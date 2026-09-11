Vietjet và CFM International sẵn sàng phát triển năng lực bảo dưỡng động cơ thế hệ mới nhất tại Việt Nam

Theo Ý định thư, CFM dự kiến đề xuất một thỏa thuận tư vấn, hỗ trợ Vietjet đánh giá toàn diện nhu cầu bảo dưỡng động cơ, năng lực kỹ thuật, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết để xem xét phát triển giải pháp MRO cho dòng động cơ LEAP tại Việt Nam.

Đây là bước đi có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh Vietjet đang phát triển đội tàu thế hệ mới với quy mô lớn. Việc nghiên cứu hình thành năng lực MRO động cơ LEAP trong tương lai không chỉ phục vụ nhu cầu khai thác lâu dài của hãng mà còn mở ra cơ hội phát triển một lĩnh vực công nghiệp hàng không công nghệ cao tại Việt Nam, đào tạo đội ngũ kỹ sư đạt chuẩn quốc tế và từng bước nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị hàng không toàn cầu.

Đại diện Vietjet và CFM International trao thoả thuận phát triển năng lực bảo dưỡng động cơ thế hệ mới nhất. Ảnh: VJ

Ông Gaël Méheust, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc CFM International, cho biết: “Việt Nam là một trong những thị trường hàng không năng động nhất thế giới. Chúng tôi vui mừng tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác thành công với Vietjet thông qua việc đánh giá khả năng phát triển năng lực bảo dưỡng động cơ tại Việt Nam. CFM sẽ phát huy kinh nghiệm toàn cầu để cung cấp cho Vietjet một đánh giá toàn diện, góp phần hỗ trợ tầm nhìn phát triển lâu dài và bền vững của ngành công nghiệp hàng không Việt Nam.”

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Tổng giám đốc Vietjet, chia sẻ: “Một nền hàng không mạnh không chỉ cần đội tàu hiện đại và mạng bay rộng khắp, mà còn cần năng lực làm chủ công nghệ, kỹ thuật và nguồn nhân lực chất lượng cao. Hợp tác với CFM là bước đi quan trọng trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái hàng không toàn diện của Vietjet tại Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng sáng kiến này sẽ tạo nền tảng phát triển năng lực bảo dưỡng động cơ thế hệ mới nhất, đào tạo các thế hệ kỹ sư trình độ quốc tế và đưa Việt Nam tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị hàng không toàn cầu.”

Hiện Vietjet khai thác 50 tàu bay Airbus A320ceo và A321ceo trang bị động cơ CFM56-5B. Ảnh: VJ

CFM International đã đồng hành cùng Vietjet từ năm 2014, khi hãng tiếp nhận tàu bay Airbus A320ceo đầu tiên sử dụng động cơ CFM56. Hiện Vietjet khai thác 50 tàu bay Airbus A320ceo và A321ceo trang bị động cơ CFM56-5B. Quan hệ giữa hai bên đang bước sang một giai đoạn mới với chương trình 200 tàu bay Boeing 737-8 của Vietjet, bao gồm các phiên bản 737-8 và 737-8-200, sử dụng động cơ CFM LEAP-1B.



Về Vietjet:



Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.



Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings…



Thông tin chi tiết tại www.vietjetair.com





Về CFM International:



Là liên doanh theo tỷ lệ 50/50 giữa GE Aerospace và Safran Aircraft Engines, CFM International đã định hình lại mô hình hợp tác quốc tế và góp phần tạo nên những thay đổi quan trọng trong ngành hàng không thương mại kể từ khi thành lập năm 1974.



Ngày nay, CFM là nhà cung cấp động cơ máy bay thương mại hàng đầu thế giới, với các dòng sản phẩm thiết lập tiêu chuẩn của ngành về hiệu suất, độ tin cậy, độ bền và tối ưu hóa tổng chi phí sở hữu. CFM International sản xuất dòng động cơ LEAP, đồng thời hỗ trợ các đội động cơ LEAP và CFM56 của các hãng khai thác trên toàn thế giới.



Hướng tới tương lai của ngành vận tải hàng không, chương trình RISE của CFM đang thúc đẩy phát triển các công nghệ động lực mới, mở đường cho thế hệ tàu bay tiếp theo.



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