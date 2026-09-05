Vũng Tàu, Côn Đảo tiếp sức cho “cỗ máy” du lịch TP.HCM

Theo Sở Du lịch TP.HCM, từ ngày 29/8 đến hết 2/9, Thành phố ước đón 62.000 lượt khách quốc tế và 1,65 triệu lượt khách du lịch nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 4.900 tỷ đồng.

Hệ thống cơ sở lưu trú phục vụ khoảng 182.500 lượt khách, công suất phòng bình quân đạt 61%. Bên cạnh lưu trú, lượng khách lớn cũng tạo sức mua cho các ngành ăn uống, vận chuyển, bán lẻ, vui chơi và giải trí.

Khách du lịch đổ về Vũng Tàu, Côn Đảo, tăng doanh thu cho TP.HCM trong dịp lễ 2/9. Ảnh: DV

Một trong những khu vực sôi động nhất dịp lễ là Vũng Tàu. Riêng ngày 30/8, các bãi tắm ghi nhận khoảng 55.000 lượt khách, tăng gần 3,5 lần so với ngày trước đó. Trong hai ngày đầu kỳ nghỉ, lượng khách tại các bãi tắm đạt khoảng 71.000 lượt.

Dòng người đổ về khiến Bãi Sau, Bãi Trước, các tuyến đường ven biển, khu ẩm thực và nhiều điểm tham quan trở nên nhộn nhịp. Cùng thời điểm, các sự kiện như VnExpress Vung Tau International Half Marathon 2026 và hội chợ ẩm thực, mua sắm “Mỹ vị vươn khơi” với hơn 100 gian hàng góp phần kích thích nhu cầu ăn uống, mua sắm và lưu trú.

Côn Đảo cũng ghi nhận sức mua du lịch tăng mạnh. Lượng khách trong kỳ nghỉ tăng 52,69% so với cùng kỳ, khách quốc tế tăng 60,71%, trong khi doanh thu du lịch tăng 56,61%.

Sức hút của Côn Đảo được hỗ trợ bởi Giải chạy “Ý chí Côn Đảo - Côn Đảo Spirit HTV - BCONS năm 2026” với gần 2.000 vận động viên, cùng việc các hãng hàng không và tàu cao tốc tăng chuyến phục vụ nhu cầu đi lại.

Những con số này cho thấy vai trò ngày càng rõ của kinh tế sự kiện. Một giải chạy hay chương trình văn hóa không chỉ tạo lượng khách tại thời điểm tổ chức mà còn kéo theo nhu cầu vận chuyển, phòng khách sạn, ăn uống và tiêu dùng tại điểm đến.



Ở khu vực trung tâm TP.HCM, dòng khách tiếp tục tập trung tại các bảo tàng, di tích và khu mua sắm. Hoạt động bắn pháo hoa tại 7 điểm tối 2/9 cũng tạo thêm nhu cầu đối với dịch vụ lưu trú, ẩm thực, vui chơi và vận chuyển.

Đáng chú ý, thị trường đang xuất hiện thêm các sản phẩm kết nối những không gian du lịch khác nhau. Ngoài city tour tại khu vực trung tâm, doanh nghiệp đã khai thác tour Bình Dương gắn với làng nghề, gốm sứ, trải nghiệm văn hóa; tour Hồ Tràm kết hợp suối nước nóng Bình Châu và rừng Bình Châu - Phước Bửu.

Điều này phù hợp với hướng chuyển dịch của du lịch TP.HCM từ tăng lượng khách sang tăng giá trị. Trước đó, các chuyên gia cũng cho rằng bài toán của Thành phố không chỉ là có thêm khách mà còn phải kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu, qua đó đưa dòng tiền du lịch lan sang thương mại, vận tải, ẩm thực và các ngành dịch vụ khác.

Kết quả 4.900 tỷ đồng trong 5 ngày nghỉ lễ vì vậy cho thấy một cơ hội lớn hơn: khi biển Vũng Tàu, Côn Đảo, không gian đô thị - công nghiệp Bình Dương và trung tâm TP.HCM được kết nối thành sản phẩm, thị trường du lịch Thành phố có thêm khả năng giữ khách lâu hơn và mở rộng “giỏ chi tiêu” của du khách.

