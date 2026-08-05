Walt Disney và TikTok bắt tay nhau lần đầu tiên, người sáng tạo nội dung có lợi ích bất ngờ

Theo thỏa thuận, một tập hợp các video chọn lọc sẽ được phát sóng trên TikTok và cả trên dịch vụ phát trực tuyến Disney+. Các video sẽ xuất hiện trên Disney+ trong mục "Verts", được thiết kế nhằm thu hút nhóm khán giả trẻ tuổi - những người có thói quen tiêu thụ video dạng đứng trên điện thoại di động. Đây là lần đầu tiên các video TikTok được hiển thị trên một nền tảng khác.

TikTok sẽ cung cấp cho các nhà sáng tạo quyền truy cập vào kho tài nguyên từ hàng trăm bộ phim và series của Disney thuộc các thương hiệu như Pixar, Marvel, Star Wars và FX.

Chương trình thử nghiệm sẽ bắt đầu tại Mỹ trong những tháng tới với kế hoạch mở rộng sang các thị trường khác. Các điều khoản tài chính của thỏa thuận không được tiết lộ.

Disney+ và các dịch vụ phát trực tuyến khác đang bắt đầu đón nhận định dạng video đứng - một định dạng đang phát triển nhanh chóng tại Mỹ. Peacock (thuộc sở hữu của Comcast) và Paramount+ đã bắt đầu cung cấp các series dạng đứng, trong khi Netflix có tính năng Clips (các video ngắn theo phong cách TikTok).

Bên cạnh việc cung cấp nội dung mới cho Disney+, thỏa thuận với TikTok có thể giúp công ty thu hút thêm người xem đến với dịch vụ phát trực tuyến của mình.

Theo dữ liệu từ TikTok, người dùng trên nền tảng này đã chia sẻ trung bình 6,5 triệu bài đăng liên quan đến phim ảnh và truyền hình mỗi ngày trong năm ngoái. Gần một nửa số người xem trong một cuộc khảo sát cho biết họ đã xem một bộ phim hoặc chương trình truyền hình sau khi khám phá nội dung liên quan trên TikTok.

Asad Ayaz, Giám đốc Marketing và Thương hiệu của Disney, chia sẻ: “Những người kể chuyện tuyệt vời nhất trước hết chính là những người hâm mộ. Sự hợp tác này tạo ra một chiếc cầu nối mới giữa những câu chuyện chúng tôi kể và sức sáng tạo mà chúng truyền cảm hứng”.