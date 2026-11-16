Các giải thưởng ghi nhận nỗ lực của hãng trong việc nâng cao chất lượng công bố thông tin với nhà đầu tư và xây dựng chiến lược huy động vốn nhằm hỗ trợ tăng trưởng dài hạn.

Với mô hình hàng không hybrid, Vietjet hợp tác với các đối tác tài chính quốc tế, đồng thời triển khai đa dạng cấu trúc tài chính nhằm phát triển đội tàu bay, mở rộng mạng bay và đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh liên quan đến hàng không. Đội ngũ quan hệ nhà đầu tư chuyên trách của hãng thường xuyên công bố các thông tin cập nhật về hoạt động kinh doanh, định hướng chiến lược, báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và báo cáo ESG bằng tiếng Việt và tiếng Anh trên website quan hệ nhà đầu tư của hãng.

Ông Nguyễn An Phú - Giám đốc Phòng Tài chính Vietjet, đại diện hãng nhận các giải thưởng tại World Business Outlook Awards 2026. Ảnh: VJ

Bà Hồ Ngọc Yến Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietjet, chia sẻ: “Mỗi quyết định đầu tư vào đội tàu bay hay mở rộng mạng bay đều là một cam kết dài hạn. Chúng tôi luôn gắn kết chiến lược huy động và phân bổ vốn với kế hoạch tăng trưởng của tập đoàn, đồng thời duy trì đối thoại thường xuyên với các nhà đầu tư về những ưu tiên chiến lược và kế hoạch hiện thực hóa các mục tiêu đó.

Thông qua việc tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác tài chính quốc tế, Vietjet hướng tới củng cố năng lực cạnh tranh và nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho hành khách trên các đường bay quốc tế trong khuôn khổ mô hình hàng không hybrid”.

Vietjet được vinh danh với hai giải thưởng toàn cầu về chiến lược tài chính và quan hệ nhà đầu tư. Ảnh: VJ

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Vietjet ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 74.385 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ, hoàn thành 86% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.721 tỷ đồng, hoàn thành 82% kế hoạch năm. Hãng đã vận chuyển hơn 20,7 triệu lượt hành khách trên 111.700 chuyến bay, khai thác 223 đường bay, bao gồm 176 đường bay quốc tế và 47 đường bay nội địa.

World Business Outlook Awards là giải thưởng thường niên do tạp chí World Business Outlook tổ chức, nhằm tôn vinh những thành tựu và đổi mới nổi bật trong lĩnh vực kinh doanh và tài chính trên toàn thế giới.

Về VietjetHãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA.



Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings…