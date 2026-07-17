Volkswagen sắp "khai tử" hàng loạt xe điện, nhiều mẫu Audi, Porsche cũng không thoát

Volkswagen "khai tử" để sinh tồn

Ảnh minh họa: Electrek

Mặc dù VW chưa công bố danh sách chính thức, nhưng theo báo cáo từ tờ Bild (Đức), khoảng 10 mẫu xe đang bị đưa vào diện xem xét cắt bỏ. Những dòng xe từng là "gà đẻ trứng vàng" một thời như Jetta (sedan) và Taos (SUV) nhiều khả năng sẽ bị loại bỏ do thị hiếu người dùng đang dịch chuyển mạnh mẽ sang các dòng xe điện hiệu quả hoặc các loại hình di chuyển hiện đại hơn.

Đặc biệt, mẫu SUV điện ID.5 tại thị trường châu Âu cũng được đồn đoán nằm trong danh sách bị loại bỏ nhằm tập trung tối ưu hóa nguồn lực cho các dòng xe điện chủ lực trong tương lai. Động thái này nằm trong nỗ lực thắt chặt chi tiêu sau kế hoạch cắt giảm 100.000 nhân sự toàn cầu của Volkswagen.

Volkswagen ID.5 (Source: Volkswagen

Porsche và Audi: Những "ông lớn" sang trọng cũng không ngoại lệ

Việc cắt giảm không chỉ dừng lại ở phân khúc phổ thông mà còn tác động trực tiếp đến các thương hiệu hạng sang:

Porsche: Những cái tên gây sốc bao gồm mẫu xe thể thao 718 và đặc biệt là mẫu xe điện Taycan. Porsche cho thấy họ sẽ không phát triển thế hệ kế nhiệm cho các dòng xe này sau khi vòng đời hiện tại kết thúc. Điều này cho thấy Porsche đang phải đối mặt với áp lực lớn trong việc tối ưu hóa danh mục trước bối cảnh cạnh tranh gay gắt.

Audi: Hai mẫu xe nằm trong "tầm ngắm" là Q5 Sportback và Q6 E-Tron Sportback. Tuy nhiên, giới chuyên gia khá ngạc nhiên khi mẫu E-Tron GT không xuất hiện trong danh sách này. Thay vào đó, Audi đang dồn lực cho các dự án quan trọng hơn trong năm nay như mẫu xe điện entry-level A2 và dòng SUV đầu bảng Q9.



Mẫu thử nghiệm Audi A2 e-tron (Nguồn: Audi)

Áp lực từ "cơn bão" xe điện Trung Quốc

Giới quan sát nhận định rằng, kế hoạch cắt giảm của Volkswagen là bước đi tất yếu để tồn tại. Những năm gần đây, Audi và Porsche đang chật vật tìm chỗ đứng trước sự trỗi dậy của các thương hiệu xe điện Trung Quốc như BYD và Xiaomi – những đối thủ đang cung cấp các sản phẩm có công nghệ tiên tiến, hiệu suất vượt trội và giá thành cạnh tranh hơn nhiều.

Volkswagen hiện đang đặt cược tương lai vào thế hệ xe điện đại chúng mới, bao gồm mẫu ID. Polo, với mục tiêu giành lại thị phần từ tay các đối thủ Trung Quốc. Việc cắt giảm các mẫu xe cũ kỹ, kém hiệu quả là cách để VW tinh giản bộ máy, tập trung dòng tiền vào những phân khúc có khả năng cạnh tranh cao nhất.

Nhìn chung, sự rút lui của những "tượng đài" như Jetta hay sự chấm dứt của dòng xe điện đời đầu như Taycan cho thấy một thực tế tàn khốc: Nếu không nhanh chóng thay đổi và cập nhật công nghệ, ngay cả những gã khổng lồ lâu đời cũng sẽ bị thị trường đào thải.

Volkswagen đang chọn cách thu mình lại để chuẩn bị cho một cuộc đua dài hơi hơn, nơi mà hiệu suất và giá thành sẽ quyết định sự sống còn của hãng trong kỷ nguyên xe điện toàn cầu.