sách thị thực cũng được kỳ vọng linh hoạt hơn, bao gồm mở rộng diện miễn thị thực và đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh cho các thị trường trọng điểm. Việt Nam dự định đẩy mạnh quảng bá tại các thị trường phát có mức chi tiêu cao và thiết lập mạng lưới đại sứ du lịch số.

Phát triển bền vững là một trụ cột cốt lõi khác. Nghị quyết kêu gọi đầu tư mạnh hơn vào xử lý nước thải và rác thải rắn, giảm thiểu rác thải nhựa, phát triển giao thông xanh và mô hình kinh tế tuần hoàn, song song với việc bảo vệ tốt hơn di sản văn hóa và cảnh quan thiên nhiên.

Việt Nam ghi nhận gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2025 sau đà phục hồi mạnh mẽ hậu đại dịch, với đóng góp ước tính 6-8% GDP mỗi năm giai đoạn 2021-2025. Dự kiến năm 2026 sẽ đón từ 23 đến 24 triệu lượt khách quốc tế vào cuối năm.