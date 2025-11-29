Vụ Mailisa và câu chuyện “két sắt đầy sổ đỏ”

Những “địa chủ” thời hiện đại

Tại sao họ lại cất giữ nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đến vậy? Câu hỏi là thừa bởi lâu nay đất đã trở thành một kênh đầu tư sinh lời “khủng”.

Trước đây, những người sở hữu nhiều ruộng đất là “địa chủ”, thì nay, dù danh xưng ấy đã lùi vào lịch sử, thì sự giàu có gắn với đất đai vẫn còn nguyên giá trị. Trong nhận thức chung, người sở hữu càng nhiều nhà, nhiều đất, đặc biệt tại các khu vực đắc địa, được mặc định có tiềm lực mạnh về tài chính. Đất đai, theo nghĩa ấy, tiếp tục giữ vai trò như một thước đo quan trọng phản ánh vị thế kinh tế của mỗi cá nhân trong xã hội hiện đại.

Lý do khiến đất trở thành lựa chọn hàng đầu của giới có tiền có thể nhìn thấy rất rõ qua diễn biến thị trường trong khoảng 15-20 năm trở lại đây. Giá đất tại nhiều địa phương trên cả nước gần như không đi theo quy luật dao động của thị trường mà liên tục leo thang, thể hiện bằng những bước nhảy mạnh. Có nơi giá đất tăng gấp ba, gấp năm, thậm chí gấp mười chỉ sau một vài đợt “sốt đất”.

Theo ghi nhận, ở vị trí đắc địa của Thủ đô, giá đất có thể lên tới 1,25 tỷ đồng/m². Báo cáo từ Global Property Guide cũng cho thấy giá bán bất động sản Việt Nam trong 5 năm (từ 2019 - 2024) tăng trưởng đạt mức 59%, cao hơn nhiều quốc gia khác như Mỹ (54%), Úc (49%), Nhật Bản (41%), Singapore (37%)…

Với người giàu, việc nắm giữ đất đai không chỉ là lựa chọn an toàn nhằm bảo toàn nguồn lực, mà còn là chiến lược đầu tư dài hạn khi giá trị tài sản có khả năng tăng theo thời gian mà không đòi hỏi quá nhiều kỹ năng quản lý hay kiến thức chuyên sâu. Trong suy nghĩ của nhiều nhà đầu tư lớn, đất đai không chỉ là tài sản, mà còn là dạng “vốn tích lũy” ít rủi ro, dễ chuyển nhượng, có tiềm năng sinh lời và đặc biệt phù hợp trong môi trường kinh tế còn nhiều biến động.

Nhìn từ bối cảnh đó, câu chuyện người giàu cất giữ nhiều “sổ đỏ” không còn là điều khó hiểu, mà trở thành biểu hiện của một thực tế: đất đai đang giữ vai trò trung tâm trong chiến lược bảo toàn và gia tăng tài sản của tầng lớp có điều kiện. Đây cũng là một lý do quan trọng giúp giải thích vì sao nhiều vụ án kinh tế gần đây, khi bị khám xét, két sắt của các đối tượng liên quan lại chứa đầy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - thứ tài sản vẫn được xem là “bền nhất, chắc nhất và tăng giá nhanh nhất” trong nhiều năm qua.

Đầu cơ bất động sản đang đẩy giấc mơ của người thu nhập thấp lùi xa

Trong khi thu nhập của phần đông người lao động chỉ tăng ở mức 3-5% mỗi năm thì giá đất ở nhiều nơi có thể tăng 10-20%, thậm chí 50% mỗi khi xuất hiện “sóng”. Một người thu nhập 15-20 triệu đồng/tháng, dù thắt lưng buộc bụng, cũng rất khó đuổi kịp tốc độ tăng giá đất. Càng chậm chân, khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà càng bị kéo giãn.

Chuyên gia kinh tế, TS. Cấn Văn Lực từng chia sẻ, giá bất động sản ở Việt Nam so với thu nhập trung bình của người dân phải mất khoảng 23,7 năm thu nhập mới mua được một căn nhà giá trung bình, so với bình quân của thế giới là 14,6 năm. Như vậy, giá nhà trên thu nhập tại Việt Nam cao hơn mức trung bình của thế giới khoảng 1,62 lần.

Bộ Xây dựng trong báo cáo gần đây thừa nhận, còn hiện tượng găm hàng, nâng giá, đầu cơ, làm gia tăng mặt bằng giá bất động sản, gây mất cân đối cung - cầu và vượt quá khả năng chi trả của người dân có thu nhập trung bình, thấp tại khu vực đô thị.

Đất, lẽ ra phải là nền tảng của chính sách an cư nhưng ngày càng bị “tài chính hóa” và trở thành một loại tài sản đầu tư sinh lời cao. Khi đó, người cần nhà để ở chính là nhóm thua thiệt nhất. Họ phải cạnh tranh với những người mua không phải để ở, mà để tích trữ và chờ tăng giá.

Những vụ án liên tiếp phanh phui “kho sổ đỏ” không chỉ kể câu chuyện vi phạm pháp luật của một vài cá nhân hay doanh nghiệp. Chúng phơi bày một thực tế, đất đang là nơi trú ẩn của mọi loại tiền, từ khoản tiết kiệm nhỏ lẻ, lợi nhuận kinh doanh, cho đến những dòng tiền không minh bạch. Và khi đất trở thành “két sắt quốc dân” như vậy, những người thu nhập thấp, vốn chỉ mong có một nơi ở ổn định dần bị đẩy ra rìa.

Câu chuyện Mailisa với 100 sổ đỏ hay những câu chuyện “két sắt đầy sổ đỏ” khác vì thế không nên chỉ được nhìn như một chi tiết gây choáng trong hồ sơ vụ án, nó là lời nhắc rằng thị trường bất động sản đã lệch chuẩn quá lâu, nhưng những điều chỉnh về chính sách vẫn đi sau thực tế. Nếu không nhanh chóng cải cách thuế, minh bạch hơn về giá đất, tăng mạnh nguồn cung nhà ở vừa túi tiền và siết lại các hành vi đầu cơ, thì những “kho sổ đỏ” tương tự sẽ vẫn còn được khui ra.