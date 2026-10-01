Vợ chồng Việt mở quán phở tại Mỹ, khao khát quảng bá văn hóa dân tộc thông qua ẩm thực
Phương Đăng (theo Pravda)
01/10/2026 3:03 PM (GMT+7)
Sau hơn 15 năm sống tại bang Massachusetts, Mỹ, một cặp vợ chồng người Việt quyết định bắt tay vào mở quán Tony Phở, với mong muốn đưa hương vị và văn hóa Việt Nam đến người dân địa phương.
Mở quán phở Việt Nam trên đất Mỹ để quảng bá văn hóa dân tộc
Theo tờ Masslive, cặp vợ chồng người Việt - Tony Nguyen và Van Le - đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để khai trương Tony Phở tại East Longmeadow. Quán chưa chính thức mở cửa nhưng đã bắt đầu tuyển nhân viên.
Đến Mỹ vào đầu những năm 2000, Tony và Van cho biết họ muốn thông qua ẩm thực giới thiệu văn hóa quê hương.
Van từng làm việc nhiều năm tại một cơ sở kinh doanh ngay cạnh địa điểm mở quán phở, vì vậy cô đã trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều người dân địa phương.
“Van mở tiệm làm móng tại đây từ năm 2006, còn Daniel (con trai cặp đôi) được học tập trong hệ thống trường công của East Longmeadow và hiện là sinh viên y khoa tại Đại học Tufts”, anh Tony chia sẻ với MassLive.
Theo Tony, kể từ khi chuyển đến East Longmeadow, gia đình anh luôn nhận được sự tử tế và nồng hậu từ cộng đồng. Vì vậy, việc mở một nhà hàng Việt Nam được xem như cách gia đình đáp lại tình cảm của nơi mà họ xem là quê hương thứ hai.
Tony và Van đều sinh ra tại Đà Nẵng và lớn lên ở TP.HCM. Vì vậy, thực đơn tại Tony Phở tập trung vào những món ăn truyền thống gắn với tuổi thơ của hai vợ chồng.
Trong khi đó, Daniel, con trai của họ, sinh ra và lớn lên tại Mỹ, mang đến những ý tưởng hiện đại hơn cho nhà hàng, đặc biệt ở thực đơn đồ uống.
Daniel đã dành khoảng một năm nghiên cứu về cà phê và matcha theo phong cách Việt Nam. Cậu từng đến Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời bị cuốn hút bởi văn hóa quán cà phê tại đây.
“Chúng tôi đặc biệt hào hứng với thực đơn đồ uống, nhất là cà phê Việt Nam và matcha theo phong cách Việt Nam”, anh Tony chia sẻ.
Bên cạnh những phiên bản truyền thống, quán sẽ phục vụ các loại đồ uống sáng tạo với lớp kem mang hương vị từ Việt Nam và Đông Nam Á, chẳng hạn lá dứa - nguyên liệu thường được ví như “vani của Đông Nam Á”.
Thực khách cũng có thể lựa chọn nhiều loại trà Việt Nam theo hướng thanh mát, tốt cho sức khỏe và thêm các loại topping như trân châu.
Hương vị của ẩm thực Việt Nam
Thực đơn của Tony Phở được xây dựng dựa trên 5 vị cơ bản của ẩm thực Việt Nam gồm ngọt, mặn, cay, chua và đắng. Theo gia đình, những hương vị này gắn với quan niệm về 5 yếu tố gồm Đất (Thổ); Nước (Thủy); Kim loại (Kim); Gỗ (Mộc); Lửa (Hỏa) trong đời sống văn hóa Việt.
Các món nổi bật gồm chả giò, gỏi cuốn tôm thịt và bánh mì Việt Nam với dưa chuột, rau mùi cùng cà rốt và củ cải muối.
Phở có nhiều lựa chọn, từ phở đặc biệt với thịt bò bít tết, nạm và bò viên Việt Nam đến phở gà và phở chay với đậu phụ chiên cùng rau củ.
Nhà hàng cũng phục vụ bún bò Huế và mì hoành thánh với thịt heo.
Theo Tony, gia đình muốn biến Tony Phở thành một trải nghiệm đưa thực khách từ East Longmeadow đến thẳng Việt Nam.
“Chúng tôi muốn mang trải nghiệm ẩm thực đường phố TP.HCM, nơi Van và tôi trải qua phần lớn tuổi thơ đến East Longmeadow”, anh Tony nói.
Không gian nhà hàng được thiết kế với những tờ báo cũ của Việt Nam và các hình vẽ graffiti kết hợp phong cách nhà hàng Mỹ hiện đại. Tony cho rằng sự kết hợp này phản ánh đúng bản sắc của gia đình - những người Việt Nam tự hào về nguồn cội nhưng cũng đã trở thành một phần của nước Mỹ.
Thực đơn của Tony Phở cũng được thiết kế gọn hơn so với nhiều nhà hàng Việt Nam khác. Theo gia đình, lý do là một doanh nghiệp nhỏ do gia đình sở hữu nên họ muốn tập trung vào những món Việt được yêu thích nhất và phục vụ thật tốt, tạo ra hương vị chân thực mà thực khách không cần phải trải qua chuyến bay kéo dài 20 giờ đến Việt Nam.
Mỗi cuối tuần, nhà hàng sẽ có một món đặc biệt, lấy cảm hứng từ những món ăn mà Tony và Van từng thưởng thức khi còn nhỏ.
Một trong những món này là bò né - thịt bò và trứng được phục vụ trên chảo gang cùng xúc xích, pate và bánh mì.
Ở nhóm đồ uống, Daniel tiếp tục đưa vào những biến tấu hiện đại của cà phê và matcha Việt Nam, với các phiên bản kem mặn, dừa, khoai môn tím, mè đen và lá dứa.
Thực đơn còn có trà, nước chanh và các món tráng miệng như chè ba màu, bánh mè và bánh mật ong lá dứa.
Tony cho biết East Longmeadow hiện chưa có nhà hàng Việt Nam, trong khi khu vực lân cận Springfield có nhiều địa điểm phục vụ món ăn Việt.
“Chúng tôi may mắn ở gần Springfield, nơi có rất nhiều nhà hàng Việt Nam ngon. Nhưng sẽ thật thuận tiện khi ngay giữa thị trấn cũng có một địa điểm để thưởng thức món Việt”, anh Tony chia sẻ.
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