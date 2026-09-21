"Xanh nhà hơn già đồng": Nông dân Ninh Bình khẩn trương thu hoạch lúa Mùa, triển khai vụ Đông
Vũ Thượng
21/09/2026 5:57 PM (GMT+7)
Đợt mưa lớn diện rộng vừa qua gây ngập úng cục bộ và đe dọa sản xuất nông nghiệp, ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Bình đã khẩn trương ban hành các chỉ đạo cấp bách nhằm tập trung mọi nguồn lực tiêu thoát nước bảo vệ lúa Mùa, đồng thời gấp rút thu hoạch để triển khai nhanh kế hoạch sản xuất vụ Đông 2026.
Ninh Bình tập trung tiêu úng, bảo vệ diện tích lúa Mùa cuối vụ
Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, trong vụ Mùa 2026, toàn tỉnh đã gieo trồng được 120.758 ha lúa và 17.600 ha rau màu. Điểm đáng chú ý là diện tích lúa đang trong giai đoạn trổ bông đạt khoảng 98.500 ha (chiếm 82% diện tích gieo cấy) và toàn tỉnh đã thu hoạch được 1.000 ha lúa Mùa sớm.
Tuy nhiên, đợt mưa lớn diện rộng kéo dài từ ngày 14/9 đến 17/9 do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hoàn lưu áp thấp nhiệt đới gây lượng mưa phổ biến gần 400 mm, thậm chí có nơi vượt 500 mm như: Tại xã Cúc Phương hoặc Nho Quan.
Thời tiết cực đoan này không chỉ gây nhiều khó khăn cho công tác phòng trừ sâu đục thân hai chấm lứa 5, trên trà lúa mùa trung đang trổ bông, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng của cây rau màu.
Trước tình hình cấp bách đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Ninh Bình đã ban hành Công văn số 12769/SNNMT-TTBVTV yêu cầu UBND các xã, phường huy động tối đa lực lượng và phương tiện, máy móc để khơi thông dòng chảy trên hệ thống kênh mương, đặc biệt là hệ thống kênh cấp III nhằm tiêu thoát nước nhanh chóng.
Các Công ty Khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn được yêu cầu chủ động vận hành hết công suất các trạm bơm điện và bơm dầu, ưu tiên khoanh vùng tiêu úng cho những diện tích lúa bị đổ và cây trồng ngập nặng để tránh tình trạng thối đòng hoặc chết cây.
Song song với nhiệm vụ tiêu úng, các cơ quan chuyên môn và bà con nông dân cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện và phòng trừ sớm các dịch hại cuối vụ như sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ và rầy.
Thực hiện phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”
Đối với công tác thu hoạch, ngành nông nghiệp quán triệt các địa phương thực hiện nghiêm phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”, khẩn trương thu hoạch lúa và rau màu đã đến kỳ. Biện pháp này vừa giúp giảm thiểu tối đa rủi ro do mưa bão cuối vụ, vừa kịp thời giải phóng quỹ đất để gieo trồng vụ Đông.
Đối với những diện tích rau màu bị thiệt hại nặng không thể phục hồi, ngành chức năng hướng dẫn nông dân nhanh chóng tiêu hủy, làm lại đất để gieo trồng các loại rau ngắn ngày, cung cấp nguồn nông sản thiết yếu cho thị trường giáp vụ.
Với
các loại cây trồng khác, cần khẩn trương khơi thông thoát nước ngay, tránh để
nước ứ đọng trên vườn và xung quanh gốc cây gây úng cục bộ, đồng thời tiến hành
cắt tỉa cành, lá hư hỏng và vệ sinh vườn tược sạch sẽ.
Bên cạnh các biện pháp bảo vệ cây trồng cuối vụ, các địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang bám sát Kế hoạch sản xuất vụ Đông 2026, để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
Ngành nông nghiệp Ninh Bình đề nghị các xã, phường khẩn trương rà soát, xác định rõ từng diện tích đất bãi, đất lúa mùa thu hoạch sớm có điều kiện tưới tiêu chủ động để triển khai gieo trồng các cây vụ Đông sớm như: Ngô, bí, dưa chuột, cà chua.
Đồng thời, đẩy mạnh mở rộng diện tích gieo trồng trên chân đất 2 lúa đối với các cây ưa lạnh có thị trường tiêu thụ rộng lớn như khoai tây, cải bắp, su hào và các loại rau ăn lá.
Đặc biệt, công tác chỉ đạo và hướng dẫn sản xuất được tập trung thực hiện bài bản tại các khu vực “Cánh đồng lớn” đã được quy hoạch, nhằm hình thành các vùng sản xuất tập trung mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.
Mục tiêu đặt ra trong vụ Đông 2026 là toàn tỉnh Ninh Bình phấn đấu gieo trồng trên 22.500 ha cây trồng các loại. Trong đó, nhóm rau các loại giữ vai trò chủ lực với 11.560 ha; tiếp đến là ngô 3.540 ha; khoai tây 2.000 ha; dưa chuột 940 ha; khoai lang 625 ha cùng các loại cây trồng có giá trị kinh tế khác như lạc, đậu tương và hoa, cây cảnh phục vụ thị trường Tết.
Về
khung thời vụ, Sở Nông nghiệp và Môi Ninh Bình trường lưu ý các địa phương tập trung gieo
trồng nhóm cây ưa ấm và hoàn thành trước ngày 10/10. Đối với nhóm cây ưa lạnh
như khoai tây và rau đậu các loại, thời gian gieo trồng tập trung từ ngày 15/10
đến 25/11, riêng cây khoai tây tập trung trồng từ ngày 15/10 đến 20/11.
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