Xách xe lên và đi: Bốn ngày khám phá cung đường phượt Cao Bằng tuyệt đẹp của Việt Nam
Phương Đăng (theo Trip Jaunt)
05/09/2026 11:00 AM (GMT+7)
Khi du lịch đại trà dần nhường chỗ cho xu hướng chậm rãi và trải nghiệm chiều sâu, miền núi phía Bắc Việt Nam lại vươn lên như một tọa độ không thể bỏ lỡ đối với những du khách mê xê dịch. Trong đó, cung đường phượt Cao Bằng đang trở thành cái tên bảo chứng cho những trải nghiệm nguyên bản, nơi mỗi cây số đi qua đều mở ra một bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ cùng nhịp sống đậm đà bản sắc địa phương.
Tờ Trip Jaunt, chuyên về du lịch và lối sống có trụ sở tại Canada mới đây đăng tải video giới thiệu hành trình 4 ngày khám phá cung đường phượt Cao Bằng tuyệt đẹp của Việt Nam.
Từ phố núi Cao Bằng đến thế giới của đá và lúa
Hành trình bốn ngày khám phá cung đường xe máy trứ danh này thường khởi hành từ trung tâm thành phố Cao Bang. Đây là điểm dừng chân lý tưởng để các phượt thủ chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết, kiểm tra kỹ thuật và thuê cho mình những chiến mã đáng tin cậy trước khi bước vào hành trình chinh phục những cung đường uốn lượn.
Ngay khi rời khỏi khu vực nội đô, cảnh quan bắt đầu chuyển mình rõ rệt. Những khối núi đá vôi trùng điệp dần hiện ra, đan xen cùng các thửa ruộng bậc thang xếp tầng uyển chuyển ôm lấy sườn đồi.
Trên những đoạn đèo hẹp quanh co, tầm nhìn của người lái xe được mở rộng tối đa ra dòng sông Bằng Giang hiền hòa đang uốn lượn phía dưới. Xa xa là những bản làng bình yên nằm ẩn hiện giữa thung lũng, nơi cuộc sống diễn ra chậm rãi, mộc mạc và là một phần linh hồn không thể thiếu của du lịch xe máy tại vùng đất này.
Trải nghiệm chiều sâu: Đêm bản làng và nhịp sống địa phương
Điểm đặc biệt của Cao Bằng không chỉ nằm ở cảnh quan choáng ngợp mà còn ở cách du khách tiếp cận văn hóa bản địa. Thay vì những khu nghỉ dưỡng khép kín, hành trình này gắn liền với các chợ phiên rực rỡ sắc màu, các điểm homestay ấm cúng và nhà nghỉ do chính người dân bản địa vận hành.
Chính tại những không gian này, du khách có cơ hội thưởng thức các món ăn dân dã đậm chất miền núi và hòa mình vào những buổi tối quây quần bên mâm cơm. Dù đôi khi rào cản ngôn ngữ hiện hữu, sự nồng hậu, hiếu khách của đồng bào các dân tộc thiểu số dễ dàng xóa nhòa mọi khoảng cách, biến những người xa lạ thành bạn bè bên ly trà nóng hay chén rượu ngô thơm nồng.
Tính linh hoạt và sự chuyển biến của thời tiết vùng cao
Thời tiết ở vùng cao phía Bắc nổi tiếng với sự thay đổi khôn lường: nắng gắt có thể nhanh chóng nhường chỗ cho những làn sương mờ ảo hoặc những cơn mưa rào bất chợt. Chính vì vậy, lịch trình kéo dài 4 ngày chính là lợi thế lớn nhất.
Nhịp độ thong thả này cho phép các tay lái chủ động linh hoạt thời gian, sẵn sàng rẽ hướng để khám phá những thác nước hoang sơ nằm sâu trong thung lũng hay tìm đến những ngôi chùa tĩnh lặng nép mình bên sườn núi. Không có sự vội vã, không có áp lực thời gian, mỗi cá nhân được toàn quyền tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc trên yên xe.
Du lịch có trách nhiệm: Giữ gìn nguyên bản miền sơn cước
Việc gia tăng lượng du khách tìm đến Cao Bằng đặt ra bài toán về bảo tồn cảnh quan và văn hóa. Để hành trình thực sự ý nghĩa, du lịch có trách nhiệm là yếu tố cốt lõi được các nhà tổ chức và cộng đồng địa phương đề cao.
Điều này thể hiện qua những hành động rất nhỏ nhưng thiết thực: tuân thủ nguyên tắc lái xe an toàn, luôn di chuyển trên các tuyến đường đã được thiết lập để không làm xói mòn hay phá hủy hệ sinh thái mỏng manh của các sườn đồi; đồng thời ưu tiên chi tiêu tại chỗ như mua nhiên liệu, thưởng thức ẩm thực và lưu trú tại các hộ dân địa phương. Mỗi đồng chi tiêu của du khách lúc này không chỉ là tiền dịch vụ mà còn là nguồn lực thiết thực hỗ trợ cộng đồng, giúp họ cải thiện sinh kế và có thêm động lực để bảo vệ những giá trị nguyên sơ của quê hương mình.
Cao Bằng qua lăng kính bốn ngày trải nghiệm không chỉ đơn thuần là một chuyến đi phượt để thử thách tay lái, mà sâu xa hơn, đó là hành trình kết nối – kết nối con người với thiên nhiên hoang sơ, kết nối giữa các nền văn hóa và trên hết là sự kết nối với chính nội tâm của mỗi người trên từng dặm đường khám phá đất nước Việt Nam, theo Trip Jaunt.
Báo Anh chọn 11 địa điểm đẹp nhất Việt Nam
Theo báo Anh The Times, ở Việt Nam nơi nào cũng có phong cảnh tuyệt vời. Đất nước hơn 100 triệu dân này trải dài từ những thửa ruộng bậc thang Sa Pa và thủ đô Hà Nội, đến thành phố lớn nhất và nhộn nhịp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, qua những khu nghỉ dưỡng biển được chăm chút kỹ lưỡng dọc bờ biển.
Chuyện lạ ở Việt Nam lên báo nước ngoài: Vợ chồng đồng ý cho nhau gặp lại người yêu cũ tại "chợ tình" trăm năm tuổi
Tại chợ tình Khâu Vai ở Hà Giang cũ (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang), hàng nghìn cặp vợ chồng chứng kiến người bạn đời của mình gặp lại người yêu cũ. Chẳng ai xem đó là chuyện phản bội hay đáng xấu hổ bởi những cuộc gặp này là một phần của truyền thống đã tồn tại qua nhiều thế hệ, tờ India Times mô tả.
Ăn "sập" Hội An bằng Vespa: Trải nghiệm ẩm thực khiến du khách mê mẩn
Một tour Vespa cao cấp đưa du khách khám phá ẩm thực đường phố Hội An theo cách đặc biệt: vừa thưởng thức những món ăn địa phương nổi tiếng, vừa len lỏi qua phố phường, đồng thời tận hưởng những đặc quyền như bàn ăn được đặt sẵn và không phải xếp hàng. Đặc biệt, chuyến đi còn có một món bánh mì bất ngờ không hề nằm trong lịch trình khiến nữ du khách đến từ Úc cực bất ngờ.
Xách xe lên và đi: Bốn ngày khám phá cung đường phượt Cao Bằng tuyệt đẹp của Việt Nam
Khi du lịch đại trà dần nhường chỗ cho xu hướng chậm rãi và trải nghiệm chiều sâu, miền núi phía Bắc Việt Nam lại vươn lên như một tọa độ không thể bỏ lỡ đối với những du khách mê xê dịch. Trong đó, cung đường phượt Cao Bằng đang trở thành cái tên bảo chứng cho những trải nghiệm nguyên bản, nơi mỗi cây số đi qua đều mở ra một bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ cùng nhịp sống đậm đà bản sắc địa phương.
Vũng Tàu, Côn Đảo tiếp sức cho “cỗ máy” du lịch TP.HCM
Dòng khách tăng mạnh tại Vũng Tàu, Côn Đảo cùng sức mua ở các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vui chơi đã giúp du lịch TP.HCM thu khoảng 4.900 tỷ đồng trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9. Không gian thị trường mở rộng đang tạo thêm dư địa để Thành phố khai thác kinh tế du lịch.
Khám phá 11 "tọa độ" đẹp nhất Việt Nam được báo Anh bình chọn
Từ những thửa ruộng bậc thang trùng điệp ở miền núi phía Bắc cho đến thiên đường biển đảo phía Nam, Việt Nam luôn mang trong mình vẻ đẹp tự nhiên kỳ vĩ khiến bất kỳ ai đặt chân đến cũng phải trầm trồ. Dưới đây là 11 "tọa độ" tuyệt mỹ nhất Việt Nam được tờ The Times của Anh bình chọn mới đây.
Báo Anh chọn 11 địa điểm đẹp nhất Việt Nam
Chuyện lạ ở Việt Nam lên báo nước ngoài: Vợ chồng đồng ý cho nhau gặp lại người yêu cũ tại "chợ tình" trăm năm tuổi
Ăn "sập" Hội An bằng Vespa: Trải nghiệm ẩm thực khiến du khách mê mẩn
Một tour Vespa cao cấp đưa du khách khám phá ẩm thực đường phố Hội An theo cách đặc biệt: vừa thưởng thức những món ăn địa phương nổi tiếng, vừa len lỏi qua phố phường, đồng thời tận hưởng những đặc quyền như bàn ăn được đặt sẵn và không phải xếp hàng. Đặc biệt, chuyến đi còn có một món bánh mì bất ngờ không hề nằm trong lịch trình khiến nữ du khách đến từ Úc cực bất ngờ.
Xách xe lên và đi: Bốn ngày khám phá cung đường phượt Cao Bằng tuyệt đẹp của Việt Nam
Khi du lịch đại trà dần nhường chỗ cho xu hướng chậm rãi và trải nghiệm chiều sâu, miền núi phía Bắc Việt Nam lại vươn lên như một tọa độ không thể bỏ lỡ đối với những du khách mê xê dịch. Trong đó, cung đường phượt Cao Bằng đang trở thành cái tên bảo chứng cho những trải nghiệm nguyên bản, nơi mỗi cây số đi qua đều mở ra một bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ cùng nhịp sống đậm đà bản sắc địa phương.