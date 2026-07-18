Vỏ container cho hệ thống năng lượng BESS mở thêm hướng kinh doanh mới
Tường Thụy
18/07/2026 2:20 PM (GMT+7)
Bên cạnh các dòng sản phẩm container hàng hóa đã cung cấp cho các hãng tàu, công ty sản xuất container Hòa Phát đã bắt đầu bàn giao dòng vỏ container lưu trữ năng lượng BESS (Battery Energy Storage System) cho các đối tác trong và ngoài nước.
Đây là dòng container công nghệ cao và đang trở thành xu thế lớn trong ngành năng lượng xanh, năng lượng tái tạo tại các thị trường phát triển như Mỹ, Úc, châu Âu và cả Việt Nam, đánh dấu bước chuyển mình vào phân khúc sản phẩm có giá trị gia tăng cao của công ty.
Nhà máy sản xuất của công ty đặt trong Khu Công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây, nay là TP.HCM). Lợi thế của nhà máy chính là vị trí gần với cụm cảng container quốc tế Cái Mép – Thị Vải, cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng của cả Đông Nam bộ và miền Nam, nơi đã được nhiều hãng tàu hàng đầu thế giới đưa vào hải trình thường xuyên.
Lợi thế này giúp rút ngắn thời gian vận chuyển vỏ container và cắt giảm đáng kể chi phí logistics cho các đơn vị thu mua.
Công ty container Hòa Phát cho biết trong quý II/2026 đã giao hàng cho nhiều đơn hàng với tổng cộng hơn 4.000 container cho các đối tác lớn trong và ngoài nước. Sự xuất hiện của dòng vỏ container BESS chuyên dụng bên cạnh danh mục sản phẩm truyền thống khẳng định năng lực đa dạng hóa sản phẩm của doanh nghiệp.
Cũng theo công ty, các hãng tàu quốc tế lớn như Hapag-Lloyd và CMA CGM tiếp tục là đối tác nhận bàn giao container từ doanh nghiệp. Đồng thời, công ty cũng cung cấp cho các công ty cho thuê container như SeaCube, Touax, Textainer, cùng các đơn vị dịch vụ như OSG, DCM, M/S Containers và Hutchinson Equipment Services.
Đối với đơn hàng cung cấp cho công ty cho thuê container Touax, các container được đội ngũ kỹ sư Hòa Phát gia cường các vị trí chịu lực, điều chỉnh quy trình hàn và sơn nhằm kiểm soát độ bền, chất lượng mối hàn và khả năng chống ăn mòn, theo doanh nghiệp.
Ở thị trường nội địa, sản phẩm của nhà máy đã được bàn giao cho các đơn vị vận tải và khai thác cảng chủ lực, bao gồm Hải An, VIMC Lines, Tân Cảng Sài Gòn (SNP), Vinafco, Vsico và Vietsun (VSC).
Container làm tại nhà máy của công ty sản xuất container Hòa Phát gần cụm cảng Cái Mép – Thị Vải (TP.HCM). Nguồn: DNCC
Container do Hòa Phát
bàn giao đạt tiêu chuẩn ISO 20DC, 20HC, 40HC và các dòng sản phẩm chuyên dụng
phục vụ các phương thức vận tải đặc thù như Open Top, Open Side hoặc container
văn phòng. Ngoài sản phẩm vỏ nguyên chiếc, doanh nghiệp cũng bán lẻ các loại
linh kiện cơ khí chuyên dụng nhằm đáp ứng nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ của
container.
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