Warren Buffett tiết lộ chiến lược đầu tư và trở thành tỷ phú nếu bắt đầu lại

"Tôi muốn hỏi, nếu hôm nay ông quay trở lại thời điểm ngoài 30 tuổi, ông sẽ làm điều gì giống hoặc khác để có thể lặp lại thành công của mình trong môi trường hiện nay? Nói ngắn gọn, thưa ông Buffett, làm thế nào để tôi kiếm được 30 tỷ USD?" - đó là câu hỏi đã khiến cả khán phòng bật cười tại đại hội cổ đông năm đó.

"Hãy bắt đầu từ khi còn trẻ" - Buffett đáp.

Khán phòng lại cười. Nhưng Buffett không hề nói đùa.

"Quả cầu tuyết" của Buffett

Buffett cho rằng lợi thế lớn nhất của ông và người cộng sự lâu năm Charlie Munger không nằm ở một công thức đầu tư bí mật, mà là thời gian.

"Charlie vẫn thường nói rằng điều quan trọng nhất là chúng tôi đã bắt đầu tạo ra một quả cầu tuyết nhỏ trên đỉnh của một ngọn đồi rất dài" - Buffett nói. "Bản chất của lãi kép là nó giống như một quả cầu tuyết bằng tuyết ướt, càng lăn càng lớn".

Theo Buffett, điều quan trọng là phải tìm được một "ngọn đồi" đủ dài. "Bí quyết là có một ngọn đồi thật dài, nghĩa là hãy bắt đầu từ khi còn rất trẻ, hoặc sống thật lâu" - ông nói.

Nếu chỉ có 10.000 USD thì sao?

Sau đó Buffett trả lời thẳng câu hỏi.

Nếu hôm nay ông vừa tốt nghiệp đại học và chỉ có 10.000 USD để đầu tư, ông sẽ không thay đổi cách làm.

"Nếu bắt đầu lại trong lĩnh vực đầu tư, tôi sẽ làm đúng như trước đây. Nếu hôm nay vừa ra trường và có 10.000 USD để đầu tư, tôi sẽ bắt đầu từ chữ A".

Ý ông là sẽ bắt đầu nghiên cứu từng doanh nghiệp theo thứ tự bảng chữ cái: "Tôi sẽ lần lượt tìm hiểu từng công ty".

Ông cho biết sẽ ưu tiên các doanh nghiệp nhỏ vì với số vốn nhỏ, nhà đầu tư có nhiều cơ hội tìm thấy những doanh nghiệp bị thị trường bỏ sót hoặc định giá thấp.

Hãy mua doanh nghiệp, đừng chạy theo sự ồn ào

Buffett thừa nhận đầu tư đương thời khó hơn nhiều so với đầu những năm 1950, khi ông mới bước chân vào nghề. Khi đó, những doanh nghiệp bị định giá thấp xuất hiện khá nhiều.

Ngày nay, thách thức không còn là thiếu thông tin mà là quá nhiều thông tin.

Tuy nhiên, triết lý đầu tư của ông không thay đổi: "Bạn phải mua doanh nghiệp, hay chính xác hơn là mua một phần nhỏ của doanh nghiệp thông qua cổ phiếu. Bạn phải mua chúng với mức giá hợp lý và đó phải là những doanh nghiệp tốt" - ông nói. "Ngay cả 100 năm nữa, lời khuyên này vẫn sẽ đúng".

Buffett kể lại việc ông phát hiện công ty bảo hiểm Geico vào năm 1951. Khi đó ông rất hào hứng và tìm đến các công ty đầu tư chuyên về cổ phiếu bảo hiểm với hy vọng được xác nhận rằng mình đã tìm thấy một khoản đầu tư tuyệt vời.

Kết quả lại hoàn toàn ngược lại: "Họ nói rằng tôi chẳng hiểu mình đang nói gì."

Trải nghiệm đó giúp Buffett rút ra một bài học: "Bạn phải tự mình suy nghĩ. Nếu làm được điều đó, bạn sẽ tìm ra những cơ hội mà người khác không nhìn thấy".

Charlie Munger: 100.000 USD đầu tiên là khó nhất

Sau đó người đồng sự Charlie Munger đưa ra điều mà nhiều người cho là lời khuyên thực tế nhất trong buổi trao đổi.

"Phần khó nhất đối với hầu hết mọi người là kiếm được 100.000 USD đầu tiên" - ông nói. "Nếu bắt đầu từ con số 0, việc tích lũy được 100.000 USD là một hành trình rất gian nan".

Nếu quy đổi theo lạm phát hiện nay, con số này tương đương khoảng 200.000 USD.

Theo Munger, những người đạt được cột mốc đó nhanh thường có ba đặc điểm chung: suy nghĩ lý trí, biết nắm bắt cơ hội và luôn chi tiêu ít hơn số tiền mình kiếm được.

Sau khi xây dựng được nền tảng ban đầu, sức mạnh của lãi kép sẽ phát huy tác dụng. Quả cầu tuyết sẽ ngày càng lớn và sẽ lăn ngày càng nhanh.

Nếu là Buffett ngày nay

Thế giới đầu tư đã thay đổi rất nhiều kể từ năm 1999.

Ngày nay, nhà đầu tư có thể dễ dàng tiếp cận các công cụ sàng lọc cổ phiếu, hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), báo cáo kết quả kinh doanh, tài liệu nghiên cứu và nền tảng giao dịch miễn phí - những điều mà khi Buffett bắt đầu sự nghiệp gần như không thể có.

Điều khó ngày nay không phải là tìm kiếm thông tin, mà là biết đâu mới là thông tin thực sự quan trọng.

Không phải ai cũng có thời gian hoặc hứng thú dành hàng giờ đọc báo cáo thường niên và phân tích doanh nghiệp.

Bởi vậy, nhiều người tìm đến các cố vấn tài chính để được xây dựng chiến lược đầu tư phù hợp với mục tiêu của mình, từ tích lũy 100.000 USD đầu tiên, lập kế hoạch nghỉ hưu, tối ưu thuế đến xây dựng danh mục đầu tư dài hạn.

Thông điệp Buffett đưa ra năm 1999 thực chất không phải là cách kiếm 30 tỷ USD. Đó là cách xây dựng một quy trình đầu tư: Hãy bắt đầu sớm nếu có thể. Nếu chưa bắt đầu thì hãy bắt đầu ngay hôm nay. Mua những doanh nghiệp chất lượng với mức giá hợp lý. Luôn suy nghĩ độc lập. Kiên nhẫn. Và trên hết, hãy tiếp tục đẩy "quả cầu tuyết" của mình lăn về phía trước.

Ngoài ra, xây dựng tài sản bền vững không nên chỉ dựa vào một loại tài sản hay một xu hướng thị trường. Nhiều nhà đầu tư lựa chọn đa dạng hóa danh mục sang bất động sản, trái phiếu, kim loại quý và các tài khoản hưu trí tự quản để giảm rủi ro, duy trì lợi nhuận ổn định và tạo dựng tài sản dài hạn.