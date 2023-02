Vụ vàng hút nam châm ở Bình Dương, quản lý tiệm vàng giải thích lý do không ai ngờ tới

Đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội những ngày qua cho rằng 1 người đàn ông cùng vợ sau khi mua vàng đeo tay (một bộ đeo tay gồm 8 vòng) trở về nhà thì tình cờ phát hiện 1 vòng vàng hút nam châm. Cho rằng vàng có vấn đề, người mua đã mang vàng trở lại tiệm để phản ánh.

Những đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội về việc vàng hút nam châm. (Ảnh cắt từ clip).

Các video trên mạng xã hội ám chỉ rằng đây chỉ có thể là vàng giả mới hút/dính nam châm hoặc có yếu tố gian lận khi bán hàng.

"Đi mua vàng, dính nam châm vào cái thì lại ăn luôn. Quá là không ổn, không ổn một tí nào. Chết chết, đi mua vàng thế này là hỏng rồi. Các bạn đi mua vàng phải cẩn thận nhá, mua vàng không mua lại mua sắt về", mạng xã hội đăng tải clip chế lời.

Theo Báo Lao động, vụ việc xảy ra ở Bình Dương, cặp vợ chồng đã mua vàng tại cửa hàng vàng Kim Phát Sang (tổ 10, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An). Người đại diện cửa hàng vàng Kim Phát Sang là ông Nguyễn Tuấn Anh.

Nguồn tin trên dẫn lời ông Nguyễn Tuấn Anh xác nhận hình ảnh trong video trên mạng xã hội xảy ra ở của hàng vàng Kim Phát Sang do ông là đại diện quản lý. Tuy nhiên, theo ông Tuấn Anh, những nội dung trong video đã bị cắt cúp, nói sai bản chất vụ việc.

Một trong số những chiếc vòng mua về có biểu hiện hút nam châm. (Ảnh cắt từ clip).

Nguồn tin dẫn lời ông Nguyễn Tuấn Anh, ngày 7/1/2023, một người phụ nữ N.S. có đến mua một bộ vòng đeo tay có đính các viên bi tại cửa hàng vàng Kim Phát Sang.

Đến ngày 9/1, chồng của người phụ nữ mang bộ vòng tay trở lại của hàng, báo có 1 viên bi trong vòng vàng hút nam châm.

Cửa hàng sau đó đã kiểm tra bên trong có 1 vật kim loại thường để làm sáng bóng sản phẩm dài 4mm trọng lượng 2 zem (0,2 ly). Cửa hàng đã giải thích do lỗi kỹ thuật, quá trình làm bóng vàng, vật kim loại dài 4mm đã lọt vào khe của viên bi trên vòng tay vàng.

Cửa hàng đã khắc phục lấy vật kim loại ra trước khách hàng và cho khách hàng kiểm tra lại sản phẩm còn nguyên không thay đổi. Khách hàng đã vui vẻ nhận lại và ra về.

Ông Tuấn Anh thao tác lại quá trình làm bóng vàng bị lỗi dẫn đến thanh kim loại 4mm lọt vào khe của viên bi trên vòng tay vàng. (Ảnh: Lao động).

Sau khi các video phát tán, ông Nguyễn Tuấn Anh đã nhiều lần liên hệ với vợ chồng người phụ nữ N.S mua vàng nhưng người này không gặp gỡ để trao đổi.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, video trên mạng chưa thẩm định các nguồn tin liên quan có tính quy chụp, gây ảnh hưởng đến danh dự của cá nhân và cửa hàng.

Vì vậy, ông Nguyễn Tuấn Anh đã trình báo lên công an phường và Công an thành phố Thuận An. Ông Tuấn Anh mong muốn cơ quan công an xác minh rõ các bên, đối chứng và thông tin rõ. Qua đó bảo vệ quyền và lợi ích của các bên và ngăn chặn hành vi xâm phạm danh dự của công dân.

“Chúng tôi không nghĩ là họ đã quay và đăng video lên mạng. Về nội dung video trên mạng, đã bị chế, bóp méo, nói không đúng bản chất vấn đề. Nếu người liên quan đăng hết toàn bộ quá trình làm việc thì sẽ nói đúng bản chất sự việc. Sau khi các video phát tán, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với khách mua vàng nhưng họ không gặp gỡ để trao đổi”, Tiền phong dẫn lời đại diện cửa hàng bán vàng.

Theo nguồn tin trên, liên quan đến vụ việc, đại diện Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương, cho biết đã nắm và đang tiến hành xác minh làm rõ.

Theo SaoStar