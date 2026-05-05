Việt Nam vượt xa mọi kỳ vọng về tăng trưởng du lịch năm 2026, thành điểm đến số 1 Đông Nam Á
Phương Đăng (theo TTW)
05/05/2026 9:22 AM (GMT+7)
Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến du lịch toàn cầu hàng đầu trong năm 2026, vượt xa mọi kỳ vọng với tốc độ tăng trưởng ấn tượng và nhanh chóng trở thành lựa chọn số một tại Đông Nam Á đối với du khách quốc tế, đặc biệt là những người yêu thích khám phá và phiêu lưu, tạp chí du lịch của Mỹ Travelandtourworld (TTW) đưa tin.
Năm 2026 đang trở thành một năm đột phá đối với ngành du lịch Việt Nam. Theo số liệu mới nhất, trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã đón 8,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước và cho thấy đà phục hồi cũng như tăng trưởng vượt bậc của ngành du lịch. Theo Tổng cục Thống kê, chỉ riêng tháng Tư, Việt Nam đã đón 2,03 triệu lượt khách quốc tế, củng cố đà tăng trưởng ổn định hàng tháng.
Đà tăng trưởng mạnh mẽ nhờ chính sách mở cửa và đa dạng điểm đến
Sự tăng trưởng ấn tượng này được thúc đẩy bởi hàng loạt chính sách thuận lợi như mở rộng miễn thị thực, cải thiện hạ tầng và tăng cường kết nối hàng không quốc tế.
Các điểm đến nổi bật như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và đặc biệt là Phú Quốc tiếp tục thu hút lượng lớn du khách nhờ sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, văn hóa đặc sắc và hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp.
Phú Quốc đang nổi lên như một trung tâm du lịch biển hàng đầu khu vực, với các khu nghỉ dưỡng sang trọng, bãi biển nguyên sơ và chính sách miễn thị thực cho du khách quốc tế, giúp hòn đảo này trở thành “thỏi nam châm” hút khách nước ngoài.
Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang tận dụng tốt xu hướng du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái và du lịch văn hóa, mang đến cho du khách những trải nghiệm đa dạng từ thành thị đến nông thôn, từ núi rừng đến biển đảo.
Việt Nam trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách toàn cầu
Không chỉ phục hồi sau đại dịch, Việt Nam còn đang vượt lên nhiều quốc gia trong khu vực về tốc độ tăng trưởng du lịch.
Sự kết hợp giữa chi phí hợp lý, an toàn, ẩm thực phong phú và cảnh quan đa dạng đã giúp Việt Nam ngày càng được du khách quốc tế lựa chọn nhiều hơn.
Ngoài ra, các chiến dịch quảng bá du lịch, sự kiện quốc tế và việc nâng cao chất lượng dịch vụ cũng góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu.
Với đà tăng trưởng hiện tại, Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục phá vỡ các kỷ lục mới trong năm 2026, đồng thời củng cố vị thế là một trong những điểm đến năng động và hấp dẫn nhất khu vực Đông Nam Á, theo TTW.
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