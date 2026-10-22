Từ đầu năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động rộng rãi đến đông đảo học sinh trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn.

Ông Nguyễn Quang Huy - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Chương trình. Ảnh: Hoàng Tính

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh Lạng Sơn và sự hưởng ứng tích cực từ các nhà trường, thầy cô giáo cũng như phụ huynh, Cuộc thi năm nay đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh.

Năm 2026 Ban Tổ chức đã tiếp nhận 223 mô hình, sản phẩm dự thi thuộc 05 lĩnh vực (Đồ dùng dành cho học tập; Phần mềm tin học; Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; Sản phẩm thân thiện với môi trường; Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế); tăng 30,4% so với năm 2025.

“Ông Nguyễn Quang Huy - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn cho hay: Cuộc thi năm nay ghi nhận nhiều mô hình, sản phẩm và giải pháp có ý tưởng phong phú, thể hiện sự tìm tòi, sáng tạo, tinh thần vượt khó và niềm say mê nghiên cứu của các tác giả, nhóm tác giả. Đằng sau mỗi sản phẩm là sự nỗ lực của các em học sinh, sự tận tình hướng dẫn của thầy cô giáo, sự động viên, hỗ trợ của gia đình và nhà trường. Những kết quả đạt được hôm nay là minh chứng cho hiệu quả của sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc khuyến khích, bồi dưỡng tinh thần sáng tạo cho thế hệ trẻ”.

Các em học sinh phát biểu cảm nhận tại buổi Tổng kết và trao giải. Ảnh: Hoàng Tính

Các sản phẩm năm nay bao phủ nhiều lĩnh vực có tính thời sự cao như: ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, hóa y sinh, bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản văn hóa và khai thác dược liệu bản địa Xứ Lạng.

Cụ thể, lĩnh vực Đồ dùng dành cho học tập dẫn đầu với 67 sản phẩm; tiếp theo là Sản phẩm thân thiện với môi trường (59 mô hình); Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em (38 mô hình); Các giải pháp kỹ thuật ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế (39 mô hình) và Phần mềm tin học (20 mô hình).

Các sản phẩm của các thi sinh tham dự cuộc thi. Ảnh: Hoàng Tính

Qua quá trình làm việc khách quan, công tâm của Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn và quyết định trao 07 giải Ba và 19 giải Khuyến khích cho các mô hình, sản phẩm xuất sắc nhất.

“Em Hoàng Ngân Hà – Học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, tỉnh Lạng Sơn cho hay: Hôm nay chúng em rất vui khi sản phẩm “Ngũ sắc BioCare từ dược liệu địa phương” của nhóm đã đạt giải Ba. Sản phẩm được kết hợp cây cỏ ngũ sắc với các loại dược liệu tía tô, cỏ mần trầu, hương nhu, lá tre … giúp làm sạch tóc, giảm gàu, mát da đầu và lưu hương thơm tự nhiên; Xịt mũi cỏ ngũ sắc giúp làm sạch và thông thoáng khoang mũi hằng ngày”.

Việc không có giải Đặc biệt, giải Nhất hay giải Nhì của cuộc thi năm 2026, cho thấy tinh thần chấm thi nghiêm túc, đề cao chất lượng chiều sâu, đồng thời phản ánh thực tế nhiều mô hình dù số lượng lớn nhưng hàm lượng khoa học, tính mới và khả năng ứng dụng thực tiễn vẫn còn hạn chế, một số sản phẩm còn mang tính hình thức.

Phát biểu tại Chương trình “Bà Trần Thanh Nhàn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho hay: Kết quả Cuộc thi cho thấy phong trào sáng tạo trong thanh thiếu niên, nhi đồng của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực cả về quy mô và chất lượng. Cuộc thi ngày càng trở thành sân chơi trí tuệ bổ ích, góp phần khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học, ươm mầm những ước mơ sáng chế của thế hệ trẻ; góp phần duy trì, phát triển phong trào học tập, nghiên cứu, sáng tạo trong thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh.”.

Bà Trần Thanh Nhàn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Chương trình. Ảnh: Hoàng Tính

Bên cạnh những thuận lợi từ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và sự đồng hành của ngành giáo dục, Ban Tổ chức cũng chỉ ra một số khó khăn như: Chưa có chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư cho tác giả trẻ, cơ sở vật chất và nguyên vật liệu tại vùng sâu vùng xa còn hạn chế, mức giải thưởng còn thấp, cùng với việc các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm.

Trao giải Khuyến khích cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Hoàng Tính

Trao giải Khuyến khích cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Hoàng Tính