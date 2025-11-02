Warren Buffett sẽ công bố thư gửi các con và cổ đông, công chúng nóng lòng đón đợi
V.N (Theo Reuters)
02/11/2025 2:25 PM (GMT+7)
Tỷ phú, nhà đầu tư Mỹ Warren Buffett sẽ công bố một bức thư gửi cho ba người con của ông và các cổ đông của Berkshire Hathaway vào ngày 10/11, đồng thời chuyển giao trách nhiệm viết thư thường niên gửi cổ đông của Berkshire cho Greg Abel sau khi Abel trở thành giám đốc điều hành.
Thông tin được báo Wall Street Journal công bố hôm thứ Năm, trích dẫn từ trợ lý của Buffett.
Nhà đầu tư 95 tuổi, sẽ rời vị trí giám đốc điều hành vào cuối năm nay, nhưng vẫn giữ vai trò chủ tịch.
Abel, 63 tuổi, hiện là phó chủ tịch của Berkshire, nhưng đã đảm nhận thêm nhiều trách nhiệm kể từ sau khi Buffett thông báo thay đổi nhân sự quản lý tại cuộc họp thường niên ngày 3/5 của Berkshire.
Buffett cũng dự định sẽ ngồi dưới hàng ghế khán giả cùng các thành viên hội đồng quản trị khác, thay vì ngồi trên sân khấu tại cuộc họp năm tới.
Hiện chưa rõ nội dung bức thư ngày 10/11 gửi cho ba người con Susie, Howard và Peter, cũng như cho các cổ đông sẽ nói gì.
Buffett đã phát hành các bức thư vào tháng 11/2023 và 11/2024, trong đó bàn về vấn đề lập kế hoạch tài sản và bày tỏ sự biết ơn đối với những cơ hội mà nước Mỹ mang lại. Ông cũng thông báo về việc quyên góp cho bốn quỹ từ thiện gia đình.
Howard Buffett dự kiến sẽ trở thành chủ tịch không điều hành của Berkshire trong tương lai.
Warren Buffet là nhà đầu tư và nhà từ thiện người Mỹ, hiện đang giữ vị trí chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn đa ngành Berkshire Hathaway. Nhờ thành công trong đầu tư, Buffett trở thành một trong những nhà đầu tư nổi tiếng nhất tại Mỹ.
Theo tạp chí Forbes, tính đến tháng 5/2025, tài sản ròng ước tính của Buffett vào khoảng 160,2 tỷ USD, xếp ông ở vị trí người giàu thứ năm trên thế giới.
Ban đầu là một nhà sản xuất dệt may, Berkshire Hathaway đã chuyển đổi thành một tập đoàn bắt đầu từ năm 1965 dưới sự quản lý của chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Warren Buffett.
Vào tháng 8 năm 2024, Berkshire Hathaway trở thành công ty đại chúng thứ tám của Hoa Kỳ và là công ty phi công nghệ đầu tiên được định giá hơn 1 nghìn tỷ đô la trong danh sách các công ty đại chúng theo vốn hóa thị trường
Đến mốc 1/1/2026, khi cơ chế thuế khoán gần như bị xóa bỏ và hộ kinh doanh phải chuyển sang kê khai, lập hóa đơn điện tử theo giao dịch thực tế, không phải ai cũng gặp khó như nhau. Tuy nhiên, theo cơ quan thuế, vướng nhiều nhất sẽ rơi vào những hộ có doanh thu biến động từng ngày, bán qua nhiều kênh, hoặc không trực tiếp đứng bán.