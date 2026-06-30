VinFast VF 6 gây “nghiện” sau vô-lăng: Lái bốc, nhiều công nghệ, chi phí nuôi xe nhẹ

Tăng tốc đỉnh, chế độ “bình thường” cũng đủ phấn khích

Vị trí số 1 phân khúc B-SUV của VF 6 hiện tại phản ánh rõ nét những giá trị vượt trội mẫu xe cỡ B này mang lại. Anh Tuấn Anh (Hà Nội), một chủ xe chuyển từ một chiếc sedan chạy xăng sang VF 6 chia sẻ, khác với đa số xe cỡ B thường có cảm giác lái ở mức trung bình, anh đã không khỏi bất ngờ về khả năng tăng tốc mạnh mẽ của mẫu xe nhà VinFast.

“Xe có khả năng tăng tốc “đỉnh”, khi để chế độ Sport thì chỉ cần đạp ga cái là dính lưng. Khi đi trong phố, chủ yếu tôi để chế độ Normal, nhưng vậy cũng đủ phấn khích rồi”, anh Tuấn Anh nhận xét.

Mẫu B-SUV của VinFast được trang bị động cơ điện công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 301 Nm. Những thông số này được chuyên gia Việt Anh (kênh Tipcar) đánh giá là tương đương với những mẫu xe thể thao ở phân khúc cao hơn.

“Trong quá trình vận hành, tôi đã dùng thiết bị đo và nhận thấy VF 6 có thể đạt tốc độ 100 km/h từ trạng thái đứng yên chỉ trong vòng 8 giây. Mô tơ điện của xe mang lại cảm giác nhấn ga rất chân thực, phản hồi tức thì”, ông Việt Anh nhấn mạnh.

Khi đặt cạnh nhiều mẫu SUV cỡ B chạy xăng, chuyên gia Việt Anh đánh giá cao nền tảng khung gầm và độ ổn định khi vận hành của VF 6.

“Khung gầm của VF 6 cực kỳ đầm chắc, mẫu xe này cũng sử dụng lốp xe có thành thấp để tập trung hiệu quả cho khả năng vận hành mang đậm chất thể thao nên xe có thể di chuyển vững chãi, tạo cảm giác lái chắc chắn”, ông Việt Anh cho biết.

Với xe điện, công nghệ luôn là yếu tố thu hút hàng đầu với người dùng. Chuyên gia Việt Anh đánh giá các trang bị công nghệ trên VinFast VF 6 có chất lượng hàng đầu phân khúc B-SUV. Hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS với các tính năng như: cảnh báo va chạm phía trước, phanh tự động khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn đường… giúp giảm áp lực cho người lái khi vận hành trong nhiều điều kiện khác nhau.

Ưu đãi lớn sắp khép lại, lăn bánh chỉ hơn 600 triệu đồng

Dù trang bị và cảm giác lái ở “top đầu”, VF 6 vẫn có mức chi phí tiếp cận dễ chịu với nhiều người dùng Việt. Mẫu xe đang có giá niêm yết từ 689 triệu đồng. Sau khi áp dụng ưu đãi 6% từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” cùng mức hỗ trợ 2% của chương trình hè Vinfascination áp dụng trong tháng 6 (khách hàng có thể lựa chọn nhận voucher nghỉ dưỡng Vinpearl), giá lăn bánh của mẫu B-SUV này hiện chỉ từ hơn 630 triệu đồng.

“Cùng tầm tiền, rất khó tìm một mẫu xe xăng mới cho giá trị sử dụng tốt hơn”, anh Hoàng Anh, một chủ xe vừa chốt mua VF 6 tại Hà Nội cho biết.

Bên cạnh chi phí sở hữu xe ban đầu “chiều lòng người”, VF 6 cũng như các dòng xe điện VinFast đều có chi phí sử dụng phải chăng, giúp chủ xe không phải đắn đo về gánh nặng nuôi xe như một số mẫu xe xăng. Hiện tại, chủ xe được miễn phí sạc pin đến 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng). Tính ra mỗi năm, khách hàng có thể tiết kiệm hàng chục triệu đồng so với mua xe xăng.

“Sau quãng đường lên tới 47.000 - 48.000 km, nếu chạy xe xăng, tôi sẽ phải bỏ ra hàng chục triệu tiền nhiên liệu và 16 triệu tiền bảo dưỡng. Trong khi đó, xe điện được miễn phí sạc, chi phí bảo dưỡng cũng không đáng kể”, anh Hoàng Anh tính toán.

Nhờ cảm giác lái phấn khích, trang bị công nghệ dồi dào cùng chi phí nuôi xe “nhẹ như không”, VinFast VF 6 tiếp tục chứng minh được sức hút mạnh mẽ và khiến người dùng không ngần ngại “xuống tiền”.