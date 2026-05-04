Vụ thức ăn dặm HiPP: Âm mưu tống tiền bất thành gây rúng động thị trường thực phẩm trẻ em

Âm mưu đầu độc nhằm tống tiền doanh nghiệp

Theo thông tin từ Văn phòng Công tố thành phố Eisenstadt (bang Burgenland, Áo), ngày 2/5 (giờ địa phương), một người đàn ông 39 tuổi đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra. Nghi phạm được cho là có liên quan trực tiếp đến kế hoạch phá hoại sản phẩm thức ăn dặm HiPP bằng cách đưa chất độc vào một số lọ hàng trước khi lưu thông ra thị trường. Hiện danh tính đối tượng chưa được công bố và cơ quan chức năng đang tiến hành thẩm vấn.

Trước đó, nhà chức trách Áo cho biết một cá nhân chưa rõ danh tính đã tìm cách tống tiền nhà sản xuất HiPP bằng cách đe dọa đầu độc sản phẩm dành cho trẻ em. Các mẫu kiểm tra cho thấy đã có sự can thiệp từ bên ngoài, cụ thể là trộn thuốc chuột vào một số hũ thức ăn dặm vị “cà rốt - khoai tây” loại 190 gram.

Một trong những mẫu bị phát hiện chứa khoảng 15 microgram thuốc chuột, được mua tại siêu thị SPAR ở Eisenstadt. Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác nhận tổng cộng 5 lọ sản phẩm bị nhiễm độc đã được phát hiện tại Áo, Cộng hòa Czech và Slovakia trước khi đến tay người tiêu dùng.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang truy tìm thêm một lọ sản phẩm khác có khả năng bị can thiệp. Dù chưa ghi nhận trường hợp thương vong, nhưng mức độ nguy hiểm của vụ việc được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng do đối tượng hướng tới là trẻ nhỏ, nhóm dễ bị tổn thương nhất.

Thu hồi diện rộng, cảnh báo khẩn cấp

Theo đánh giá của cơ quan an toàn thực phẩm Áo (AGES), hoạt chất này có thể gây rối loạn đông máu, dẫn đến các triệu chứng nguy hiểm như chảy máu cam, xuất huyết dưới da, hoặc có máu trong phân.

Các sản phẩm nghi vấn được nhận diện qua một số dấu hiệu như: có nhãn dán trắng với vòng tròn đỏ ở đáy lọ, nắp bị cạy mở hoặc mất niêm phong, thực phẩm có mùi lạ.

Ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường, HiPP đã phối hợp với chuỗi siêu thị SPAR triển khai thu hồi sản phẩm tại hơn 1.000 cửa hàng ở Áo. Đồng thời, các thị trường liên quan như Czech và Slovakia cũng được đưa vào diện cảnh báo.

Sản phẩm ăn dặm HiPP được nhiều bà mẹ ở nhiều nước lựa chọn.

Trong thông cáo chính thức, HiPP cho biết chưa thể loại trừ khả năng sản phẩm bị can thiệp sau khi rời khỏi nhà máy, tức là trong quá trình lưu thông hoặc tại điểm bán. Doanh nghiệp này khẳng định các sản phẩm phân phối tại Đức không bị ảnh hưởng.

HiPP cũng cảnh báo việc sử dụng sản phẩm bị nhiễm độc có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng trẻ nhỏ, đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

Không chỉ dừng lại ở châu Âu, vụ việc cũng đã khiến cơ quan chức năng Việt Nam phải nhanh chóng vào cuộc. Bộ Y tế đã phát đi cảnh báo khẩn, yêu cầu thu hồi toàn bộ sản phẩm HiPP vị “cà rốt - khoai tây” loại 190 gram trên phạm vi cả nước.

Các đơn vị nhập khẩu được yêu cầu báo cáo trước ngày 27/4 về số lượng hàng đã nhập, phân phối và tồn kho để có biện pháp xử lý triệt để. Đồng thời, các địa phương phải rà soát hồ sơ công bố sản phẩm, kiểm tra hệ thống phân phối và yêu cầu các sàn thương mại điện tử gỡ bỏ quảng cáo liên quan.

Bộ Y tế cũng nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cố tình tiếp tục kinh doanh sản phẩm nằm trong diện cảnh báo. Phụ huynh được khuyến nghị kiểm tra lại thực phẩm đang sử dụng cho trẻ, nếu phát hiện sản phẩm thuộc lô nghi vấn cần lập tức ngừng sử dụng và tiêu hủy.

Vụ việc HiPP xảy ra trong bối cảnh thị trường thực phẩm trẻ em toàn cầu liên tục đối mặt với các sự cố an toàn. Trước đó không lâu, một số sản phẩm sữa bột đã bị thu hồi tại hơn 60 quốc gia do nhiễm độc tố nguy hiểm.

Sự việc lần này không chỉ là một vụ án hình sự đơn lẻ mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về kiểm soát chuỗi cung ứng, đặc biệt với các sản phẩm dành cho trẻ em. Việc một đối tượng có thể can thiệp vào sản phẩm sau khi rời nhà máy cho thấy lỗ hổng trong khâu phân phối và bảo quản.

Ở góc độ người tiêu dùng, đây cũng là lời nhắc nhở về việc kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi sử dụng, đặc biệt là các dấu hiệu bất thường về bao bì, niêm phong và mùi vị.

Hiện cơ quan chức năng Áo vẫn đang tiếp tục điều tra để xác định liệu nghi phạm có hành động một mình hay có đồng phạm. Đồng thời, các nước liên quan cũng tăng cường giám sát thị trường nhằm ngăn chặn nguy cơ lan rộng.