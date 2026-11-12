Vụ “Cậu Tuấn tử vi”: Hai con trai có liên quan, phát hiện hơn 31 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm
Quang Sơn
12/11/2026 10:57 PM (GMT+7)
Mở rộng điều tra vụ án Nguyễn Văn Tuấn (tức “Cậu Tuấn tử vi”), Công an TP Quảng Ninh xác định hai con trai của Tuấn cũng tham gia các hoạt động liên quan. Khám xét nơi ở của bị can, lực lượng chức năng thu giữ 22 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng, 10 khẩu súng tự chế cùng nhiều thiết bị, tài liệu.
Liên quan đến vụ án Nguyễn Văn Tuấn (SN 1971, trú tại phường Cửa Ông, TP Quảng Ninh) bị khởi tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, cơ quan công an tiếp tục làm rõ nhiều tình tiết mới.
Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Văn Tuấn đã thiết lập và sử dụng các tài khoản mạng xã hội có hàng nghìn lượt người theo dõi như “Cậu Tuấn Cửa Ông”, “Cậu Tuấn Tử Vi Quảng Ninh”… để thường xuyên livestream, đăng tải các nội dung xem tử vi trực tuyến.
Thông qua việc khai thác thông tin cá nhân, Tuấn đưa ra những lời phán đoán, luận giải thiếu căn cứ khoa học về quá khứ, hiện tại và tương lai, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự. Cùng tham gia các hoạt động này còn có hai con trai của Tuấn là Nguyễn Duy Lương (SN 1993) và Nguyễn Hùng Cường (SN 2001).
Đặc biệt, trong các video, Tuấn thường xuyên đưa ra những lời phán mang tính đe dọa như “số phải chết”, “số phải cô độc” và yêu cầu người xem phải dâng lễ để cúng giải hạn, đổi cung số. Thậm chí, nhóm này còn lợi dụng các vụ việc nóng, nghiêm trọng trong xã hội (như các vụ việc liên quan đến "giang hồ mạng" bị bắt giữ) để câu khách, kích động các bình luận lăng mạ, xúc phạm danh dự nhiều cá nhân nhằm trục lợi bất chính.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Tuấn, lực lượng chức năng đã thu giữ một khối lượng lớn tang vật, tài liệu liên quan gồm: 1 máy quay, 5 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay, 10 máy tính, 6 thẻ nhớ, 10 ổ cứng và 6 sổ sách phục vụ cho việc quay dựng, phát tán video.
Đáng chú ý, qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện và thu giữ tới 22 sổ tiết kiệm (có kỳ hạn và không kỳ hạn) tại nhiều ngân hàng khác nhau với tổng số tiền lên đến hơn 31 tỷ đồng. Không dừng lại ở đó, lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện kho vũ khí gồm 10 khẩu súng tự chế dạng bắn bi, một hộp đạn bi cùng một bộ máy móc chuyên dùng để sản xuất, chế tạo súng tại nhà của bị can.
Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
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Vụ “Cậu Tuấn tử vi”: Hai con trai có liên quan, phát hiện hơn 31 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm
Mở rộng điều tra vụ án Nguyễn Văn Tuấn (tức “Cậu Tuấn tử vi”), Công an TP Quảng Ninh xác định hai con trai của Tuấn cũng tham gia các hoạt động liên quan. Khám xét nơi ở của bị can, lực lượng chức năng thu giữ 22 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng, 10 khẩu súng tự chế cùng nhiều thiết bị, tài liệu.
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Vụ “Cậu Tuấn tử vi”: Hai con trai có liên quan, phát hiện hơn 31 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm
Mở rộng điều tra vụ án Nguyễn Văn Tuấn (tức “Cậu Tuấn tử vi”), Công an TP Quảng Ninh xác định hai con trai của Tuấn cũng tham gia các hoạt động liên quan. Khám xét nơi ở của bị can, lực lượng chức năng thu giữ 22 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng, 10 khẩu súng tự chế cùng nhiều thiết bị, tài liệu.