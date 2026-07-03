Vingroup ra mắt “Đất Nước Thiên Hùng Ca” - "Kỳ quan sân khấu" tôn vinh 4.000 năm lịch sử Việt Nam

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Hải Anh

03/07/2026 9:32 PM (GMT+7)

Ngày 3/7/2026 - Tập đoàn Vingroup ra mắt “Đất Nước Thiên Hùng Ca” – đại sử thi sân khấu nhập vai quy mô lớn, tái hiện hành trình dựng và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Với sự hội tụ của nhiều loại hình nghệ thuật, công nghệ trình diễn đỉnh cao và nội dung đặc biệt ý nghĩa, “Đất Nước Thiên Hùng Ca” xứng tầm là “kỳ quan sân khấu”, nơi 4.000 năm lịch sử được phục dựng sống động trong 75 phút với những trải nghiệm đa giác quan lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Show sẽ công diễn chính thức từ ngày 10/7/2026 tại Vinpearl Theatre (Ocean City, Hà Nội).

Đại cảnh sân khấu "Đất nước Thiên hùng ca" với màn hình LED cong 180 độ ôm trọn góc nhìn khán giả, tái hiện 4.000 năm hào khí dân tộc bằng công nghệ trình diễn hiện đại.

“Đất Nước Thiên Hùng Ca” là đại sử thi đầy tự hào và kiêu hãnh về đất nước - con người Việt Nam. Với thời lượng 75 phút, chương trình dẫn dắt khán giả qua những cột mốc tiêu biểu của lịch sử dân tộc, từ huyền sử Lạc Long Quân - Âu Cơ, thời Hùng Vương dựng nước, các chiến công giữ nước hào hùng đến khát vọng phát triển hùng cường của dân tộc trong thời đại mới.

Điều làm nên sự độc đáo khác biệt của “Đất Nước Thiên Hùng Ca” là cách tiếp cận sân khấu hoàn toàn mới, theo mô hình Immersive Theatre (sân khấu nhập vai) đang thịnh hành trên thế giới. Khán đài được thiết kế siêu lớn ôm trọn hai bên cánh gà, tạo thành sân khấu panorama hoành tráng và chiều sâu 3D sống động. Đây là không gian mở cho những đại cảnh kỳ vĩ, giàu tính điện ảnh xuất hiện và liên tục chuyển hóa thông qua hệ thống hiệu ứng thị giác đa tầng, âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình diễn tiên tiến bậc nhất, đưa khán giả du hành thời gian từ thuở hồng hoang Âu Lạc tới khói lửa chiến tranh và cuộc sống hiện đại.

Các nghệ sĩ thực hiện những màn trình diễn kỹ thuật trên không, kết hợp ngôn ngữ múa, xiếc và hiệu ứng sân khấu để tái hiện những lát cắt giàu cảm xúc của lịch sử dân tộc.

Cộng hưởng đắc lực với sân khấu 3D hoành tráng và sống động là hệ thống 12 công nghệ và giải pháp trình diễn hiện đại, trong đó nhiều hạng mục lần đầu tiên được ứng dụng cùng lúc trong không gian khán phòng ở Việt Nam như: sân khấu cơ khí đa tầng nâng hạ kết hợp với sân khấu nước, màn hình LED Panorama và LED ma trận, khắc Laser kết hợp cùng mapping và visual hologram, hệ thống trình diễn trên không cùng zipline và các đạo cụ xe pháo lớn, hiệu ứng đạn nổ thực tế… “Tất cả trong một” cộng hưởng tạo nên những trải nghiệm thị giác, thính giác đầy ấn tượng.

Đặc biệt, hiệu ứng choáng ngợp của cuộc chiến trị thủy, sự sống động của dòng thác thóc đại diện cho nền văn minh lúa nước, màn mãn nhãn của cuộc chiến Bạch Đằng vang danh thiên cổ hay khoảnh khắc xúc động của lá cờ Tổ quốc tung bay… không chỉ hiện diện trên sân khấu, mà còn được truyền xuống toàn bộ khán phòng. Cùng với các hoạt động tương tác của dàn diễn viên, lần đầu tiên, khán giả được kéo vào tâm điểm, tạo ra cảm giác “xuyên không” vào các chiều kích lịch sử, mang tới trải nghiệm nhập vai sống động chưa từng có.

Chương trình được thiết kế theo mô hình Immersive Theatre (sân khấu nhập vai), kết hợp đồng thời 12 công nghệ và hiệu ứng trình diễn, tạo nên trải nghiệm thị giác đa tầng cho khán giả.

Góp phần không nhỏ cho sức hút của “Đất Nước Thiên Hùng Ca” là những màn trình diễn đỉnh cao, trong đó có nhiều kỹ thuật đặc biệt khó của hơn 100 nghệ sĩ, bao gồm các diễn viên, đạo diễn, chuyên gia, đội ngũ kỹ thuật.

Toàn bộ ê-kíp đã dành hơn 10.000 giờ nghiên cứu, sáng tạo và khổ luyện để chắt lọc ra những lát cắt đắt giá nhất của lịch sử - văn hóa, kết hợp với các công nghệ hiện đại nhất thế giới nhằm tạo nên một siêu phẩm quy mô và công phu bậc nhất, vừa tôn vinh hồn cốt dân tộc vừa mang ngôn ngữ trình diễn quốc tế hiện đại và đẳng cấp.

Các nghệ sĩ, diễn viên trong nước và quốc tế cùng kết hợp mang đến những màn trình đẳng cấp.

Bà Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Vận hành chuỗi VinPalace và nhà hát Vinpearl Theatre chia sẻ: “Đất Nước Thiên Hùng Ca” không chỉ là một vở diễn, đó là một hành trình đầy tự hào về lịch sử 4.000 năm của dân tộc được tái hiện sống động bằng ngôn ngữ của thời đại. Chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian thật sống động, hấp dẫn - nơi hồn cốt văn hóa và lịch sử cha ông được cảm nhận bằng nhiều giác quan, tạo ra những điểm chạm cảm xúc, kết nối thế hệ để từ đó khơi dậy và lan tỏa niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, thông qua ngôn ngữ trình diễn hiện đại với tư duy quốc tế, show diễn sẽ góp phần quảng bá bản sắc Việt Nam một cách hiệu quả tới bạn bè thế giới”.

Hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay trong đại cảnh cuối chương trình, khép lại hành trình nghệ thuật bằng thông điệp về khát vọng, niềm tự hào và sức mạnh dân tộc.

“Đất Nước Thiên Hùng Ca” sẽ được công diễn chính thức từ ngày 10/7/2026 tại Vinpearl Theatre (Ocean City, Hà Nội) - nhà hát tiêu chuẩn quốc tế với sức chứa gần 1.500 chỗ ngồi, được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ trình diễn và không gian sân khấu đa năng.

Với siêu phẩm ra mắt là “kỳ quan sân khấu” - “Đất Nước Thiên Hùng Ca”, Vinpearl Theatre không chỉ khẳng định năng lực dàn dựng những tác phẩm quy mô lớn theo chuẩn quốc tế mà còn góp phần xác lập chuẩn mực mới cho nghệ thuật trình diễn tại Việt Nam, tiên phong định hướng trở thành điểm đến mới của nghệ thuật trình diễn đương đại tại khu vực.

"Đất Nước Thiên Hùng Ca" chính thức công diễn từ ngày 10/7/2026 tại Vinpearl Theatre (Ocean City, Hà Nội). Từ 10/7/2026 - 19/07/2026, show diễn dành tặng ưu đãi 30% nhân dịp khai trương, áp dụng cho tất cả các hạng vé trên các kênh bán chính thức. Đặc biệt, từ 10/7/2026 đến hết 30/9/2026, học sinh, sinh viên, hội viên Hội Cựu chiến binh và người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) sẽ được hưởng chính sách giảm 50% khi mua vé qua kênh VinWonders.com hoặc trực tiếp tại quầy vé.

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