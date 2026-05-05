Nhóm học sinh lớp 7 "vây đánh" đàn anh

Ngày 24/4/2026, Công an phường Duy Tiên (tỉnh Ninh Bình) tiếp nhận phản ánh về vụ việc bạo lực học đường nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, nạn nhân là em L.V.D (SN 2010), học sinh lớp 9B, Trường THCS Chuyên Ngoại.

Nguyên nhân nhóm học sinh lớp 7 đánh đàn anh lớp 9 trường THCS Chuyên Ngoại (Ninh Bình), do phát sinh trong sinh hoạt. Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, do những mâu thuẫn phát sinh trong quá trình sinh hoạt và học tập tại trường, một nhóm gồm 8 học sinh lớp 7 cùng trường đã tụ tập tại khu vực Khu công nghiệp cầu cảng Yên Lệnh (thuộc Tổ dân phố Tường Thụy 1, phường Duy Tiên) để "giải quyết" mâu thuẫn với em D.

Tại đây, nhóm học sinh này đã dùng thắt lưng da đánh liên tiếp vào người em D. Hậu quả khiến nam sinh lớp 9 bị thương tích, đau nhiều ở vùng đầu, cổ, vai trái và bị sưng nề. Vụ việc sau đó được phát tán trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận địa phương.

Phối hợp giáo dục, răn đe vì đối tượng chưa đủ tuổi vị thành niên

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình, Công an phường Duy Tiên đã phối hợp với các đơn vị chức năng và Ban Giám hiệu Trường THCS Chuyên Ngoại để xác minh làm rõ.

Một học sinh dùng thắt lưng đánh L.V.D lớp 9B trường THCS Chuyên Ngoại. Ảnh: Cắt từ clip

Kết quả xác minh cho thấy do các học sinh vi phạm đều là người chưa thành niên (dưới 14 tuổi), chưa đủ tuổi để áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo quy định, cơ quan chức năng đã thống nhất phương án giải quyết theo hướng giáo dục, răn đe và phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường.



Trong buổi làm việc giữa Công an, nhà trường và gia đình các bên, nhóm học sinh và phụ huynh đã nhận thức rõ hành vi sai phạm, trực tiếp xin lỗi gia đình em D. Phía gia đình các học sinh vi phạm cam kết sẽ bồi thường thiệt hại về sức khỏe và tinh thần cho nạn nhân.

Về phía gia đình em L.V.D, sau khi được giải thích các quy định pháp luật, đại diện gia đình đã tự nguyện ký biên bản hòa giải, giải quyết nội bộ và không có yêu cầu khiếu nại gì thêm.

UBND phường Duy Tiên cùng các ban ngành đoàn thể đã tổ chức thăm hỏi, động viên em D sớm ổn định tinh thần để quay lại học tập. Đồng thời, chỉ đạo nhà trường xử lý nghiêm các học sinh vi phạm theo quy định của ngành giáo dục để làm gương.

Hiện, Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục chỉ đạo lực lượng cơ sở tham mưu cho chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật và kỹ năng sống cho học sinh, quyết tâm không để những vụ việc bạo lực học đường tương tự tái diễn trên địa bàn.

