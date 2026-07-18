Xu hướng dịch chuyển mới của văn phòng cho thuê tại TP.HCM

Xu hướng dịch chuyển sang văn phòng xanh và thông minh đang làm thay đổi cuộc chơi trên thị trường bất động sản cho thuê tại TP.HCM. Khi doanh nghiệp ngày càng coi không gian làm việc là một phần trong chiến lược phát triển bền vững, nhiều cao ốc đã vận hành hàng chục năm buộc phải đầu tư nâng cấp để giữ sức cạnh tranh.

Thị trường văn phòng cho thuê tại TP.HCM đang bước vào giai đoạn chuyển mình khi tiêu chí lựa chọn của khách thuê không còn dừng ở vị trí trung tâm hay giá thuê. Thay vào đó, các yếu tố như tiêu chuẩn xanh, công nghệ vận hành, khả năng tiết kiệm năng lượng và chất lượng môi trường làm việc đang trở thành lợi thế quyết định của một dự án.

Theo báo cáo mới nhất của JLL Việt Nam, khoảng 28% diện tích văn phòng hạng A tại TP.HCM đã có tuổi đời trên 10 năm. Nhiều công trình được đưa vào khai thác từ 20-30 năm trước đang đứng trước áp lực cải tạo để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách thuê, đặc biệt là các doanh nghiệp đa quốc gia và khối FDI.

70% diện tích văn phòng hạng A đang được phát triển tại TP.HCM đều hướng tới các tiêu chuẩn xanh. Ảnh: Gia Linh

Trong khi đó, tổng nguồn cung văn phòng tại TP.HCM và Hà Nội hiện đạt khoảng 4,1 triệu m² nhưng vẫn còn khoảng 35% diện tích văn phòng hạng A chưa sở hữu các chứng nhận xanh quốc tế. Đây được xem là khoảng trống lớn trong bối cảnh ESG ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Không khó để nhận thấy sự thay đổi này trên thị trường. Nhiều doanh nghiệp hiện ưu tiên lựa chọn những tòa nhà có hệ thống quản lý thông minh, không gian làm việc linh hoạt, chất lượng không khí tốt, cùng các tiện ích phục vụ nhân viên. Những yếu tố từng được xem là giá trị gia tăng nay đã trở thành tiêu chuẩn cơ bản khi tìm kiếm văn phòng mới.

Theo bà Stephanie Dinh, Giám đốc Quản lý và Phát triển dự án JLL Việt Nam, các công trình đầu tư vào hiệu quả năng lượng, công nghệ quản lý và sức khỏe người sử dụng thường duy trì được tỷ lệ lấp đầy cao hơn, đồng thời giữ giá thuê ổn định trong dài hạn. ESG hiện không còn là lợi thế cạnh tranh mà đang trở thành yêu cầu tất yếu của thị trường.

Xu hướng này cũng phản ánh sự thay đổi trong chiến lược của các doanh nghiệp toàn cầu. Ông Troy Griffiths, Phó Tổng giám đốc Savills Việt Nam, cho rằng nhiều tập đoàn quốc tế hiện phải kiểm soát lượng phát thải trong toàn bộ chuỗi hoạt động, bao gồm cả văn phòng làm việc. Vì vậy, việc lựa chọn các tòa nhà đạt tiêu chuẩn xanh không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng mà còn phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Áp lực vì thế không chỉ đến từ khách thuê mà còn đến từ nguồn cung mới. Theo JLL, khoảng 70% diện tích văn phòng hạng A đang được phát triển tại TP.HCM đều hướng tới các tiêu chuẩn xanh, ứng dụng công nghệ vận hành hiện đại và tối ưu trải nghiệm người dùng ngay từ giai đoạn thiết kế.

Trong bối cảnh đó, nhiều chủ đầu tư đã lựa chọn phương án cải tạo thay vì xây mới. Một số cao ốc lâu năm như Mê Linh Point Tower, mPlaza hay Vincom Center Tower sau khi nâng cấp theo định hướng ESG đã cải thiện đáng kể khả năng thu hút khách thuê và tiếp tục duy trì mức giá thuê cao trên thị trường.

Dữ liệu của JLL cho thấy, các tòa nhà có chứng nhận xanh hiện có thể đạt mức giá thuê cao hơn từ 15-30% so với mặt bằng chung. Trong khi đó, chi phí cải tạo thường chỉ tương đương khoảng 1-7% tổng giá trị tài sản nếu tập trung vào các hạng mục trọng yếu như hệ thống cơ điện, quản lý năng lượng hay nâng cấp tiện ích.

Giới chuyên gia nhận định, bất động sản văn phòng tại TP.HCM đang bước sang giai đoạn cạnh tranh mới, nơi chất lượng tài sản và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững sẽ quyết định sức hút của mỗi dự án. Khi nguồn cung hiện đại tiếp tục gia tăng, việc đầu tư nâng cấp các tòa nhà hiện hữu không chỉ là giải pháp bảo trì mà đã trở thành chiến lược kinh doanh nhằm bảo toàn giá trị tài sản, giữ chân khách thuê và nâng cao hiệu quả khai thác trong dài hạn.