WB phát cảnh báo đỏ: Kinh tế toàn cầu đối mặt cơn địa chấn hậu Covid vì chiến tranh Mỹ - Iran

Cuộc chiến ở Trung Đông đang gây áp lực lên nền kinh tế toàn cầu do tác động của nó đến nguồn cung năng lượng. Ảnh EPA.

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu công bố ngày 11/6, WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2026 từ 2,9% xuống còn 2,5%. Đây là mức giảm đáng kể chỉ sau vài tháng và phản ánh những tác động ngày càng nghiêm trọng của cuộc chiến tại Trung Đông đối với nền kinh tế toàn cầu.

Theo WB, giá dầu tăng vọt đang trở thành mối đe dọa lớn nhất. Căng thẳng quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng quốc tế, đặc biệt sau khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí đốt của thế giới.

WB dự báo giá dầu Brent trung bình năm nay sẽ lên tới 94 USD/thùng, cao hơn 36% so với mức trung bình năm ngoái. Không chỉ dầu mỏ, giá phân bón cũng được dự báo tăng mạnh, kéo theo nguy cơ giá lương thực toàn cầu leo thang.

Hệ quả là lạm phát toàn cầu có thể tăng lên 4% trong năm nay, cao hơn đáng kể so với mức 3,3% của năm trước. Điều này buộc nhiều ngân hàng trung ương phải duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn, khiến doanh nghiệp và người tiêu dùng chịu áp lực lớn hơn về chi phí tài chính.

Đáng chú ý, WB cho rằng kịch bản xấu hơn hoàn toàn có thể xảy ra nếu căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang hoặc nguồn cung năng lượng bị gián đoạn nghiêm trọng hơn.

Trong trường hợp đó, tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể lao dốc xuống chỉ còn 1,3% trong năm nay – mức thấp tương đương thời kỳ suy thoái sâu do đại dịch Covid-19 gây ra. Đồng thời, lạm phát có thể tăng lên tới 4,4%, tạo ra nguy cơ "lạm phát đình trệ" khi kinh tế tăng trưởng chậm nhưng giá cả vẫn tăng cao.

WB cũng cảnh báo các nền kinh tế đang phát triển sẽ là nhóm chịu tác động nặng nề nhất. Tổ chức này đã hạ triển vọng tăng trưởng của khoảng hai phần ba số quốc gia trên thế giới kể từ đầu năm.

Mặc dù tăng trưởng toàn cầu được dự báo phục hồi lên 2,8% vào năm 2027, con số này vẫn thấp hơn 0,4 điểm phần trăm so với mức trung bình của thập niên 2010. Điều đó cho thấy nền kinh tế thế giới có thể mất nhiều năm để lấy lại đà tăng trưởng trước đây.

Ông Ajay Banga, Chủ tịch Nhóm Ngân hàng Thế giới, cho biết nhiều quốc gia đang phát triển đã phải đối mặt với hàng loạt cú sốc trong suốt thập kỷ qua, từ đại dịch, lạm phát, khủng hoảng nợ đến xung đột địa chính trị.

"Thách thức cơ bản hiện nay là bảo vệ người dân và duy trì sự ổn định trước mắt mà không đánh đổi tăng trưởng và việc làm trong tương lai", ông nhấn mạnh.

Để hỗ trợ các quốc gia chịu ảnh hưởng bởi cuộc chiến Trung Đông, WB cho biết đã chuẩn bị gói hỗ trợ lên tới 60 tỷ USD. Nếu xung đột kéo dài hoặc leo thang hơn nữa, quy mô hỗ trợ có thể được nâng lên 100 tỷ USD.

Báo cáo của WB cho thấy cuộc chiến Mỹ - Iran không còn là vấn đề khu vực mà đang trở thành một trong những rủi ro kinh tế lớn nhất đối với toàn thế giới. Chỉ cần eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa hoặc nguồn cung năng lượng bị gián đoạn thêm, nền kinh tế toàn cầu có nguy cơ đối mặt với một cú sốc mới, ngay khi những vết thương từ đại dịch Covid-19 vẫn chưa hoàn toàn lành lại.