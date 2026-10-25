Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày thu trên quê hương ATK lịch sử; hướng tới chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, UBND xã Nghĩa Tá (tỉnh Thái Nguyên) đã long trọng tổ chức Hội Cốm Khẩu nua Pái gắn với Chợ đêm ATK xã Nghĩa Tá lần thứ II, năm 2026.

Ông Nông Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên phát biểu Khai mạc Hội Cốm Khẩu nua Pái gắn với Chợ đêm ATK xã Nghĩa Tá lần thứ II, năm 2026. Ảnh: Chiến Hoàng

Phát biểu khai mạc, ông Nông Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Tá cho biết: Hội Cốm Khẩu nua Pái gắn với Chợ đêm ATK xã Nghĩa Tá lần thứ II, năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa thiết thực, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá sản vật đặc trưng, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, đồng thời giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của quê hương Nghĩa Tá sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên cơ sở hợp nhất ba xã Nghĩa Tá, Lương Bằng và Bình Trung.

“Không gian phát triển mới này tạo điều kiện kết nối các điểm di tích lịch sử cách mạng như Bản Ca, Nà Pậu, Khuổi Linh, Khau Mạ, Nà Quân, Pù Cọ với các vùng sản xuất nông nghiệp và sản vật đặc trưng. Trong bức tranh văn hóa đa sắc màu ấy, cốm Khẩu nua Pái nổi lên như một biểu tượng văn hóa ẩm thực tiêu biểu, kết tinh từ hương thơm lúa mới, sự cần cù, tỉ mỉ và đôi bàn tay khéo léo của người dân qua nhiều thế hệ”, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Tá nhận định.

Hội cốm Khẩu nua Pái gắn với Chợ đêm ATK xã Nghĩa Tá (Thái Nguyên) lần thứ II, năm 2026 - dấu ấn đặc biệt của vùng chiến khu xưa. Ảnh: Chiến Hoàng

Nhắc đến Nghĩa Tá sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, người ta không chỉ nhớ về những địa chỉ đỏ lịch sử mà còn tự hào về cốm Khẩu nua Pái – sản sản vật kết tinh từ hương thơm lúa mới, sự cần cù, tỉ mỉ và đôi bàn tay khéo léo qua bao thế hệ của đồng bào nơi đây. Từ khâu lựa chọn lúa nếp, rang thóc, giã cốm đến sàng sảy đều chứa đựng tình yêu quê hương sâu sắc, từ đó đưa cốm Khẩu nua Pái Nghĩa Tá từ thức quà quê thành niềm tự hào ẩm thực độc đáo của địa phương.

Điểm nhấn quan trọng của ngày hội là Lễ công bố nhãn hiệu tập thể Khẩu nua Pái, đánh dấu hành trình khẳng định uy tín và chất lượng trên thị trường. Trước đó, gạo nếp Khẩu nua Páo Nghĩa Tá đã vinh dự được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Quyết định số 113527/QĐ-SHTT ngày 06/12/2023.

Công bố, trao quyết định công nhận Nhãn hiệu tập thể Khẩu nua Pái xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Chiến Hoàng

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, ngày 26/5/2026, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành văn bản số 5913/UBND giao quyền chủ sở hữu cho chính quyền xã Nghĩa Tá quản lý.

Việc công bố nhãn hiệu tập thể tại sự kiện Hội cốm không chỉ giúp nâng cao năng lực nhận diện, bảo vệ quyền lợi người sản xuất mà còn tạo động lực mạnh mẽ để phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo tồn văn hóa.

Trong đêm khai mạc, bên cạnh không gian trưng bày sản phẩm, chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “ATK Nghĩa Tá – Hương cốm quê hương, hội tụ và tỏa sáng” đã mang đến những cảm xúc thăng hoa.

Một trong những tiết mục văn nghệ đặc sắc trong Chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “ATK Nghĩa Tá – Hương cốm quê hương, hội tụ và tỏa sáng”. Ảnh: Chiến Hoàng

Các tiết mục đặc sắc như màn hát múa Lời Then dâng Đảng do NSND Nông Xuân Ái đặt lời, đơn ca ATK Hồ Chí Minh, tốp nữ Người đẹp Thái Nguyên, múa Mùa vàng trên quê hương cho đến màn hát múa Tích tình tình tang đã khắc họa sinh động bức tranh văn hóa đa sắc màu của đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã Nghĩa Tá.

Du khách thập phương thích thú với chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “ATK Nghĩa Tá – Hương cốm quê hương, hội tụ và tỏa sáng”. Ảnh: Chiến Hoàng

Những giai điệu dân ca, tiếng đàn tính và lời hát Then hòa quyện cùng hương cốm mới đã kết nối các thế hệ, lan tỏa tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của vùng đất Nghĩa Tá.

Thành công của Hội Cốm Khẩu nua Pái kết hợp cùng Chợ đêm ATK năm 2026 mở ra không gian phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch đầy triển vọng. Thông qua sự kiện, thương hiệu Khẩu nua Pái Nghĩa Tá cùng nhãn hiệu tập thể được bảo hộ vững chắc sẽ tiếp tục vươn xa đến nhiều miền quê, trở thành điểm tựa kinh tế vững chắc và là niềm tự hào lớn lao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghĩa Tá trong giai đoạn phát triển mới.

Hội cốm Khẩu nua Pái diễn ra từ đêm 24 đến hết ngày 25/10 tại xã Nghĩa Tá với nhiều nội dung đặc sắc, hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị.